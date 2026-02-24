R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l T a r d e l L a z i o h a s o s p e s o i l d e c r e t o d i e s t r a d i z i o n e v e r s o g l i U s a , f i r m a t o d a l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a C a r l o N o r d i o , p e r l ' i m p r e n d i t o r e k a z a k o R o m a n K h l y n o v s k i y , a r r e s t a t o i n I t a l i a l a s c o r s a e s t a t e s u l l a b a s e d i u n m a n d a t o d i c a t t u r a i n t e r n a z i o n a l e . C o n s i d e r a t o d a l l ’ F b i u n p e r i c o l o s o h a c k e r , l ' u o m o , 4 2 e n n e , è a c c u s a t o d i a v e r s o t t r a t t o , t r a m i t e r i p e t u t i a t t a c c h i i n f o r m a t i c i a d o s p e d a l i d e l N o r d A m e r i c a , d a t i s e n s i b i l i e i m m a g i n i d i p a z i e n t i , t r a c u i f u n z i o n a r i g o v e r n a t i v i , v o l t i d e l l o s p e t t a c o l o e a l t r i p e r s o n a g g i p u b b l i c i , p e r p o i c h i e d e r e r i s c a t t i m i l i o n a r i . L a m o g l i e d i K h l y n o v s k i y , d e t e n u t o n e l c a r c e r e d i F e r r a r a , d i r e c e n t e s i e r a r i v o l t a a l G u a r d a s i g i l l i c h i e d e n d o d i n o n e s t r a d a r l o e d i v a l u t a r e l e s u e c o m p e t e n z e p r o f e s s i o n a l i p e r i m p i e g a r l e n e l l ' a m b i t o d e l l a c y b e r s i c u r e z z a n a z i o n a l e . L a s t e s s a r i c h i e s t a e r a g i u n t a a n c h e d a l l a d i f e s a . " L a m a n c a t a e s t r a d i z i o n e p o t r e b b e i n f a t t i c o n s e n t i r e a l l o S t a t o i t a l i a n o d i a c q u i s i r e i n f o r m a z i o n i e c o m p e t e n z e s t r a t e g i c h e i n m a t e r i a d i s i c u r e z z a i n f o r m a t i c a " , a v e v a d e t t o a l l ' A d n k r o n o s l ' a v v o c a t o A l e x a n d r o M a r i a T i r e l l i n o n e s c l u d e n d o u n r i c o r s o a l T a r . I l d e c r e t o d i e s t r a d i z i o n e è s t a t o n o t i f i c a t o i l 1 7 f e b b r a i o , d o p o q u a l c h e g i o r n o è a r r i v a t a l a p r o n u n c i a d e l T a r d e l L a z i o c h e h a a c c o l t o i l r i c o r s o p r e s e n t a t o d a i d i f e n s o r i d i K h l y n o v s k i y s e c o n d o i q u a l i , c o m e s i l e g g e n e l l ' i s t a n z a d i r e t t a a l t r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o , " i l r i c o r r e n t e , p r i m a d e l l ’ a d o z i o n e d e l d e c r e t o m i n i s t e r i a l e , h a f o r m a l m e n t e m a n i f e s t a t o l a p r o p r i a d i s p o n i b i l i t à a d e s s e r e a s c o l t a t o d a l l e c o m p e t e n t i a u t o r i t à m i n i s t e r i a l i a l f i n e d i r a p p r e s e n t a r e e l e m e n t i r i l e v a n t i s o t t o i l p r o f i l o d e l l a s i c u r e z z a i n t e r n a z i o n a l e ; d i s p o n i b i l i t à a f o r n i r e c o l l a b o r a z i o n e s u p r o f i l i a t t i n e n t i a l l a p r e v e n z i o n e d i f e n o m e n i c r i m i n a l i t r a n s n a z i o n a l i " , m a " t a l e r i c h i e s t a n o n è s t a t a o g g e t t o d i a l c u n a c o n v o c a z i o n e n é d i v a l u t a z i o n e i s t r u t t o r i a " . L ’ i s t a n z a m e t t e i n l u c e a n c h e l e q u e s t i o n i l e g a t e a l l a r i c h i e s t a d i p r o t e z i o n e i n t e r n a z i o n a l e a v a n z a t a d a K h l y n o v s k i y , n o n c h é i l d i r i t t o a l l ’ u n i t à f a m i l i a r e ( è s p o s a t o c o n u n a c i t t a d i n a u c r a i n a e i l l o r o f i g l i o m i n o r e è g i à t i t o l a r e d i p r o t e z i o n e s p e c i a l e l e g a t a a l l a c r i s i i n U c r a i n a ) . “ L a d i f e s a n o n c h i e d e d i s o s t i t u i r s i a l l e v a l u t a z i o n i d e l G o v e r n o , m a s o l t a n t o c h e v e n g a s v o l t a u n a v e r i f i c a c o n c r e t a s u l l ’ e v e n t u a l e u t i l i t à d e l l e c o m p e t e n z e d e l s i g . K h l y n o v s k i y p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e ” , s o t t o l i n e a i l l e g a l e T i r e l l i c h e s o t t o p o n e l a v i c e n d a a l l ’ a t t e n z i o n e d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i . “ L ’ i n t e r e s s e p u b b l i c o n o n p u ò e s s e r e a f f e r m a t o o e s c l u s o i n m o d o g e n e r i c o , s e n z a u n ’ i s t r u t t o r i a e f f e t t i v a d e l p e r s o n a l e d e l l ’ i n t e l l i g e n c e . C h i e d i a m o s e m p l i c e m e n t e c h e v e n g a a c c e r t a t o , p r i m a d i o g n i d e c i s i o n e d e f i n i t i v a , s e e s i s t a n o p r o f i l i r i l e v a n t i p e r l o S t a t o i t a l i a n o " . E ’ s o l o l a q u a r t a v o l t a c h e i n g i u r i s p r u d e n z a s i v e r i f i c a l a s o s p e n s i o n e d i u n a e s t r a d i z i o n e d a p a r t e d e l T a r .