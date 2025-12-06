M i l a n o , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ A r t i g i a n o i n f i e r a è u n m o m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r l a n o s t r a c i t t à e p e r i l t u r i s m o . I d a t i d i c o n o c h e q u e s t a f i e r a v a l e c i r c a 2 0 0 m i l i o n i d i e u r o d i i n d o t t o p e r M i l a n o , q u a s i a l p a r i d e l l e g r a n d i s e t t i m a n e d e l l a m o d a e d e l d e s i g n ” . C o s ì A l e s s i a C a p p e l l o , a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o e p o l i t i c h e d e l l a v o r o d e l C o m u n e d i M i l a n o , a l l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e d e l l a k e r m e s s e d e d i c a t a a l l ’ a r t i g i a n a t o d a t u t t o i l m o n d o c h e q u e s t ’ a n n o f e s t e g g i a l a t r e n t e s i m a e d i z i o n e . “ N o n c ' è N a t a l e s e n z a l ' A r t i g i a n o i n f i e r a , u n a p i a z z a c h e m e t t e a l c e n t r o l a p e r s o n a . È u n g r a n d i s s i m o p i a c e r e e s s e r e q u i a n c h e q u e s t ' a n n o - p r o s e g u e - a c e l e b r a r e q u e s t o m o m e n t o e a p o r t a r v i i l s a l u t o d e l n o s t r o s i n d a c o G i u s e p p e S a l a e d i t u t t a l ' a m m i n i s t r a z i o n e c o m u n a l e d i M i l a n o ” . “ S i t r a t t a d i u n m o m e n t o s i g n i f i c a t i v o a n c h e p e r l e t a n t i s s i m e i m p r e s e d i a r t i g i a n a t o c h e s o n o q u i p r e s e n t i - a g g i u n g e - M i l a n o è u n a d e l l e c i t t à i t a l i a n e c o n l a m a g g i o r p r e s e n z a d i b o t t e g h e s t o r i c h e , d i i m p r e s e a r t i g i a n a l i e d i c o m m e r c i o d i v i c i n a t o , c h e s o n o l ' a n i m a d e i q u a r t i e r i . P r o p r i o p e r q u e s t o v o r r e i i n c o r a g g i a r e t u t t i a p a r l a r e c o n l e p e r s o n e e g l i a r t i g i a n i p r e s e n t i , o l t r e a f a r e q u a l c h e r e g a l o d i N a t a l e , a d a s c o l t a r e l e l o r o s t o r i e e l e t r a d i z i o n i c h e t r a s m e t t o n o a t t r a v e r s o i p r o d o t t i ” .