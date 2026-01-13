R o m a , 1 3 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I l p a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o c h i e d e c h e e n t r o l a g i o r n a t a d e l l a m e m o r i a d e l 2 7 g e n n a i o a p p r o v i l a l e g g e c o n t r o l ' a n t i s e m i t i s m o " . L o h a d e t t o L u i g i M a r a t t i n , d e p u t a t o e s e g r e t a r i o d e l P l d , i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a s u l c o n t r a s t o a l l ' a n t i s e m i t i s m o . " N o i s i a m o a f a v o r e d e l D d l D e l r i o , c o n s i d e r i a m o p r e t e s t u o s e l e p o l e m i c h e d e l l e s c o r s e s e t t i m a n e . Q u e l t e s t o a d o t t a u n a d e f i n i z i o n e c o m u n e m e n t e e s p r e s s a d i a n t i s e m i t i s m o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , c h e n e l 2 0 2 0 a v e v a a v u t o l ' a p p r o v a z i o n e i n E u r o p a a n c h e d a p a r t e d i p a r t i t i c h e e v i d e n t e m e n t e p o i h a n n o c a m b i a t o i d e a - h a s p i e g a t o M a r a t t i n - . S o n o c o n s a p e v o l e c h e s i a m o s u u n t e r r e n o s c i v o l o s o i n t e m p i d i ' t r u m p i s m o ' o ' v a n s i m o ' , i n c u i q u a l c u n o v u o l e f a r p a s s a r e l ' i d e a c h e l a l i b e r t à s i g n i f i c h i d i r e q u a l u n q u e c o s a s i v o g l i a , s p a r g e r e o d i o , d i s c r i m i n a z i o n e e f a k e n e w s e c o s ì s i a m o p i ù d e m o c r a t i c i , m a q u e s t o v i e n e f a t t o d a c h i h a i n t e r e s s e a s p a r g e r e o d i o " . " N o i L i b e r a l d e m o c r a t i c i , c h e c h i e d i a m o d i f a r e ' w h a t e v e r i t t a k e s ' s i a a C a r a c a s c h e a T e h e r a n p e r l a l i b e r t à , c h i e d i a m o c h e i l P a r l a m e n t o a d o t t i q u e s t a l e g g e - h a a g g i u n t o i l l e a d e r d e l P l d - . A b b i a m o a s s i s t i t o i n q u e s t i m e s i a e p i s o d i d i o d i o r a z z i a l e v e r s o g l i e b r e i , q u i n d i c h i e d i a m o c h e i l P a r l a m e n t o i n t e r v e n g a a d o t t a n d o l a d e f i n i z i o n e c o m u n e a d o t t a t a p r i m a d e l 7 o t t o b r e . N o i s i a m o p e r l a d i f e s a d e l l a l i b e r t à d i o p i n i o n e , c h e n o n s i g n i f i c a l i b e r t à d i o d i a r e , d i s c r i m i n a r e , p o r r e i n e s s e r e c o m p o r t a m e n t i v i o l e n t i " .