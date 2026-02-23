R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a c e r i m o n i a d i c h i u s u r a d e l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , a n d a t a i n o n d a s u R a i 1 , h a v i n t o l a p r i m a s e r a t a d i i e r i , d o m e n i c a 2 2 f e b b r a i o , c o n i l 3 0 , 9 % d i s h a r e : h a i n c o l l a t o a l l o s c h e r m o 6 . 2 3 2 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i . A s e g u i r e , s u C a n a l e 5 l a s o a p t u r c a ' I o S o n o F a r a h ' h a c o n q u i s t a t o 2 . 0 0 3 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i e u n o s h a r e d e l 1 4 , 1 % . S u I t a l i a 1 ' L e I e n e ' h a o t t e n u t o 1 . 2 0 6 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i e i l 1 0 , 1 % . S u l N o v e ' C h e T e m p o C h e F a ' h a t o t a l i z z a t o 1 . 2 9 2 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i , p a r i a l 7 % . S u R a i 3 , ' P r e s a d i r e t t a ' h a t o t a l i z z a t o 9 0 4 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i p a r i a l 4 , 7 % . S u R a i 2 i l f i l m ' E r a o r a ' c o n B a r b a r a R o n c h i e d E d o a r d o L e o h a i n t r a t t e n u t o 9 0 3 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i , p a r i a l 4 , 5 % . P o c o s o t t o c o n i l 4 , 4 % c ' è ' F u o r i d a l C o r o ' i n o n d a s u R e t e 4 c h e è s t a t o v i s t o d a 5 6 0 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i . S u L a 7 ' I l c a s o E p s t e i n – A n d r e a , i l p r i n c i p e s e n z a p r i v i l e g i ' h a r a g g i u n t o 5 2 6 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i , p a r i a l 3 , 3 % . I n f i n e , s u T v 8 ' T h e K a r a t e K i d – L a l e g g e n d a c o n t i n u a ' h a i n t r a t t e n u t o 3 3 0 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i , p a r i a l 2 , 1 % . N e l l a f a s c i a a c c e s s p r i m e t i m e , ' L a R u o t a d e l l a F o r t u n a ' s u C a n a l e 5 h a c o n q u i s t a t o 4 . 7 7 8 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i , p a r i a l 2 2 , 1 % . M e n t r e ' A f f a r i t u o i ' n o n è a n d a t o i n o n d a p e r l a s c i a r e s p a z i o a l l a c h i u s u r a d i M i l a n o - C o r t i n a .