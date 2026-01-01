R i a d , 1 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - S e c o n d o u n c o n t e g g i o d e l l ' A f p , n e l 2 0 2 5 l e a u t o r i t à s a u d i t e h a n n o g i u s t i z i a t o 3 5 6 p e r s o n e , s t a b i l e n d o u n n u o v o r e c o r d p e r i l n u m e r o d i d e t e n u t i g i u s t i z i a t i n e l r e g n o i n u n s o l o a n n o . G l i a n a l i s t i h a n n o a t t r i b u i t o i n g r a n p a r t e l ' a u m e n t o d e l l e e s e c u z i o n i a l l a " g u e r r a a l l a d r o g a " i n c o r s o a R i y a d h , l a n c i a t a n e g l i u l t i m i a n n i : m o l t i d e i p r i m i a r r e s t a t i v e n g o n o g i u s t i z i a t i s o l o o r a , i n s e g u i t o a p r o c e d i m e n t i l e g a l i e c o n d a n n e . S e c o n d o i d a t i u f f i c i a l i p u b b l i c a t i d a l g o v e r n o , s o l o n e l 2 0 2 5 s o n o s t a t e g i u s t i z i a t e 2 4 3 p e r s o n e p e r c a s i l e g a t i a l l a d r o g a , s e c o n d o i l c o n t e g g i o d e l l ' A f p . I d a t i d e l 2 0 2 5 s e g n a n o i l s e c o n d o a n n o c o n s e c u t i v o i n c u i l ' A r a b i a S a u d i t a h a s t a b i l i t o u n n u o v o r e c o r d d i e s e c u z i o n i , d o p o c h e l e a u t o r i t à h a n n o g i u s t i z i a t o 3 3 8 p e r s o n e n e l 2 0 2 4 . L ' A r a b i a S a u d i t a h a r i p r e s o l e e s e c u z i o n i p e r r e a t i d i d r o g a a l l a f i n e d e l 2 0 2 2 , d o p o a v e r s o s p e s o l ' u s o d e l l a p e n a d i m o r t e n e i c a s i d i s t u p e f a c e n t i p e r c i r c a t r e a n n i .