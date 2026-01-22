R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ F i r m e r ò a n c h e i l d d l D e G i o r g i s e m a n t e r r ò l a f i r m a s u l d d l D e l r i o . Q u a n d o c o m i n c e r à i l l a v o r o i n c o m m i s s i o n e e p o i i n a u l a a u s p i c o a v r e m o l ’ a c c o r t e z z a d i c o n s i d e r a r e e n t r a m b i i d i s e g n i d i l e g g e p e r e m e n d a r e i n m a n i e r a u n i t a r i a i l t e s t o b a s e c h e s a r à p o r t a t o d a l l a m a g g i o r a n z a . A u g u r o a l c e n t r o d e s t r a , s e m p r e p r o n t o a c r i t i c a r e , d i r i u s c i r e a e s p r i m e r e u n a s i m i l e u n i t à s o s t a n z i a l e ” . C o s ì l a s e n a t r i c e T a t j a n a R o j c , c h e o g g i h a p a r t e c i p a t o a l l ' a s s e m b l e a d e l g r u p p o P d d e d i c a t a a l l ' A n t i s e m i t i s m o . “ C o n s i d e r o p o s i t i v o i l c o n f r o n t o a v v e n u t o c o n i c o l l e g h i a i q u a l i – a g g i u n g e R o j c - h o p o r t a t o i l c o n t r i b u t o d e l l a m i a s t o r i a p e r s o n a l e d i s l o v e n a , r a p p r e s e n t a n t e d i u n a c o m u n i t à c h e h a u n a s t o r i a d i v e s s a z i o n i e v i o l e n z e s u b i t e ” .