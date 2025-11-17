R i a d , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s / D p a / E u r o p a P r e s s ) - A l m e n o 4 5 p e l l e g r i n i m u s u l m a n i i n d i a n i s o n o m o r t i m e n t r e t o r n a v a n o d a l l a M e c c a s t a m a t t i n a , d o p o c h e l ' a u t o b u s s u c u i v i a g g i a v a n o h a a v u t o u n i n c i d e n t e s c o n t r a n d o s i c o n u n c a m i o n c i s t e r n a v i c i n o a l l a c i t t à s a u d i t a d i M e d i n a . I l c a p o d e l l a p o l i z i a d e l l a c i t t à i n d i a n a d i H y d e r a b a d , d a c u i p r o v e n i v a l a m a g g i o r p a r t e d e l l e v i t t i m e , h a c o n f e r m a t o l a m o r t e d i 4 5 d e l l e 4 6 p e r s o n e c h e v i a g g i a v a n o s u l m e z z o , s e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a l q u o t i d i a n o T h e I n d i a n E x p r e s s . I l p r i m o m i n i s t r o i n d i a n o N a r e n d r a M o d i h a e s p r e s s o i l s u o c o r d o g l i o p e r l ' a c c a d u t o e h a i n f o r m a t o c h e l ' a m b a s c i a t a a R i a d , c a p i t a l e d e l l ' A r a b i a S a u d i t a , e i l c o n s o l a t o a G e d d a s t a n n o o f f r e n d o t u t t o l ' a i u t o p o s s i b i l e . " S o n o p r o f o n d a m e n t e r a t t r i s t a t o d a l l ' i n c i d e n t e a v v e n u t o a M e d i n a c h e h a c o i n v o l t o c i t t a d i n i i n d i a n i - h a s c r i t t o s u X - I l m i o p e n s i e r o v a a l l e f a m i g l i e c h e h a n n o p e r s o i l o r o c a r i . P r e g o p e r l a p r o n t a g u a r i g i o n e d i t u t t i i f e r i t i " .