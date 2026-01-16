R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ S u l c a s o B e l l a v i a v o r r e i s o t t o l i n e a r e c h e l o s t e s s o a v e v a r e d a t t o u n d o c u m e n t o i n c u i v e n i v a n o e l e n c a t i i m a g i s t r a t i p e r i q u a l i l a v o r a v a m e n t r e l e P r o c u r e g l i f o r n i v a n o m a t e r i a l i s u c u i o p e r a r e : u n a p r a t i c a l e g a l e e l e g i t t i m a . I l p r o b l e m a n a s c e d a l f a t t o c h e , p a r a l l e l a m e n t e , c o l l a b o r a v a a n c h e c o n u n a t r a s m i s s i o n e t e l e v i s i v a . L a t r a s m i s s i o n e f a d e l l e r i c h i e s t e d i i n f o r m a z i o n i , m a s e n e l l o s t u d i o d i B e l l a v i a e r a n o p r e s e n t i d o c u m e n t i p e r a l t r e r a g i o n i , c h i p u ò g a r a n t i r e c o m e v e n i s s e r o u t i l i z z a t i e p e r q u a l i f i n a l i t à ? I l p o s s e s s o d i d o c u m e n t i s e n s i b i l i , u n i t o a c o l l a b o r a z i o n i m u l t i p l e , è u n a s p e t t o c h e n e c e s s i t a d i c h i a r i m e n t i . I n o l t r e , q u e i d o s s i e r s a r e b b e r o s t a t i p o i s o t t r a t t i d a u n a c o l l a b o r a t r i c e d i B e l l a v i a " . L o h a a f f e r m a t o i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o , M a u r i z i o G a s p a r r i , o s p i t e a ' L ' a r i a c h e t i r a ' s u L a 7 . " C ’ è p o i i l c a s o S t r i a n o , a p p a r t e n e n t e a l l a G u a r d i a d i F i n a n z a , c h e c o l l a b o r a v a c o n l a D i r e z i o n e n a z i o n a l e a n t i m a f i a g u i d a t a a l l ’ e p o c a d a C a f i e r o D e R a h o , o g g i d e p u t a t o d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e . Q u e s t o r a p p r e s e n t a u n g r a v e c a s o d i d o s s i e r a g g i o . P e r q u e s t o v o r r e i c a p i r e c o m e s i s o n o s v o l t e r e a l m e n t e l e v i c e n d e B e l l a v i a – R a n u c c i – R e p o r t e S t r i a n o – D e R a h o – P r o c u r a a n t i m a f i a ” .