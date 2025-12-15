R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - A n y t i m e F i t n e s s , i l p i ù g r a n d e f r a n c h i s i n g p e r p a l e s t r e a l m o n d o , i n a u g u r a i l s u o n u o v o c o r p o r a t e c l u b d i R o m a E u r e a n n u n c i a l ’ o b i e t t i v o d i r a g g i u n g e r e 1 0 0 p a l e s t r e i n I t a l i a e n t r o i p r o s s i m i d u e a n n i . L ’ e v e n t o d i i n a u g u r a z i o n e d e l c l u b , c h e a b r e v e a p r i r à i b a t t e n t i a l p u b b l i c o , s i è s v o l t o v e n e r d ì 1 2 d i c e m b r e i n v i a l e d e l l ’ A r t e 2 5 . A l l ’ a p p u n t a m e n t o h a n n o p r e s o p a r t e a n c h e P a t r i z i o C h i a r a p p a , a s s e s s o r e p r e s s o i l M u n i c i p i o R o m a I X E u r c o n d e l e g a a G r a n d i E v e n t i , P o l i t i c h e G i o v a n i l i e S p o r t , e i c a m p i o n i a z z u r r i D o m i z i a n a M e c e n a t e , n u o t a t r i c e p a r a l i m p i c a , p o r t a b a n d i e r a e f i n a l i s t a a i G i o c h i d i P a r i g i 2 0 2 4 , e G u i l l a u m e B i a n c h i , s c h e r m i d o r e s p e c i a l i s t a d e l f i o r e t t o , c a m p i o n e e u r o p e o 2 0 2 5 e m o n d i a l e 2 0 2 2 c o n l a N a z i o n a l e . N e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o s o n o s t a t e p r e s e n t a t e a n c h e l e u l t i m e e v i d e n z e d e l l ’ o s s e r v a t o r i o ' F i t n e s s e B e n e s s e r e i n I t a l i a ' , r e a l i z z a t o d a l b r a n d i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A s t r a r i c e r c h e . I l n u o v o C o r p o r a t e C l u b è s t a t o p r o g e t t a t o c o n l e a t t r e z z a t u r e p i ù m o d e r n e : u n ’ a m p i a a r e a c a r d i o , s p a z i d e d i c a t i a l l ’ a l l e n a m e n t o i s o t o n i c o e f u n z i o n a l e , u n a z o n a p e s i e u n a s a l a c o r s i . A c c a n t o a i s e r v i z i r i v o l t i a l p u b b l i c o , p e r ò , l a s t r u t t u r a s i d i s t i n g u e d a l l e a l t r e a n c h e p e r e s s e r e u n c e n t r o d i f o r m a z i o n e d e l b r a n d , l u o g o d i s p e r i m e n t a z i o n e e s v i l u p p o d e l l e m i g l i o r i p r a t i c h e o p e r a t i v e . I l c l u b è l a 6 0 m a p a l e s t r a i n a u g u r a t a d a l b r a n d i n I t a l i a , o l t r e c h e l a 2 3 m a n e l l a C a p i t a l e , m a i l v a l o r e d e l l a n u o v a s e d e v a o l t r e i n u m e r i : r a p p r e s e n t a i n f a t t i i l s i m b o l o d e l l a v o l o n t à d e l g r u p p o d i c o n s o l i d a r e l a p r o p r i a p r e s e n z a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e d i r a f f o r z a r e l ’ a t t e n z i o n e v e r s o i l C e n t r o - S u d , d o p o u n a p r i m a f a s e d i s v i l u p p o c o n c e n t r a t a n e l n o r d d e l P a e s e . “ S i a m o m o l t o o r g o g l i o s i d i a v e r r a g g i u n t o i l t r a g u a r d o d e l l e s e s s a n t a p a l e s t r e a p e r t e i n I t a l i a . S i t r a t t a d i u n r i s u l t a t o c h e c o n f e r m a l a s o l i d i t à d e l n o s t r o m o d e l l o e l a c r e s c i t a c o s t a n t e d e l b r a n d , c h e d o p o u n a p r i m a f a s e d i s v i l u p p o n e l N o r d I t a l i a s t a c o n s o l i d a n d o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a p r o p r i a p r e s e n z a a n c h e n e l C e n t r o e n e l S u d d e l P a e s e ” , h a d i c h i a r a t o R o b e r t o R o n c h i , a d d i A n y t i m e F i t n e s s I t a l i a . L a n u o v a a p e r t u r a s i i n s e r i s c e n e l l ’ a m b i z i o s o p r o g e t t o d i r a g g i u n g e r e q u o t a 1 0 0 c l u b i n I t a l i a e n t r o i p r o s s i m i d u e a n n i . U n p e r c o r s o i n i z i a t o n e l 2 0 1 6 , c o n l ’ a r r i v o d i A n y t i m e F i t n e s s i n I t a l i a e l ’ a p e r t u r a d e l p r i m o c l u b a R o m a , e c h e d a a l l o r a p o r t a a v a n t i l ’ o b i e t t i v o d i a v v i c i n a r e s e m p r e p i ù p e r s o n e a l l a f i l o s o f i a d e l b r a n d : u n ’ i d e a d i f i t n e s s a c c e s s i b i l e , f l e s s i b i l e e c o n n e s s o . U n m o d e l l o r e s o p o s s i b i l e d a l l ’ a p e r t u r a 3 6 5 g i o r n i l ’ a n n o , d a u n a m b i e n t e a c c o g l i e n t e e i n c l u s i v o e d a l l a p o s s i b i l i t à , t r a m i t e u n u n i c o a b b o n a m e n t o , d i a c c e d e r e l i b e r a m e n t e a q u a l s i a s i c l u b A n y t i m e F i t n e s s i n I t a l i a e a l l ’ e s t e r o i n q u a l s i a s i m o m e n t o . “ S e m b r a i e r i c h e a b b i a m o m o s s o i p r i m i p a s s i i n I t a l i a , c o n u n p r o g e t t o a m b i z i o s o e u n a v i s i o n e c h i a r a d i c i ò c h e A n y t i m e F i t n e s s p o t e s s e d i v e n t a r e n e l P a e s e ” , h a d i c h i a r a t o D o m e n i c M e r c u r i , M a s t e r F r a n c h i s o r d i A n y t i m e F i t n e s s I t a l i a . “ O g g i g u a r d i a m o a q u a n t o è s t a t o c o s t r u i t o c o n g r a n d e o r g o g l i o : u n a r e t e s o l i d a , i n c o n t i n u a c r e s c i t a , e u n a c o m u n i t à s e m p r e p i ù a m p i a c h e c o n d i v i d e i n o s t r i v a l o r i . Q u e s t o t r a g u a r d o c i s p i n g e a g u a r d a r e a v a n t i c o n a n c o r a p i ù d e t e r m i n a z i o n e , c o n f e r m a n d o l ’ o b i e t t i v o s f i d a n t e c h e c i s i a m o p o s t i : r a g g i u n g e r e i 1 0 0 c l u b e n t r o i p r o s s i m i d u e a n n i ” , h a a g g i u n t o . N e l c o r s o d e l l ’ a p p u n t a m e n t o d i i n a u g u r a z i o n e s o n o s t a t e r e s e n o t e a n c h e l e u l t i m e e v i d e n z e d e l l ’ o s s e r v a t o r i o ' F i t n e s s e b e n e s s e r e i n I t a l i a ' , r e a l i z z a t o d a l b r a n d i n s i e m e a d A s t r a r i c e r c h e c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o m p r e n d e r e i l r a p p o r t o d e g l i i t a l i a n i c o n i l f i t n e s s , i l b e n e s s e r e e l a p r o p r i a p e r c e z i o n e c o r p o r e a . D a l l a r i c e r c a è e m e r s o c h e l ’ 8 5 , 4 % d e g l i i t a l i a n i n o n s i s e n t e r a p p r e s e n t a t o d a i m o d e l l i d i b e l l e z z a e p e r f e z i o n e d i f f u s i d a i m e d i a e d a i s o c i a l n e t w o r k ; 3 i t a l i a n i s u 4 h a n n o s p e r i m e n t a t o a l m e n o u n a v o l t a l a s e n s a z i o n e d i e s s e r e g i u d i c a t i n e g a t i v a m e n t e p e r i l p r o p r i o a s p e t t o f i s i c o , p e s o o t o n o m u s c o l a r e , m e n t r e p e r i l 9 5 , 9 % è f o n d a m e n t a l e p o t e r f r e q u e n t a r e l a p a l e s t r a s e n t e n d o s i a p r o p r i o a g i o , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a c o s t i t u z i o n e o d a l l i v e l l o d i a l l e n a m e n t o . “ N e l l a g i n n a s t i c a p r i m a e o g g i n e l m o n d o p a r a l i m p i c o - h a c o m m e n t a t o D o m i z i a n a M e c e n a t e , p r e s e n t e a l l ’ a p p u n t a m e n t o d i i n a u g u r a z i o n e - h o i m p a r a t o c h e i l g i u d i z i o d e g l i a l t r i è i n e v i t a b i l e ; i l m i o c o r p o è c a m b i a t o i n s e g u i t o a l l ’ i n c i d e n t e , e g l i s g u a r d i l i s e n t o a n c o r a , m a h o c a p i t o c h e l ’ u n i c a s t r a d a d a p e r c o r r e r e è f a r e c i ò c h e m i f a s t a r e b e n e . L e e n e r g i e n e g a t i v e , l e p a u r e , i p e n s i e r i , l a f a t i c a , p r o v o a t r a s f o r m a r l e i n m o v i m e n t o , a i n c a n a l a r l e n e l l o s p o r t e n e l l o s t u d i o , c e r c a n d o o g n i g i o r n o u n a c h i a v e p o s i t i v a . È q u e s t o i l m e s s a g g i o c h e v o r r e i l a s c i a r e a c h i s i s e n t e s c o r a g g i a t o : r e a g i r e a l l e s f i d e , a n d a r e a v a n t i , e n o n s m e t t e r e m a i d i p r o v a r c i " . “ L a s c h e r m a - h a i n v e c e d i c h i a r a t o G u i l l a u m e B i a n c h i c o m m e n t a n d o l ’ i m p o r t a n z a d e l s u p p o r t o p e r s o n a l i z z a t o i n a m b i t o s p o r t i v o - è u n o s p o r t i n d i v i d u a l e , m a p r o p r i o p e r q u e s t o è f o n d a m e n t a l e n o n e s s e r e m a i d a s o l i . I m i e i p r e p a r a t o r i h a n n o c u c i t o i l l a v o r o s u d i m e , a i u t a n d o m i n e l t e m p o a g e s t i r e a n s i a e p r e s s i o n i . A l l ’ i n i z i o a v e v o d i f f i c o l t à p e r s i n o a c o m p e t e r e , m a p o i , g r a z i e a l l o r o s u p p o r t o , h o i m p a r a t o a d a f f r o n t a r e q u a l s i a s i s i t u a z i o n e , a n c h e q u e l l e c h e s e m b r a v a n o i m p o s s i b i l i . Q u a n d o s i è a c c o m p a g n a t i , o g n i p e r c o r s o d i v e n t a p i ù s e m p l i c e : s i p a r t e d a p i c c o l i o b i e t t i v i e , p a s s o d o p o p a s s o , s i p u ò a r r i v a r e d a v v e r o l o n t a n o . D a s o l o n o n a v r e i r a g g i u n t o c e r t i t r a g u a r d i " .