R o m a , 4 d i c ( A d n k r o n o s ) - S o n o 6 i p r o v v e d i m e n t i , t r a p r o g e t t i d i l e g g e e d i s e g n i d i l e g g e , d e p o s i t a t i t r a C a m e r a e S e n a t o s u l t e m a d e l l ' a n t i s e m i t i s m o . A p a l a z z o M a d a m a i l s e n a t o r e d e l P d G r a z i a n o D e l r i o h a p r e s e n t a t o i l 2 0 n o v e m b r e s c o r s o l ' a t t o ' D i s p o s i z i o n i p e r l a p r e v e n z i o n e e i l c o n t r a s t o d e l l ' a n t i s e m i t i s m o e p e r i l r a f f o r z a m e n t o d e l l a S t r a t e g i a n a z i o n a l e p e r l a l o t t a c o n t r o l ' a n t i s e m i t i s m o n o n c h é d e l e g a a l G o v e r n o i n m a t e r i a d i c o n t e n u t i a n t i s e m i t i d i f f u s i s u l l e p i a t t a f o r m e o n l i n e ' . A s s e g n a t o i l 2 d i c e m b r e a l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i , l ' e s a m e n o n è a n c o r a i n i z i a t o . E ' d e l l ' a g o s t o 2 0 2 5 i l p r o v v e d i m e n t o d e p o s i t a t o d a l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F I M a u r i z i o G a s p a r r i s u ' D i s p o s i z i o n i p e r i l c o n t r a s t o a l l ' a n t i s e m i t i s m o e p e r l ' a d o z i o n e d e l l a d e f i n i z i o n e o p e r a t i v a d i a n t i s e m i t i s m o ' . L ' e s a m e i n I c o m m i s s i o n e è i n c o r s o d a l s e t t e m b r e s c o r s o . I l s e n a t o r e d i I v I v a n S c a l f a r o t t o h a p r e s e n t a t o a l u g l i o 2 0 2 5 i l t e s t o ' D i s p o s i z i o n i p e r l ' a d o z i o n e d e l l a d e f i n i z i o n e o p e r a t i v a d i a n t i s e m i t i s m o ' e l ' e s a m e , s e m p r e i n c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d i p a l a z z o M a d a m a , è p a r t i t o l o s c o r s o s e t t e m b r e . E ' f i r m a t o d a l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l l a L e g a M a s s i m i l i a n o R o m e o , i n v e c e , i l t e s t o ' D i s p o s i z i o n i p e r l ' a d o z i o n e d e l l a d e f i n i z i o n e o p e r a t i v a d i a n t i s e m i t i s m o , n o n c h é p e r i l c o n t r a s t o a g l i a t t i d i a n t i s e m i t i s m o ' . P r e s e n t a t o n e l g e n n a i o 2 0 2 4 è i n e s a m e d a l s e t t e m b r e s c o r s o i n I c o m m i s s i o n e . L a L e g a h a p r e s e n t a t o n e l m a g g i o 2 0 2 5 a n c h e a l l a C a m e r a u n t e s t o i d e n t i c o , ' D e f i n i z i o n e d e l l a n o z i o n e d i " a n t i s e m i t i s m o " e d i s p o s i z i o n i p e r i l c o n t r a s t o d e g l i a t t i d i a n t i s e m i t i s m o ' . L o h a d e p o s i t a t o i l c a p o g r u p p o R i c c a r d o M o l i n a r i e d è i n a t t e s a d i e s a m e . S e m p r e a M o n t e c i t o r i o c ' è a n c h e u n t e s t o a f i r m a M a u r o M a l a g u t i , d i F d I , d a l t i t o l o ' D e f i n i z i o n e d e l l a n o z i o n e d i " a n t i s e m i t i s m o " e d i s p o s i z i o n i p e r i l c o n t r a s t o d e g l i a t t i d i a n t i s e m i t i s m o ' . P r e s e n t a t o n e l m a g g i o 2 0 2 5 , è s t a t o a s s e g n a t o a l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i m a l ' e s a m e n o n è a n c o r a i n i z i a t o .