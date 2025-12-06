R o m a , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n t o m a n d a t o i n o n d a d a l l a t r a s m i s s i o n e d i R a i t r e ‘ F a r w e s t ’ s u l c a s o S t r i a n o d i m o s t r a i n m o d o i n e q u i v o c a b i l e l ’ i n c o m p a t i b i l i t à d e l d e p u t a t o M 5 S C a f i e r o D e R a h o c o n i l r u o l o d i c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e A n t i m a f i a . N o n p u ò e s s e r e l u i , i n f a t t i , a l l o r a P r o c u r a t o r e n a z i o n a l e a n t i m a f i a , a p p u n t o , a i n d a g a r e s u l l e m i g l i a i a d i a c c e s s i i l l e g a l i e f f e t t u a t i d a S t r i a n o r i s p e t t o a i q u a l i - s e f o s s e c o n f e r m a t o q u a n t o e m e r s o d a l s e r v i z i o - r i s u l t e r e b b e r o a n c h e d e l l e s u e f o r t i r e s p o n s a b i l i t à . S i a c h i a r o : l a c o m m i s s i o n e c o n t i n u e r à a d i n d a g a r e f i n o a q u a n d o n o n s i a r r i v e r à a l l a v e r i t à . D e R a h o f a r e b b e m e g l i o a d a v e r e s u b i t o u n s u s s u l t o d i d i g n i t à e r i s p e t t o d e l l e i s t i t u z i o n i e a d i m e t t e r s i i n m o d o d a e v i t a r e u l t e r i o r e i m b a r a z z o ” . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e A n t i m a f i a S a v e r i o C o n g e d o .