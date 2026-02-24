P a l e r m o , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ E c u a d o r s i c o n f e r m a u n o d e i p r i n c i p a l i p u n t i d i p a r t e n z a d e l l a c o c a i n a d i r e t t a i n E u r o p a , c o n s p e d i z i o n i v e r s o i p o r t i d e l N o r d e q u a n t i t a t i v i s e q u e s t r a t i i n c o s t a n t e a u m e n t o . U n t r a f f i c o m i l i a r d a r i o c h e a l i m e n t a r i c i c l a g g i o , e c o n o m i e c r i m i n a l i e r a f f o r z a l a p r e s e n z a d e l l e m a f i e n e l t e s s u t o e c o n o m i c o e u r o p e o . D a i p o r t i e c u a d o r i a n i t r a n s i t a n o p e r c e n t u a l i e n o r m i d e l t r a f f i c o m o n d i a l e d i d r o g a c o n t r a t t e c h e p a r t o n o a n c h e v e r s o l ’ I t a l i a . I l p o r t o d i P o s o r j a , p e r e s e m p i o , è c o n s i d e r a t o i l p r i n c i p a l e p o r t o d i o r i g i n e d e l l a c o c a i n a . I l c o n t r a s t o a l l e r o t t e d e l l a d r o g a d a l S u d A m e r i c a e n t r a , q u i n d i , n e l n e g o z i a t o p o l i t i c o s u l n u o v o a c c o r d o d i c o o p e r a z i o n e t r a l ’ A g e n z i a E u r o p o l d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a e l ’ E c u a d o r . L ’ i n t e s a r a f f o r z a l o s c a m b i o o p e r a t i v o d i i n f o r m a z i o n i c o n t r o l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a e i l n a r c o t r a f f i c o " . S u q u e s t o d o s s i e r l ’ e u r o d e p u t a t o G i u s e p p e A n t o c i , r e l a t o r e d e l l ’ a c c o r d o , " e n t r a l e t t e r a l m e n t e a g a m b a t e s a p o r t a n d o n e l n e g o z i a t o e u r o p e o l a r i c h i e s t a d i u n a l i n e a d u r i s s i m a c o n t r o i c a r t e l l i d e l n a r c o t r a f f i c o e l e l o r o r a m i f i c a z i o n i n e l l ’ e c o n o m i a e u r o p e a " , s i l e g g e i n u n a n o t a . “ È i n a c c e t t a b i l e s o t t o v a l u t a r e u n s i s t e m a c r i m i n a l e c h e c o l l e g a i c a r t e l l i c o l o m b i a n i e d e c u a d o r i a n i a l l e m a f i e p r e s e n t i i n E u r o p a – d i c h i a r a A n t o c i – L e r o t t e c h e p a r t o n o d a l l ’ a r e a d i G u a y a q u i l e a r r i v a n o n e i p o r t i e u r o p e i d i m o s t r a n o c h e s i a m o d a v a n t i a u n a r e t e g l o b a l e c h e v a c o l p i t a n e i s u o i i n t e r e s s i e c o n o m i c i ” . “ L a l o t t a a l l e m a f i e o g g i d e v e e s s e r e s e m p r e d i p i ù u n a p r i o r i t à e u r o p e a – c o n t i n u a A n t o c i – p e r c h é q u e s t e o r g a n i z z a z i o n i o p e r a n o s e n z a c o n f i n i , r i c i c l a n o d e n a r o e i n q u i n a n o i l m e r c a t o . L ’ a c c o r d o c o n l ’ E c u a d o r d e v e d i v e n t a r e u n o s t r u m e n t o o p e r a t i v o p e r s m a n t e l l a r e l e r e t i d e l n a r c o t r a f f i c o , s e g u i r e i f l u s s i f i n a n z i a r i e d i f e n d e r e l ’ e c o n o m i a l e g a l e ” . “ I p o r t i e u r o p e i – c o n t i n u a A n t o c i – n o n d e v o n o e s s e r e p i ù H u b d e l l a c o c a i n a e d i f e n d e r e l o S t a t o d i d i r i t t o e l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i s i g n i f i c a s c e g l i e r e c o n c h i a r e z z a d a c h e p a r t e s t a r e . I o s t o d a l l a p a r t e d i c h i t u t e l a i g i o v a n i d a l d o l o r e e d a i d a n n i i r r e v e r s i b i l i d e l l a d r o g a ” . I l d o s s i e r s u l n a r c o t r a f f i c o " d i v e n t a c o s ì u n o d e i p u n t i c e n t r a l i d e l c o n f r o n t o p o l i t i c o e u r o p e o s u l l a s i c u r e z z a , c o n l a r i c h i e s t a d i u n a s t r a t e g i a e s p l i c i t a c o n t r o i c a r t e l l i e d i s t r u m e n t i o p e r a t i v i p e r c o l p i r e l e o r g a n i z z a z i o n i c r i m i n a l i t r a n s n a z i o n a l i . A n t o c i a p r e c o s ì u n a l t r o f r o n t e d i l o t t a a l c r i m i n e o r g a n i z z a t o e q u e s t a v o l t a l o f a n o n p i ù d a i N e b r o d i m a d a B r u x e l l e s e , i n t a n t o , i e r i s e r a i n c a s s a i l p r i m o r i s u l t a t o : l a C o m m i s s i o n e G i u s t i z i a e A f f a r i I n t e r n i d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o d i c e s ì a l l a p r o p o s t a e a l l ’ a c c o r d o . A q u e s t o p u n t o è t u t t o p r o n t o p e r l ’ a p p r o v a z i o n e i n s e d u t a p l e n a r i a . T e m p i d u r i p e r i v e n d i t o r i d i m o r t e " .