M i l a n o , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ C r e d o c h e s i a b e l l o r i c o r d a r e c h e o g g i , c o n l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l a t r e n t e s i m a e d i z i o n e d e l l ’ A r t i g i a n o i n f i e r a , c e l e b r i a m o l e p e r s o n e , c e l e b r i a m o l a d i g n i t à d e l l a v o r o a r t i g i a n a l e , i l t a l e n t o e i l s a p e r f a r e b e n e . C r e d o s i a n o g l i e l e m e n t i p i ù i m p o r t a n t i p e r o t t e n e r e b u o n i r i s u l t a t i ” . S o n o l e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a A t t i l i o F o n t a n a a l t a g l i o d e l n a s t r o i n a u g u r a l e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l a k e r m e s s e d e d i c a t a a l l ’ a r t i g i a n a t o d a t u t t o i l m o n d o , l ’ A r t i g i a n o i n f i e r a . “ C o n q u e s t a p i a t t a f o r m a , a M i l a n o , a b b i a m o l a p o s s i b i l i t à d i c o n f r o n t a r e s t o r i e , t e r r i t o r i , i d e n t i t à e c u l t u r e d a t u t t o i l m o n d o , u n a s i t u a z i o n e a s s o l u t a m e n t e e c c e z i o n a l e - a g g i u n g e F o n t a n a - L a L o m b a r d i a è s i c u r a m e n t e u n a r e g i o n e t r a l e p i ù b r a v e a c o n i u g a r e c r e a t i v i t à e d e d i z i o n e a l l a v o r o , a b b i a m o a r t i g i a n i e c c e l l e n t i , c h e r i e s c o n o a c r e a r e p r o d o t t i a n c h e i n n o v a t i v i g r a z i e s i a a l l a m a n u a l i t à c h e a l l e m i g l i o r i t e c n o l o g i e ” . “ R e g i o n e L o m b a r d i a è s e m p r e v i c i n a a q u e s t e a t t i v i t à , a l l e q u a l i n e g l i a n n i h a o f f e r t o t a n t e o p p o r t u n i t à d a l p u n t o d i v i s t a d e l l ’ e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o , d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e e d e l m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à p r o d u t t i v a - c o n c l u d e i l p r e s i d e n t e d e l l a L o m b a r d i a - Q u e s t o p e r c h é s i a m o c o n v i n t i c h e q u e l l o d e l l ’ a r t i g i a n a t o s i a u n c o m p a r t o c h e f a p a r t e d e l l a s p i n a d o r s a l e d e l l ’ e c o n o m i a d e l l a r e g i o n e . D o b b i a m o q u i n d i i n v e s t i r e e d e s s e r e v i c i n i a i n o s t r i a r t i g i a n i ” .