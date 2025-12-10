M i l a n o , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - 1 . 3 0 0 m q d i s t a n d n e l P a d i g l i o n e 1 e 4 1 a z i e n d e a r t i g i a n e , s e i i n p i ù r i s p e t t o a l 2 0 2 3 . È s t a t o i n a u g u r a t o u f f i c i a l m e n t e q u e s t a m a t t i n a l o s t a n d d e l T r e n t i n o a l l a 3 0 e s i m a e d i z i o n e d e L ' A r t i g i a n o i n F i e r a . A l l ’ i n i z i a t i v a h a n n o p a r t e c i p a t o l ’ a s s e s s o r e p r o v i n c i a l e a l l ’ a r t i g i a n a t o , c o m m e r c i o , t u r i s m o , f o r e s t e , c a c c i a e p e s c a , R o b e r t o F a i l o n i , e M a u r i z i o R o s s i , c e o d i T r e n t i n o M a r k e t i n g , i n s i e m e a i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e p r i n c i p a l i r e a l t à e c o n o m i c h e e a s s o c i a t i v e c o i n v o l t e n e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e . N e l p o m e r i g g i o i l p r e s i d e n t e d e l l a P r o v i n c i a , M a u r i z i o F u g a t t i , h a v i s i t a t o l o s t a n d . " Q u e s t o c o m p a r t o r a p p r e s e n t a u n a p a r t e f o n d a m e n t a l e d e l l a n o s t r a i d e n t i t à . L e a z i e n d e c h e e s p o n g o n o q u i s o n o a m b a s c i a t r i c i d e l T r e n t i n o e d e l s u o s a p e r f a r e : i l l o r o s u c c e s s o è a n c h e i l s u c c e s s o d e l l ’ i n t e r o s i s t e m a t e r r i t o r i a l e " h a d e t t o F u g a t t i . " Q u e s t a p r e s e n z a c o s ì a r t i c o l a t a e p a r t e c i p a t a d i m o s t r a l a c a p a c i t à d e l T r e n t i n o d i p r e s e n t a r s i i n m o d o u n i t a r i o , v a l o r i z z a n d o a l l o s t e s s o t e m p o a r t i g i a n a t o , t u r i s m o e q u a l i t à a g r o a l i m e n t a r e - h a a g g i u n t o l ' a s s e s s o r e F a i l o n i - . A r t i g i a n o i n F i e r a è u n ’ o p p o r t u n i t à p r e z i o s a p e r r a c c o n t a r e i n o s t r i v a l o r i , l a c r e a t i v i t à d e l l e i m p r e s e e i l l e g a m e p r o f o n d o c o n i l t e r r i t o r i o . C o m e P r o v i n c i a a b b i a m o v o l u t o i n v e s t i r e u l t e r i o r i r i s o r s e p e r a c c o g l i e r e t u t t e l e r e a l t à a r t i g i a n e c h e h a n n o f a t t o d o m a n d a : u n s e g n a l e d i g r a n d e v i t a l i t à , d i v o g l i a d i e s s e r c i e d i r a p p r e s e n t a r e c o n f o r z a l ’ i d e n t i t à d e l n o s t r o t e r r i t o r i o " . N e l c o r s o d e l l a p r e s e n t a z i o n e A n d r e a D e Z o r d o , p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e A r t i g i a n i e P i c c o l e I m p r e s e , h a r i c h i a m a t o l ’ a t t e n z i o n e s u l l ' a r t e c h e c a r a t t e r i z z a i l l a v o r o d e g l i a r t i g i a n i t r e n t i n i , s o t t o l i n e a n d o c o m e l a l o r o s t r a o r d i n a r i a c a p a c i t à c r e a t i v a e l a f o r t e v o l o n t à d i e s s e r e p r e s e n t i i n f i e r a s i r i f l e t t a n o n e l l a c r e s c i t a d e l l e i m p r e s e p a r t e c i p a n t i . I l p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e R i s t o r a t o r i d e l T r e n t i n o , M a r c o F o n t a n a r i , h a s o t t o l i n e a t o i l v a l o r e d e l l a p r e s e n z a d e l l a r i s t o r a z i o n e n e l l o s t a n d , f o n d a m e n t a l e p e r r a c c o n t a r e l a c u l t u r a g a s t r o n o m i c a t r e n t i n a a t t r a v e r s o l ’ e s p e r i e n z a d i r e t t a , r i c o r d a n d o a n c h e c o m e p r o p r i o o g g i l a c u c i n a i t a l i a n a s i a e n t r a t a u f f i c i a l m e n t e n e l l a L i s t a r a p p r e s e n t a t i v a d e l P a t r i m o n i o C u l t u r a l e I m m a t e r i a l e d e l l ' U n e s c o . A n t o n i o I n t i g l i e t t a p r e s i d e n t e G e . F i . h a v o l u t o r i c o r d a r e g l i e s o r d i d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , e s p r i m e n d o u n p a r t i c o l a r e a p p r e z z a m e n t o p e r l a p a r t e c i p a z i o n e c o n s o l i d a t a d e l T r e n t i n o , p r e s e n t e f i n d a l l e p r i m e e d i z i o n i . " Q u e l l a d e l T r e n t i n o è u n a p r e s e n z a d i q u a l i t à , u n a p a r t e c i p a z i o n e c h e s t a d a v v e r o a l l ’ o r i g i n e d e l l a f i e r a : è a n c h e g r a z i e a l v o s t r o c o n t r i b u t o c h e è n a t a l ’ i d e a d i l e g a r e l a f i e r a a i t e r r i t o r i " , c o s ì i l p r e s i d e n t e h a r i n g r a z i a t o l a P r o v i n c i a p e r i l s o s t e g n o e p e r l ’ i m p e g n o c h e r e n d e p o s s i b i l e l a f o r t e p r e s e n z a t r e n t i n a . I n f i n e M a u r i z i o R o s s i n i , c e o d i T r e n t i n o M a r k e t i n g , h a r i c h i a m a t o l a c e n t r a l i t à d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a f i l i e r e — t u r i s m o , a r t i g i a n a t o e a g r o a l i m e n t a r e — c o m e s t r u m e n t i d i p r o m o z i o n e i n t e g r a t a d e l t e r r i t o r i o , s o t t o l i n e a n d o c o m e l a p r e s e n z a t r e n t i n a a d A r t i g i a n o i n F i e r a s i a p r o g r e s s i v a m e n t e c r e s c i u t a n e g l i a n n i g r a z i e a u n a s o l i d a s i n e r g i a t r a p u b b l i c o e p r i v a t o . A c c a n t o a l l e i m p r e s e a r t i g i a n e , è p r e s e n t e a n c h e u n o s p a z i o i s t i t u z i o n a l e d e d i c a t o a l l a p r o m o z i o n e d e l t e r r i t o r i o , c u r a t o d a T r e n t i n o M a r k e t i n g e T r e n t i n o S v i l u p p o , c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e A r t i g i a n i e P i c c o l e I m p r e s e d e l T r e n t i n o e d e l S e r v i z i o a r t i g i a n a t o e c o m m e r c i o d e l l a P r o v i n c i a a u t o n o m a d i T r e n t o . P a r t e c i p a n o i n o l t r e i l C o n s o r z i o S k i r a m a D o l o m i t i A d a m e l l o - B r e n t a e l e A p t V a l d i F i e m m e – V a l d i C e m b r a e V a l d i F a s s a , c o n l e p r o p o s t e t u r i s t i c h e d e l l ’ i n v e r n o t r e n t i n o . L o s p a z i o o s p i t a a n c h e u n a r i n n o v a t a O s t e r i a T i p i c a T r e n t i n a , c h e p r o p o n e p i a t t i d e l l a t r a d i z i o n e i n a b b i n a m e n t o a i v i n i a u t o c t o n i e a i p r o d o t t i c e r t i f i c a t i d e i c o n s o r z i : l e t r o t e e i s a l m e r i n i d i A s t r o , i f o r m a g g i d e l G r u p p o F o r m a g g i d e l T r e n t i n o , l a f r u t t a d i M e l i n d a e L a T r e n t i n a , e l e g r a p p e d e l l ’ I s t i t u t o T u t e l a G r a p p a d e l T r e n t i n o . L a f i e r a r i m a r r à a p e r t a f i n o a l 1 4 d i c e m b r e , l ' i n g r e s s o è g r a t u i t o : i n u o v i v i s i t a t o r i p o s s o n o o t t e n e r e i l p r o p r i o p a s s s u l s i t o a r t i g i a n o i n f i e r a . i t i n p o c h i e s e m p l i c i c l i c k : b a s t a i n s e r i r e l a p r o p r i a e m a i l n e l l a s e z i o n e ' O t t i e n i i l t u o p a s s g r a t u i t o ' p e r r i c e v e r e i l q r c o d e d a s a l v a r e s u l c e l l u l a r e e m o s t r a r e a l l ' i n g r e s s o . C h i è g i à i s c r i t t o a l l a c o m m u n i t y , h a v i s i t a t o l e s c o r s e e d i z i o n i o è c l i e n t e d e l l a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e , i n v e c e , h a g i à r i c e v u t o i l b i g l i e t t o d ’ a c c e s s o d i r e t t a m e n t e v i a e - m a i l . L ' e s p o s i z i o n e è r a g g i u n g i b i l e t r a m i t e l a l i n e a M 1 d e l l a m e t r o p o l i t a n a ( f e r m a t a R h o F i e r a ) , l e l i n e e r e g i o n a l i e d e l p a s s a n t e f e r r o v i a r i o T r e n o r d e l ' a l t a v e l o c i t à c o n I t a l o . L a d i s p o n i b i l i t à t o t a l e d i p a r c h e g g i s a r à d i o l t r e 1 0 . 0 0 0 p o s t i a u t o .