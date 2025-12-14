R o m a , 1 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S o n o ' ' p r o b a b i l m e n t e d i o r i g i n e p a k i s t a n a g l i a t t e n t a t o r i ' ' c h e h a n n o s p a r a t o a B o n d i B e a c h , a l l a p e r i f e r i a d i S y d n e y i n A u s t r a l i a , c o n t r o l e p e r s o n e r i u n i t e a c e l e b r a r e l a f e s t i v i t à e b r a i c a d i H a n n u k k a h . L o r i f e r i s c o n o f o n t i i n f o r m a t e a d A d n k r o n o s . A l m o m e n t o l e a u t o r i t à n o n h a n n o c o n f e r m a t o l a n a z i o n a l i t à d e g l i a t t e n t a t o r i , m e n t r e s i c e r c a u n t e r z o s o s p e t t o o l t r e a i d u e i d e n t i f i c a t i . N o n c i s o n o i n v e c e n o t i z i e s u l l a n a z i o n a l i t à d e l l e v i t t i m e , h a n n o a g g i u n t o l e f o n t i s p i e g a n d o c h e ' ' a l m o m e n t o n o n c ' è a l c u n a i n d i c a z i o n e a l c o n s o l a t o d ' I t a l i a ' ' .