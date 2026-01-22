M i l a n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a s c u o l a e d u c a a p e n s a r e i n u n s o l o m o d o , a c o s t r u i r e u n n e m i c o i n v i s i b i l e c h e “ v i e n e d a f u o r i ” , m a c h e i n r e a l t à è d e n t r o i l s i s t e m a s t e s s o . L a m a g g i o r p a r t e d e i m a n i f e s t a n t i h a m e n o d i 3 5 a n n i . E s t a n n o m o r e n d o " q u e s t e l e p a r o l e d i P e g a h M o s h i r P o u r , s c r i t t r i c e e a t t i v i s t a p e r i d i r i t t i u m a n i d i o r i g i n e i r a n i a n a i n t e r v e n u t a s u l p a l c o d e l l a P l e n a r i a d i A I F e s t i v a l - F e s t i v a l I n t e r n a z i o n a l e s u l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e i n s c e n a a M i l a n o . I n t e r v i s t a t a d a C o s m a n o L o m b a r d o , F o u n d e r e C e o d i S e a r c h O n M e d i a G r o u p e i d e a t o r e d i A I F e s t i v a l , P o u r a f f e r m a : " L ' I r a n i n q u e s t o m o m e n t o è n e l b u i o t o t a l e e a n c o r p e g g i o , n e l s i l e n z i o g l o b a l e . I n t e r n e t è s t a t o t o l t o d a l r e g i m e p r o p r i o p e r n o n d a r e l a p o s s i b i l i t à d i d o c u m e n t a r e e r a c c o n t a r e q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o . H a n n o p r o v a t o a d u s a r e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c r e a n d o d e l l e f a k e n e w s , m a s i a m o s t a t i i n g r a d o d i c a p i r e e s e g n a l a r e i m m e d i a t a m e n t e . L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p u ò e s s e r e u s a t a p e r s a l v a r e e n o n p e r r e p r i m e r e " . P o u r a c c e n d e u n a l u c e s u l l ’ a t t u a l e s i t u a z i o n e i r a n i a n a , a t t r a v e r s a t a d a u n ’ o n d a t a d i p r o t e s t e e d e l l a v i o l e n t a r e p r e s s i o n e g o v e r n a t i v a c h e s t a c a u s a n d o m i g l i a i a d i v i t t i m e , r i p o r t a n d o l e t e s t i m o n i a n z e d i r a g a z z i a r r e s t a t i , t o r t u r a t i , l a s c i a t i p e r g i o r n i s e n z a c i b o n é a c q u a , d i m a d r i c h e c e r c a n o i f i g l i c r e d e n d o l i m o r t i . " N o n a b b i a m o c a p i t o l a g r a v i t à d i q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o i n I r a n : d a o l t r e v e n t i g i o r n i 9 2 m i l i o n i d i p e r s o n e s o n o s e n z a c o n n e s s i o n e , s e n z a v o c e , s e n z a p o s s i b i l i t à d i d o c u m e n t a r e . " e p r o s e g u e : " D a 4 7 a n n i g l i i r a n i a n i c e r c a n o d i c o s t r u i r e u n f u t u r o d i v e r s o . Q u e s t a v o l t a n o n s i t r a t t a d i s e m p l i c i r i v o l t e : è u n a r i v o l u z i o n e , i n i z i a t a i l 2 8 d i c e m b r e e d i f f u s a d a l l e g r a n d i a l l e p i c c o l e c i t t à . O l t r e i l 9 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e n o n v u o l e p i ù q u e s t o r e g i m e " c h e M o s h i r d e f i n i s c e " n o n u n a r e p u b b l i c a , m a u n r e g i m e f a s c i s t a , m i s o g i n o , r a z z i s t a e s a n g u i n a r i o . V i v e r e o g g i i n I r a n , s o p r a t t u t t o p e r u n a d o n n a o p e r u n g i o v a n e , s i g n i f i c a n a s c e r e c o n u n d e s t i n o g i à s c r i t t o . " I n t e r r o g a t a s u c o s a s i p o s s a f a r e , d a q u i , r i s p o n d e : " C h i v i v e f u o r i d a l l ’ I r a n h a u n a r e s p o n s a b i l i t à a n c o r a m a g g i o r e : c h i e d e r e r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a , p r i m a a n c o r a c h e s o l i d a r i e t à . D o b b i a m o a g i r e o r a . P r i m a c o m e e s s e r i u m a n i . P o i c o m e c i t t a d i n i "