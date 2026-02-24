R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - ' Z e l i g 3 0 – S v i s t i e M a i V i s t i ' h a v i n t o l a p r i m a s e r a t a d i i e r i , 2 3 f e b b r a i o , c o n i l 1 7 , 5 % d i s h a r e . I l c o m e d y s h o w d i C a n a l e 5 h a i n c o l l a t o a l l o s c h e r m o 1 . 9 6 6 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i . A s e g u i r e , s u R a i 1 ' R o s s o V o l a n t e ' h a i n t e r e s s a t o 2 . 3 9 3 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i , p a r i a l 1 4 , 9 % . S u R a i 3 ' L o S t a t o d e l l e C o s e ' h a t o t a l i z z a t o 1 . 2 6 7 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i e l ' 8 , 8 % . S u R a i 2 i l f i l m ' D i r t y D a n c i n g – B a l l i p r o i b i t i ' h a i n t r a t t e n u t o 1 . 1 8 4 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i , p a r i a l 6 , 6 % . S u I t a l i a 1 ' R u n A l l N i g h t – U n a n o t t e p e r s o p r a v v i v e r e ' è s t a t o v i s t o d a 9 6 9 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i , p a r i a l 5 , 7 % . S t e s s o s h a r e r a g g i u n t o d a ' Q u a r t a R e p u b b l i c a ' s u R e t e 4 c h e h a i n t e r e s s a t o 6 9 1 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i . P o c o s o t t o c o n i l 5 , 3 % c ' è ' L a T o r r e d i B a b e l e ' , i n o n d a s u L a 7 , c h e h a r a g g i u n t o 9 8 5 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i . S u l ' N o v e C a s h o r T r a s h – L a N o t t e d e i T e s o r i ' h a r a g g i u n t o 4 2 4 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i e i l 2 , 6 % . I n f i n e , s u T v 8 ' 4 H o t e l ' c o n B r u n o B a r b i e r i h a o t t e n u t o 3 6 3 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i , p a r i a l 2 , 3 % . N e l l a f a s c i a a c c e s s p r i m e t i m e , ' L a R u o t a d e l l a F o r t u n a ' s u C a n a l e 5 h a c o n q u i s t a t o 5 . 2 0 7 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i e i l 2 4 , 9 % , m e n t r e ' A f f a r i T u o i ' s u R a i 1 4 . 8 5 3 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i e i l 2 3 , 1 % .