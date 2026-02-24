P a l e r m o , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I o n o n l o s o s e , e f f e t t i v a m e n t e , i l n o s t r o m o v i m e n t o d e g l i ‘ O l m i ’ h a f a t t o s ì c h e , c o n i n o s t r i a p p e l l i , a l m e n o i l i b r i a n t i c h i d e l l a b i b l i o t e c a A n g e l o M a r s i a n o v e n i s s e r o s a l v a t i . M i p i a c e p e n s a r e c h e g l i ' O l m i ' , p e r c h é i l g r u p p o h a q u e s t o n o m e c h e r i p o r t a , a p p u n t o , a l l a r a d i c e a n t i c a d e l n o m e d i N i s c e m i , a b b i a n o a l m e n o u n p i c c o l o m e r i t o . C i o è , q u e l l o d i a v e r t e n u t o a l t a l ' a t t e n z i o n e s u u n b e n e p a r t i c o l a r e . P e r c h é , r i b a d i s c o , l a b i b l i o t e c a n o n è u n b e n e p u b b l i c o . M a n o n p e r q u e s t o d e v e e s s e r e u n b e n e d a t r a s c u r a r e , p e r c h é i l i b r i f a n n o p a r t e d i u n p a t r i m o n i o c o l l e t t i v o d i s a p e r e , d i c o n o s c e n z a , d i c o n s e r v a z i o n e d e l l a m e m o r i a . D i c o n s e r v a z i o n e d e l l a c o s c i e n z a d e l t e r r i t o r i o , c h e A n g e l o M a r s i a n o a v e v a p r e s o p r o p r i o c o m e s u a m i s s i o n e d i v i t a ” . A p a r l a r e c o n l ’ A d n k r o n o s è S t e f a n i a A u c i , l a s c r i t t r i c e d i b e s t s e l l e r s u l l a s a g a d e i F l o r i o , c h e h a v e n d u t o o l t r e 1 , 5 m i l i o n i d i c o p i e i n t u t t o i l m o n d o . D a i e r i i p r i m i 3 5 0 l i b r i d e l l a b i b l i o t e c a d i N i s c e m i ( C a l t a n i s s e t t a ) , s u l l ’ o r l o d e l b a r a t r o d a u n m e s e , s o n o s a l v i . L i h a n n o r e c u p e r a t i i v i g i l i d e l f u o c o c o n u n i n t e r v e n t o m o l t o i m p e g n a t i v o m e s s o a p u n t o d a g i o r n i a l p i a n o t e r r a , d o p o u n o s t u d i o a c c u r a t o d e l l a p l a n i m e t r i a d e l l ’ i m m o b i l e e d i d i v e r s e f o t o d e g l i i n t e r n i p e r c o n o s c e r e t u t t i g l i a n g o l i d e l l o s p a z i o e o g n i s i n g o l o l i b r o d a p o r t a r e v i a . I n s i e m e c o n i v o l u m i d e l l o s t o r i c o A n g e l o M a r s i a n o s o n o a d e s s o a l s i c u r o a n c h e u n a s e r i e d i a p p u n t i e q u a d r i d e l l o s t u d i o s o , g i à c o n s e g n a t i a i l e g i t t i m i p r o p r i e t a r i c h e d a l g i o r n o d e l l a f r a n a , i l 2 5 g e n n a i o , n o n a v e v a n o m a i p i ù p o t u t o r a g g i u n g e r e l a b i b l i o t e c a . D o p o l a f r a n a c h e h a s c o n v o l t o l a p i c c o l a c i t t a d i n a , c o n o l t r e 1 . 2 0 0 s f o l l a t i , S t e f a n i a A u c i h a m o b i l i t a t o s c r i t t o r i , s c r i t t r i c i , i n t e l l e t t u a l i , g i o r n a l i s t i p e r c h i e d e r e c h e l a m e m o r i a c o l l e t t i v a d i u n p e z z o d e l l a S i c i l i a v e n i s s e c u s t o d i t a , n o n o s t a n t e l a f r a n a c h e h a m e s s o i n g i n o c c h i o l a c i t t à i n p r o v i n c i a d i C a l t a n i s s e t t a . “ Q u a n d o m i è s t a t a s e g n a l a t a d a u n a g i o r n a l i s t a c h e e r a a N i s c e m i l a s i t u a z i o n e d e l l a b i b l i o t e c a p r i v a t a A n g e l o M a r s i a n o , i l m i o p r i m o p e n s i e r o è s t a t o : ‘ N o n p u ò f i n i r e c o s ì ’ . I o s o n o u n a g r a n d e a p p a s s i o n a t a d i b i b l i o t e c h e , d i l i b r i , d i o g g e t t i a n t i c h i . I l p e n s i e r o c h e t u t t i q u e s t i o g g e t t i f i n i s s e r o a l l ’ i n t e r n o d i u n a s c a r p a t a , i n m e z z o a l l a s a b b i a e a l t e r r i c c i o , m i h a l e t t e r a l m e n t e f a t t o i n o r r i d i r e . P e r c u i m i è v e n u t a i d e a d i c o i n v o l g e r e l e p e r s o n e c h e c o n o s c e v o , s o p r a t t u t t o l e p e r s o n e d i c u i m i f i d a v o , c h e s a p e v o c h e a v r e b b e r o c a p i t o e f f e t t i v a m e n t e l o s p i r i t o d i q u e s t a i n i z i a t i v a - d i c e a n c o r a S t e f a n i a A u c i - C r e d o c h e s i a m o l t o p i ù g i u s t o p a r l a r e d i u n ‘ n o i ’ p i u t t o s t o c h e d i q u e l l o c h e h a f a t t o S t e f a n i a . P e r c h é i o h o i n i z i a t o , m a t u t t o i l r e s t o è s t a t o o p e r a d i u n a c o l l e t t i v i t à m a g n i f i c a d i p e r s o n e b e l l e , c h e h a n n o m e s s o a d i s p o s i z i o n e l e p r o p r i e c o m p e t e n z e , l e p r o p r i e c a p a c i t à , c i a s c u n o n e l p r o p r i o a m b i t o , c i a s c u n o n e l l e p r o p r i e a r e e d i s e t t o r e ” . S t e f a n i a A u c i p o i a g g i u n g e : “ P e r m e a d e s s o l a c o s a p i ù i m p o r t a n t e è s a l v a g u a r d a r e q u e s t o c o l l e t t i v o c h e s i è c r e a t o , s a l v a g u a r d a r n e l ' a r m o n i a , l a p r o s p e r i t à , l a b e l l e z z a , p e r c h é p o i a l l a f i n e l a c o s a p i ù i m p o r t a n t e è c h e s i s t a c r e a n d o b e l l e z z a t r a p e r s o n e c h e s i s t i m a n o v i c e n d e v o l m e n t e . U n a c o s a c h e è t u t t o f u o r c h é s c o n t a t a ” . “ A n g e l o M a r s i a n o a v e v a f a t t o q u e s t i s f o r z i p e r r a c c o g l i e r e q u e s t i l i b r i a n t i c h i . U n a m i s s i o n e d i v i t a , l a s u a . P e r q u e s t o m o t i v o a v e v a r a c c o l t o q u e s t i t e s t i e q u e s t a b i b l i o t e c a . C i t e n g o c i t e n g o m o l t o a d i r l o e l o r i p e t e r ò s e m p r e : n o n è S t e f a n i a A c h i , s o n o g l i s c r i t t o r i s i c i l i a n i , i g i o r n a l i s t i , g l i i n t e l l e t t u a l i s i c i l i a n i , i n g e n e r a l e , c h e h a n n o f a t t o t u t t o q u e s t o ” . ( d i E l v i r a T e r r a n o v a )