C a n b e r r a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a p o l i z i a a u s t r a l i a n a h a d i c h i a r a t o d i a v e r i n c r i m i n a t o N a v e e d A k r a m , a c c u s a t o d i a v e r a p e r t o i l f u o c o d u r a n t e u n e v e n t o e b r a i c o s u l l a B o n d i B e a c h d i S y d n e y , d i 5 9 r e a t i , t r a c u i t e r r o r i s m o . L ' a t t a c c o d i d o m e n i c a d u r a n t e l a c e l e b r a z i o n e d e l l ' H a n u k k a h h a u c c i s o 1 5 p e r s o n e e n e h a f e r i t e d e c i n e . A k r a m , 2 4 a n n i , g r a v e m e n t e f e r i t o e r i s v e g l i a t o s i i e r i d a l c o m a , h a c o m p i u t o l ' a t t a c c o i n s i e m e a l p a d r e , S a j i d , u c c i s o s u l p o s t o . A k r a m r i f i u t a d i e s s e r e i n t e r r o g a t o d a g l i i n v e s t i g a t o r i , r i p o r t a i l S y d n e y M o r n i n g H e r a l d .