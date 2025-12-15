R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ A d A t r e j u h o v i s t o C o n t e u r l a r e e d i v e n t a r e r o s s o n e l c o n f r o n t a r s i c o n l a p l a t e a , m a a n e s s u n o è i m p o r t a t o , p e r c h é t a n t o c o n l a s u a p r e s e n z a h a s o l o a c c r e d i t a t o e i n c e n t i v a t o F r a t e l l i d ’ I t a l i a . C o n t e a d A t r e j u h a s o l o a i u t a t o M e l o n i d a n d o l e u n d o p p i o v a n t a g g i o , p e r c h é l ’ u n i c a c o s a c h e h a f a t t o n o t i z i a d e l l a s u a p a r t e c i p a z i o n e è s t a t a l ’ a t t a c c o a l P d , c h e n e i f a t t i è a l l e a t o s t r u t t u r a l e d i C o n t e , a n c h e s e l u i a p a r o l e d i c e c o s e d i v e r s e . È l ’ u n i c o i n s i e m e a R e n z i a n o n a v e r c a p i t o c h e d a A t r e j u s o n o u s c i t e v i n c i t r i c i M e l o n i e S c h l e i n ” . L o h a d i c h i a r a t o D a n i l o T o n i n e l l i , e x m i n i s t r o e d e s p o n e n t e s t o r i c o d e l M o v i m e n t o C i n q u e S t e l l e , i n t e r v e n u t o a l l a t r a s m i s s i o n e C o n t r o i n f o r m a z i o n e s u R a d i o C u s a n o C a m p u s . T o n i n e l l i h a p o i c o m m e n t a t o l e i n d i s c r e z i o n i c h e p a r l a n o d i u n s a l t o d i c a r r i e r a d i D i M a i o a l l ’ O n u , c o m e v i c e s e g r e t a r i o g e n e r a l e e c o o r d i n a t o r e s p e c i a l e p e r i l p r o c e s s o d i p a c e n e l M e d i o O r i e n t e , c o n i l v i a l i b e r a d e l g o v e r n o M e l o n i . “ N o n m i s t u p i s c e . D i M a i o è i l p i ù g r a n d e t r a d i t o r e d e l l a s t o r i a p o l i t i c a i t a l i a n a . R a p p r e s e n t a v a u n a b a n d i e r a d i g r a n d i v a l o r i e i l s u o t r a d i m e n t o p e s a q u i n d i a n c o r a d i p i ù . S t a c o n t i n u a n d o i l s u o t r a d i m e n t o p o l i t i c o . D o p o e s s e r e s p a r i t o t o r n a a f a r e u n ’ i n t e r v i s t a , p r i m a d i a n d a r e a d A t r e j u , e d e l o g i a M e l o n i e T a j a n i . F i n i t a l a s u a p a r t e c i p a z i o n e a l l a f e s t a e s c e l a n o t i z i a c h e v i e n e c a n d i d a t o a l l ’ O n u . I l f a t t o c h e h a l i s c i a t o i l p e l o a l c e n t r o d e s t r a h a p o r t a t o a l v i a l i b e r a d e l g o v e r n o . È i l s o l i t o D i M a i o c h e p e n s a a s é s t e s s o , a v e v a b i s o g n o d i u n a l t r o i n c a r i c o . S o n o f e l i c e p e r l u i d a e x a m i c o , p e r c h é s e t o r n a i n I t a l i a p r e n d e s o l o s p u t i i n f a c c i a , v i s t o c h e è i l p o l i t i c o p i ù o d i a t o d ’ I t a l i a , s i a d a g l i e x 5 s t e l l e e s i a d a i p a r t i t i a v v e r s a r i . L u i e r a u n b e l l ’ e s e m p i o , c o m e p e r s o n a e c o m e p o l i t i c o , m a è d i v e n t a t o p e g g i o d i t u t t i g l i a l t r i ” , h a p r o s e g u i t o T o n i n e l l i . “ D i M a i o d i c e c h e i l c r o l l o d e l M 5 S e l a c r e s c i t a d i F d i è u n a q u e s t i o n e l e g a t a a i l e a d e r ? F o r s e s i s c o r d a c h e C o n t e è l e a d e r d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e a c a u s a s u a . N e l 2 0 2 1 B e p p e G r i l l o a v e v a d e t t o c h i a r a m e n t e d i v o l e r m a n d a r e v i a C o n t e , p e r c h é n o n a v e v a n i e n t e i n c o m u n e c o n i n o s t r i v a l o r i . D i M a i o e F i c o p e r ò c o n v i n s e r o G r i l l o i n m o d o m o l t o s p i n t o a r i p e n s a r c i e a f a r e C o n t e l e a d e r d e l M o v i m e n t o ” .