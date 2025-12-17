R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P r e s i d e n t e M e l o n i , g l i e l o c h i e d o c o n s i n c e r i t à : g u a r d i i n q u e s t o P a r l a m e n t o n o n c ’ è n e s s u n o o n e s s u n a c h e a b b i a m a i m e s s o i n d i s c u s s i o n e p e r u n s o l o m o m e n t o l a n e c e s s i t à d i m a n t e n e r e a l t a l a g u a r d i a c o n t r o o g n i r i s c h i o d i r i t o r n o d e l l ’ a n t i s e m i t i s m o . N o i , p e r q u e l l o c h e c i r i g u a r d a , s i a m o u o m i n i e d o n n e c h e v e n g o n o d a u n a c u l t u r a p o l i t i c a f a t t a d a c h i h a d a t o i l s a n g u e e l a v i t a p e r c o m b a t t e r e l ’ a n t i s e m i t i s m o , l a d d o v e l ’ a n t i s e m i t i s m o s i e r a f a t t a m a c c h i n a d i s t e r m i n i o n e l l e c u l t u r e f a s c i s t e e n a z i s t e . A l l o r a s e p r o p r i o d e v e g u a r d a r e d a q u a l c h e p a r t e n o n g u a r d i d i q u a q u a n d o l a n c i a q u e l l ’ a l l a r m e " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s n e l l ’ A u l a d i M o n t e c i t o r i o n e l c o r s o d e l l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o f i n a l i s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o .