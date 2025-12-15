R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A v e t e t r o v a t o u n a q u a d r a s u l d d l a n t i s e m i t i s m o p r e s e n t a t o d a D e l r i o ? “ N o i a b b i a m o s e m p r e c o n d a n n a t o c o n g r a n d e n e t t e z z a l a v i c e n d a d e l s e t t e o t t o b r e , p r e n d e n d o p o s i z i o n e i n t u t t i i m o m e n t i e i p a s s a g g i p e r l e i n i z i a t i v e c h e c o n t r a s t a n o i l r i s c h i o r e a l e n e l n o s t r o P a e s e e n e l m o n d o d i r i g u r g i t i d i a n t i s e m i t i s m o ” . L o h a d e t t o l a c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a C h i a r a B r a g a , o s p i t e a l p r o g r a m m a S t a r t d i S k y T G 2 4 . “ S u q u e s t o d i s e g n o d i l e g g e , c h e h a a v u t o u n a g r a n d e e n f a s i e c h e è a p p u n t o l ’ i n i z i a t i v a d i a l c u n i s e n a t o r i , i l g r u p p o d e l S e n a t o d i s c u t e r à a n c h e n e l l e p r o s s i m e g i o r n a t e p e r c a p i r e c o m e s t a r e d e n t r o u n a d i s c u s s i o n e c h e n o n p u ò f a r v e n i r e m e n o d i u n m i l l i m e t r o l a n o s t r a c o n d a n n a a l l ’ a n t i s e m i t i s m o m a n e m m e n o c a d e r e n e l t e n t a t i v o d i s t r u m e n t a l i z z a z i o n e d i f o r z e p o l i t i c h e . Q u a l c h e m e s e f a i g i o v a n i d i F d i i n n e g g i a v a n o a s l o g a n c o n t r o g l i e b r e i e c h e r i c h i a m a v a n o l ’ a n t i s e m i t i s m o , l e z i o n i f r a n c a m e n t e n o n n e v o g l i a m o p r e n d e r e ” , h a c o n c l u s o .