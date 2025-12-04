R o m a , 0 4 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - “ D o p o t u t t o i l t e m p o t r a s c o r s o s e n z a u n P i a n o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , c r e d o c h e s i a g i u s t o , i n q u e s t o m o m e n t o , p e n s a r n e u n o c h e a g g i o r n i l e p r i o r i t à p r o g r a m m a t o r i e n a z i o n a l i ” . S o n o l e p a r o l e d i M a s s i m o A n n i c c h i a r i c o , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ A r e a s a n i t à e s o c i a l e d i R e g i o n e V e n e t o , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e , a R o m a , d e l r e p o r t ‘ L a p r o g r a m m a z i o n e s a n i t a r i a p e r l ’ e q u i t à ’ , c o n d o t t o d a S a l u t e q u i t à . “ C i s o n o 2 e l e m e n t i c h e h a n n o p a r t i c o l a r e r i l e v a n z a - a f f e r m a A n n i c c h i a r i c o - I l p r i m o è l a c o n d i v i s i o n e , f r a m i n i s t e r o e R e g i o n i , s u i c o n t e n u t i d e l P i a n o ” p e r c h é n o n s i a e s c l u s i v a m e n t e ‘ c a l a t o d a l l ' a l t o ’ , m a s i a p a r t e c i p a t o , i n o r d i n e a i t e m i c h e l e R e g i o n i p o s s o n o a g g i u n g e r e a l l ' a g e n d a d i p r i o r i t à n a z i o n a l e . Q u e s t a è u n a c o n d i z i o n e , a m i o a v v i s o , c h e r a f f o r z a l o s p i r i t o d i l e a l e c o l l a b o r a z i o n e i s t i t u z i o n a l e t r a R e g i o n i e m i n i s t e r o . I l s e c o n d o e l e m e n t o d i g r a n d e r i l i e v o , s a r à q u e l l o d i u n P i a n o s a n i t a r i o c h e n o n a r r i v i n e l d e t t a g l i o ” , i m p e d e n d o d i f a t t o “ a l l e R e g i o n i l ' a p p l i c a z i o n e d e l l o s t e s s o , c o n u n a s e r i e d i f o r m a l i s m i c h e n o n t e n g o n o c o n t o d i a l c u n e p e c u l i a r i t à t e r r i t o r i a l i ” . P e r l ’ e s p e r t o è i n o l t r e “ i m p o r t a n t e c h e s i l a v o r i s u g l i s t a n d a r d e s u i r i s u l t a t i , m a c h e s i l a s c i u n o s p a z i o p e r d e i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i c h e l e R e g i o n i h a n n o g i à s a p u t o d i m o s t r a r e d i s a p e r a d o t t a r e i n m o d o d i f f e r e n z i a t o , p e r p e r v e n i r e o b i e t t i v i d i e q u i t à p e r i c i t t a d i n i ” .