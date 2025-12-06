R o m a , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l r e p o r t a g e t r a s m e s s o d a F a r W e s t s u R a i 3 s u l l a v i c e n d a S t r i a n o , p o r t a n u o v a m e n t e a l l a l u c e a n c h e l e r e s p o n s a b i l i t à d e l l ’ a l l o r a p r o c u r a t o r e n a z i o n a l e a n t i m a f i a , o g g i d e p u t a t o d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e , F e d e r i c o C a f i e r o d e R a h o . C i t r o v i a m o d i f r o n t e a u n a s i t u a z i o n e c h e p o n e u n p r o b l e m a e v i d e n t e : c h i è c h i a m a t o a f a r p a r t e d e l l a c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a n o n p u ò , a l l o s t e s s o t e m p o , e s s e r e o g g e t t o d e l l e v e r i f i c h e d e l l a s t e s s a c o m m i s s i o n e . L a c o e s i s t e n z a d i q u e s t i d u e r u o l i è d i f f i c i l m e n t e c o m p a t i b i l e c o n i p r i n c i p i d i t e r z i e t à e t r a s p a r e n z a c h e d e v o n o g u i d a r e i l a v o r i p a r l a m e n t a r i " . L o a f f e r m a P i e t r o P i t t a l i s , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e A n t i m a f i a . " È n a t u r a l e c h i e d e r s i - a g g i u n g e - c o m e s i a p o s s i b i l e c h e n o n s i s i a a n c o r a f a t t a u n a r i f l e s s i o n e s e r i a s u l l ’ o p p o r t u n i t à d i u n s u o p a s s o i n d i e t r o , c o n s i d e r a t o c h e l a c o m m i s s i o n e s t a a f f r o n t a n d o , c o n p i e n a l e g i t t i m i t à , q u e s t i o n i c h e r i g u a r d a n o a n c h e l a s u a p r e c e d e n t e a t t i v i t à . I l a v o r i p r o s e g u i r a n n o e , s e l e i n f o r m a z i o n i e m e r g e n t i d o v e s s e r o t r o v a r e c o n f e r m a n e g l i a t t i , i l p e r c o r s o p o r t e r à a c o n c l u s i o n i i n e v i t a b i l i e g i à b e n n o t e a i c o m p o n e n t i d e l l ’ o r g a n i s m o . S p e r a n d o i n u n s u s s u l t o d i d i g n i t à , r e s t i a m o i n a t t e s a d i u n o p p o r t u n o p a s s o i n d i e t r o d i d e R a h o , p r i m a c h e l a q u e s t i o n e s i a d i s c u s s a i n c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a ” .