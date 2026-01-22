R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a v v e n t o d i t e c n o l o g i e d i g i t a l i a v a n z a t e e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t a m o d i f i c a n d o n o n s o l o l e m o d a l i t à d i s v o l g i m e n t o d e l l ’ a u d i t , m a a n c h e l e c o m p e t e n z e r i c h i e s t e e l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e l l a v o r o d e i r e v i s o r i " . E ' u n o d e i m e s s a g g i p i ù r i l e v a n t i c h e e m e r g e d a l l a n u o v a m o n o g r a f i a " G l i i m p a t t i d e l l ’ e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a s u l l ’ a t t i v i t à d i r e v i s i o n e " p r e s e n t a t a d a A s s i r e v i , l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d e l l e s o c i e t à d i r e v i s i o n e l e g a l e , n e l c o r s o d i u n e v e n t o t e n u t o s i a M i l a n o . I l d o c u m e n t o e v i d e n z i a c o m e l e s o c i e t à d i r e v i s i o n e s t i a n o r i m o d u l a n d o l a c o m p o s i z i o n e d e i p r o p r i t e a m , i n t r o d u c e n d o n u o v e p r o f e s s i o n a l i t à c o n c o m p e t e n z e d i g i t a l i , d i p r o g r a m m a z i o n e e d i d a t a a n a l y t i c s . È i n a t t o u n a t r a s f o r m a z i o n e d e l l ’ a t t i v i t à d e l r e v i s o r e , c h e è c h i a m a t o a c o m p r e n d e r e i l f u n z i o n a m e n t o d e i s i s t e m i t e c n o l o g i c i u s a t i d a l l e a z i e n d e , v a l u t a r e l ’ a f f i d a b i l i t à e l a g e s t i o n e d e i d a t i , i n t e r a g i r e c o n l e s t r u t t u r e I t e i n t e r p r e t a r e o u t p u t s e m p r e p i ù c o m p l e s s i , c o m p r e s i q u e l l i p r o d o t t i d a a p p l i c a z i o n i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . U n ’ e s i g e n z a c h e h a p o r t a t o a l l a n a s c i t a a l l ’ i n t e r n o d e l l e s o c i e t à d i r e v i s i o n e d i c e n t r i d i e c c e l l e n z a t e c n o l o g i c a a s u p p o r t o d e i t e a m d i a u d i t , c o m p o s t i d a p r o f e s s i o n i s t i s p e c i a l i z z a t i n e l l ’ e s t r a z i o n e e n e l l ’ a n a l i s i d e i d a t i . I l p a p e r s o t t o l i n e a c o m e q u e s t a e v o l u z i o n e r i c h i e d a i n g e n t i i n v e s t i m e n t i n o n s o l o i n s t r u m e n t i d i g i t a l i , m a s o p r a t t u t t o n e l c a p i t a l e u m a n o . S u q u e s t ’ u l t i m o a s p e t t o , l e s o c i e t à d i r e v i s i o n e s t a n n o a g e n d o s u d u e d i r e t t r i c i p a r a l l e l e : d a u n l a t o l ’ a s s u n z i o n e d i n u o v i p r o f i l i c o n c o m p e t e n z e S t e m , d a l l ’ a l t r o u n f o r t e p o t e n z i a m e n t o d e i p r o g r a m m i d i f o r m a z i o n e c o n t i n u a , c o n f o c u s s u d a t a a n a l y t i c s , a u t o m a z i o n e e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . G l i i n v e s t i m e n t i s o n o g u i d a t i d a l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l e n u o v e t e c n o l o g i e r a p p r e s e n t a n o u n a l e v a s t r a t e g i c a a n c h e c o n r i f e r i m e n t o a l l a q u a l i t à d e l l a r e v i s i o n e . D a l d o c u m e n t o d i A s s i r e v i e m e r g e i n f a t t i c h e i l l o r o u t i l i z z o c o n s e n t e d i s t u d i a r e u n a p i ù e s t e s a q u a n t i t à d i d a t i ( c o m p r e s i q u e l l i n o n s t r u t t u r a t i c o m e c o n t r a t t i , e - m a i l e a l t r i d o c u m e n t i ) , d i i d e n t i f i c a r e a n o m a l i e e r i s c h i c o n m a g g i o r e t e m p e s t i v i t à e d i s e l e z i o n a r e i n m o d o p i ù e f f i c a c e l e t r a n s a z i o n i d a s o t t o p o r r e a d a n a l i s i a p p r o f o n d i t a , r a f f o r z a n d o c o s ì l e b a s i d e l g i u d i z i o p r o f e s s i o n a l e c h e i l r e v i s o r e è c h i a m a t o a e s p r i m e r e . F r a l e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i s i s t a f a c e n d o s t r a d a g r a d u a l m e n t e a n c h e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . L e a p p l i c a z i o n i a l m o m e n t o p i ù d i f f u s e s o n o i s i s t e m i d i n a t u r a l l a n g u a g e p r o c e s s i n g ( N l p ) , i n g r a d o d i a n a l i z z a r e d o c u m e n t i t e s t u a l i c o m e c o n t r a t t i , v e r b a l i e c o m u n i c a z i o n i a z i e n d a l i , e g l i a l g o r i t m i d i m a c h i n e l e a r n i n g , c a p a c i d i i d e n t i f i c a r e p a t t e r n a n o m a l i o s e g n a l i d i r i s c h i o a l l ’ i n t e r n o d i d a t a s e t c o m p l e s s i . Q u e s t i s t r u m e n t i p o s s o n o s u p p o r t a r e i l r e v i s o r e n e l l ’ i n d i v i d u a z i o n e d i a r e e c r i t i c h e , n e l l a v a l u t a z i o n e d e l l a c o e r e n z a d e l l e i n f o r m a z i o n i f i n a n z i a r i e e n e l l a f o r m u l a z i o n e d i g i u d i z i p i ù i n f o r m a t i . G l i i m p a t t i d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l l ’ a m b i t o d e l l a r e v i s i o n e n o n s i e s a u r i s c o n o n e l s u o u t i l i z z o a s u p p o r t o d e l l e a t t i v i t à d i a u d i t , m a s i e s t e n d o n o a n c h e a l l a n e c e s s i t à p e r i l r e v i s o r e d i v a l u t a r e l e m o d a l i t à c o n l e q u a l i l e i m p r e s e a d o t t a n o e g o v e r n a n o t a l i a p p l i c a z i o n i n e i p r o p r i p r o c e s s i . I l p a p e r p r e v e d e c h e u n n u m e r o s e m p r e p i ù e l e v a t o d i o r g a n i z z a z i o n i p o t r e b b e u t i l i z z a r e i n f u t u r o s t r u m e n t i d i G e n A I n e i p r o c e s s i d i a m m i n i s t r a z i o n e , f i n a n z a e c o n t r o l l o e n e l l a p r e d i s p o s i z i o n e d e l l ’ i n f o r m a t i v a f i n a n z i a r i a . S a r à d u n q u e s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e p e r i l r e v i s o r e c o n o s c e r e i l f u n z i o n a m e n t o e g l i i m p a t t i d i q u e s t i s t r u m e n t i p e r s v o l g e r e a d e g u a t e a t t i v i t à d i r e v i s i o n e . U n u l t e r i o r e e l e m e n t o d i a t t e n z i o n e r i g u a r d a l a q u a l i t à d e i d a t i u t i l i z z a t i p e r l ’ a d d e s t r a m e n t o d e i m o d e l l i d i I A . L a p r o v e n i e n z a , l a c o m p l e t e z z a e l ’ a c c u r a t e z z a d i q u e s t i d a t i p o s s o n o i n f l u e n z a r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l ’ a f f i d a b i l i t à d e g l i o u t p u t g e n e r a t i , i n t r o d u c e n d o r i s c h i d i b i a s , e r r o r i s i s t e m a t i c i e p o t e n z i a l i v i o l a z i o n i n o r m a t i v e . I l r e v i s o r e s a r à p e r t a n t o c h i a m a t o a v a l u t a r e c o n l a g i u s t a a t t e n z i o n e a n c h e l a g o v e r n a n c e d e i d a t i e d e i m o d e l l i d i I a a d o t t a t i d a l l e o r g a n i z z a z i o n i s o t t o p o s t e a r e v i s i o n e . " I n q u e s t a e v o l u z i o n e d e l l a n o s t r a a t t i v i t à l e n u o v e t e c n o l o g i e r a f f o r z a n o l a c e n t r a l i t à d e l r u o l o e d e l g i u d i z i o p r o f e s s i o n a l e d e l r e v i s o r e " , s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d i A s s i r e v i , G i a n m a r i o C r e s c e n t i n o . " P e r s f r u t t a r e i l l o r o p o t e n z i a l e è n e c e s s a r i o a p p r o f o n d i r e u n p e r c o r s o d i c o n f r o n t o c o s t r u t t i v o c o n g l i s t a n d a r d s e t t e r s , l e a u t h o r i t i e s e t u t t i g l i s t a k e h o l d e r s c o i n v o l t i p e r g a r a n t i r e u n f r a m e w o r k n o r m a t i v o , r e g o l a m e n t a r e e t e c n i c o - p r o f e s s i o n a l e c o e r e n t e c o n i c a m b i a m e n t i t e c n o l o g i c i e c o n s e n t i r e a l l e s o c i e t à d i r e v i s i o n e d i o p e r a r e i n u n c o n t e s t o c h e v a l o r i z z i l ' i n n o v a z i o n e s e n z a c o m p r o m e t t e r e l ' i n t e g r i t à d e i p r o c e s s i d i a u d i t e l a l o r o c o n f o r m i t à a g l i s t a n d a r d p r o f e s s i o n a l i d i r i f e r i m e n t o " . " L ’ a t t i v i t à d i a u d i t s t a v i v e n d o u n a t r a s f o r m a z i o n e p r o f o n d a . L ’ e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a , i n p a r t i c o l a r e l ’ u s o a v a n z a t o d e i d a t i , p e r m e t t e a n a l i s i p i ù a p p r o f o n d i t e , t e m p e s t i v e e m i r a t e , e l e v a n d o l a q u a l i t à d e l g i u d i z i o p r o f e s s i o n a l e . È u n c a m b i a m e n t o c h e r i c h i e d e i n v e s t i m e n t i , n u o v e c o m p e t e n z e e u n a p p r o c c i o r i n n o v a t o , m a r a p p r e s e n t a u n ’ o p p o r t u n i t à p e r r a f f o r z a r e i l r u o l o d e l l ’ a u d i t n e l l a t r a s p a r e n z a d e l m e r c a t o . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s o p r a t t u t t o n e l l e s u e f o r m e g e n e r a t i v e , a p r e s c e n a r i i n e d i t i : c o n s e n t e d i a n a l i z z a r e d o c u m e n t i , i n d i v i d u a r e p a t t e r n e a r e e d i r i s c h i o c o n c a p a c i t à p r i m a i m p e n s a b i l i , m a n t e n e n d o p e r ò c e n t r a l e l a q u a l i t à d e i d a t i , l a g o v e r n a n c e e l a r e s p o n s a b i l i t à p r o f e s s i o n a l e . L ’ I a n o n s o s t i t u i s c e i l r e v i s o r e : n e a m p l i f i c a l e c a p a c i t à . L a s f i d a s a r à i n t e g r a r l a p r e s e r v a n d o r i g o r e e i n d i p e n d e n z a " , s o t t o l i n e a M a s s i m i l i a n o V e r c e l l o t t i , c h e h a c o o r d i n a t o l a s t e s u r a d e l l a m o n o g r a f i a i n s i e m e a G i u s e p p e S a v o c a .