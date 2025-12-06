R o m a , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " B u o n c o m p l e a n n o p e r q u e s t o t r e n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d e ‘ L ’ A r t i g i a n o i n f i e r a ’ . L ' i n t e r n a z i o n a l i t à d i q u e s t a m a n i f e s t a z i o n e o r m a i è u n d a t o a c q u i s i t o , c o n c e n t i n a i a d i n a z i o n i r a p p r e s e n t a t e i n u n e v e n t o c h e h a u n a p o r t a t a i m p o r t a n t i s s i m a p e r M i l a n o e l a L o m b a r d i a a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a d e l l ’ i n d o t t o t u r i s t i c o . È i m p o r t a n t e a n c h e c h e p e r ò q u a n d o p a r l i a m o d i a r t i g i a n a t o a n c h e l e i s t i t u z i o n i f a c c i a n o d e l l o r o m e g l i o p e r c e r c a r e d i r e n d e r e l a v i t a p i ù f a c i l e a i n o s t r i a r t i g i a n i e d è q u e l l o c h e s t i a m o c e r c a n d o d i f a r e a n c h e i n E u r o p a " . A d a f f e r m a r l o è C a r l o F i d a n z a , C a p o d e l e g a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l P a r l a m e n t o e u r o p e o , i n t e r v e n e n d o a l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e ‘ L ’ a r t i g i a n o i n f i e r a ’ q u e s t a m a t t i n a a M i l a n o . " S e m p l i f i c a r e , e s s e r e p i ù v i c i n i e m e n o i n v a s i v i n e l l a v i t a q u o t i d i a n a d e l l e p m i a r t i g i a n e , c o n s e n t i r e l o r o d i e s p r i m e r e i l m e g l i o d e l l a l o r o e c c e l l e n z a , d i p o t e r c o m p e t e r e , d i a v e r e u n m e r c a t o e q u o e n o n s o l t a n t o l i b e r o , u n s i s t e m a d o g a n a l e c h e c o n t r o l l i l e m e r c i c h e a r r i v a n o d e n t r o a l m e r c a t o e u r o p e o i n m o d o d a c o n t r a s t a r e l a c o n c o r r e n z a s l e a l e . I n s o m m a , c ' è t a n t o l a v o r o d a f a r e p e r c h é i l m o n d o a r t i g i a n o p o s s a c o n t i n u a r e a r a p p r e s e n t a r e l a s t r a o r d i n a r i a e c c e l l e n z a c h e r a p p r e s e n t a p e r i l n o s t r o t e r r i t o r i o e p e r t u t t a l ' I t a l i a " , s o t t o l i n e a .