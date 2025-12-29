R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - T o r n a o n l i n e i n u n a v e r s i o n e r i n n o v a t a w w w . a l d o n a t i l i . c o m , i l s i t o i n t e r n e t d e d i c a t o a l p i t t o r e r o m a n o A l d o N a t i l i ( 1 9 1 3 - 1 9 7 5 ) , a t t i v o n e l l a C a p i t a l e d a l l a f i n e d e g l i a n n i ' 3 0 f i n o a l l a m e t à d e g l i a n n i ' 7 0 . D e d i c a t o a l l a i n t e n s a e p r o l i f i c a p r o d u z i o n e p i t t o r i c a d i N a t i l i , i l s i t o t o r n a i n r e t e a r r i c c h i t o d a i m m a g i n i d i o p e r e i n e d i t e a p p a r t e n e n t i a l l a C o l l e z i o n e d e g l i e r e d i d e l l ' a r t i s t a e d e l l ' A r c h i v i o A l d o N a t i l i , d i p r o p r i e t à d e l l a f a m i g l i a . L ' o p e r a d i N a t i l i , c o m e s o t t o l i n e a L u c a Q u a t t r o c c h i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i S t o r i a d e l l ' a r t e c o n t e m p o r a n e a d e l l ' U n i v e r s i t à d i S i e n a , n e l l a n o t a c r i t i c o - b i o g r a f i c a p u b b l i c a t a s u l s i t o , è " p e r m o l t i v e r s i e m b l e m a t i c a d e l l e p o s i z i o n i , d e l l e e v o l u z i o n i , e a n c h e d e l l e c o n t r a d d i z i o n i d e l l a p i t t u r a i t a l i a n a t r a g l i a n n i T r e n t a e S e t t a n t a d e l N o v e c e n t o , i n p a r t i c o l a r e p e r q u a n t o r i g u a r d a l a s i t u a z i o n e r o m a n a " . " U n ' o p e r a c o m p l e s s a e d i v e r s i f i c a t a , q u e l l a d i N a t i l i " , p r e c i s a Q u a t t r o c c h i , " c h e n e i s u o i q u a r a n t ’ a n n i d i a t t i v i t à l o v e d e p a s s a r e , s e c o n d o u n ’ i n t e r i o r e c o e r e n z a , d a l l ’ i n t i m i s m o d e g l i a n n i T r e n t a a l l ’ i m p e g n o r e a l i s t a d e l d o p o g u e r r a , f i n o a l l e d r a m m a t i c h e t e l e i n f o r m a l i d e l l ’ u l t i m o d e c e n n i o " . A l d o N a t i l i h a e s p o s t o l e s u e o p e r e i n d i v e r s e e d i z i o n i d e l l a Q u a d r i e n n a l e d i R o m a e h a p r e s o p a r t e n e l ' 4 4 a l l a s t o r i c a c o l l e t t i v a c o n t r o i l n a z i f a s c i s m o ' A r t e c o n t r o l a b a r b a r i e ' e a l l a s u c c e s s i v a e d i z i o n e d e l ' 5 1 . N e l ' 4 6 N a t i l i , c o n G u t t u s o , A f r o , M e l l i , C . L e v i , V e s p i g n a n i e d a l t r i , s u i s p i r a z i o n e d i Z a v a t t i n i , r e a l i z z ò u n a d e l l e o p e r e d e l l a p r e z i o s a ' C o l l e z i o n e R o m a ' o g g i d i p r o p r i e t à d e l l a B n l e d e s p o s t a s t a b i l m e n t e n e l r i n n o v a t o a l l e s t i m e n t o d e l l e s a l e d e l ' M u s e o d e l l a S c u o l a R o m a n a ' d i V i l l a T o r l o n i a . I l r i l a n c i o d e l s i t o w w w . a l d o n a t i l i . c o m a n t i c i p a , n e l l e i n t e n z i o n i d e g l i E r e d i , u n a r e t r o s p e t t i v a d e d i c a t a a l p i t t o r e n e l 5 0 ' a n n i v e r s a r i o d e l l a m o r t e .