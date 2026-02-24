R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S ì , o g g i i n A n t i m a f i a p r e s e n t i a m o , s u l ' c a s o S t r i a n o ' , u n a r e l a z i o n e a l t e r n a t i v a a q u e l l a d e l l a p r e s i d e n t e C o l o s i m o e d e l l a m a g g i o r a n z a . E l o f a c c i a m o c o m e P d , 5 S t e l l e , A v s e c o n l a s e n a t r i c e F l o r i d i a d e l G r u p p o M i s t o . S i t r a t t a d i u n d o c u m e n t o i c u i c o n t e n u t i e s p o r r e m o i n r i u n i o n e p l e n a r i a , a l l e 1 3 . 3 0 . P e r o r a p o s s o s o l o d i r e c h e - o l t r e a r i c o s t r u z i o n i o p p o s t e a q u e l l e d e l l a m a g g i o r a n z a - c i s a r à a n c h e u n a d o c u m e n t a t a d e n u n c i a p o l i t i c a s u l l ' u s o s p r e g i u d i c a t o c h e l a d e s t r a f a d i q u e s t a v i c e n d a e d i a l t r e a t t i v i t à d e l l a c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a " . L o h a a f f e r m a t o r i s p o n d e n d o a i g i o r n a l i s t i , W a l t e r V e r i n i , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a .