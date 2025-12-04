R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S i s o n o a p e r t i a B o l o g n a i l a v o r i d e l C o n g r e s s o C a r a c t 2 0 2 5 d i A n e s t e s i a e r i a n i m a z i o n e c a r d i o t o r a c o v a s c o l a r e , o r g a n i z z a t o d a l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i a n e s t e s i a , a n a l g e s i a e t e r a p i a i n t e n s i v a ( S i a a r t i ) , c h e p e r d u e g i o r n i r i u n i s c e o l t r e 4 5 0 s p e c i a l i s t i a l B e s t W e s t e r n P l u s T o w e r H o t e l . D o p o i l s o l d o u t r a g g i u n t o g i à n e l l e s e t t i m a n e p r e c e d e n t i , i l c o n g r e s s o e n t r a o r a n e l v i v o c o n l e p r i m e s e s s i o n i d e d i c a t e a l l o s h o c k c a r d i o g e n o e s e t t i c o , a l l e n u o v e t e c n o l o g i e d i s u p p o r t o e x t r a c o r p o r e o e a l l e p i ù r e c e n t i s t r a t e g i e d i g e s t i o n e p e r i o p e r a t o r i a d e l p a z i e n t e c o m p l e s s o . " R i t r o v a r s i i n u n a s a l a c o s ì p i e n a , s a p e n d o c h e m o l t i c o l l e g h i n o n h a n n o p o t u t o i s c r i v e r s i p e r c h é i p o s t i e r a n o e s a u r i t i d a g i o r n i , c i r i c o r d a q u a n t a r e s p o n s a b i l i t à a b b i a m o c o m e s o c i e t à s c i e n t i f i c a " s o t t o l i n e a l a p r e s i d e n t e S i a a r t i , E l e n a B i g n a m i , c h e è a n c h e d i r e t t o r e U o c A n e s t e s i a e r i a n i m a z i o n e d e l l ’ a z i e n d a o s p e d a l i e r a d i P a r m a , n e l s u o s a l u t o i n a u g u r a l e . " C a r a c t - s p i e g a - n o n è s o l o i l c o n g r e s s o c h e h a r i e m p i t o p e r p r i m o t u t t e l e i s c r i z i o n i i n a n t i c i p o : è i l l u o g o d o v e c i c o n f r o n t i a m o , i n m o d o m o l t o c o n c r e t o , s u c o m e g a r a n t i r e a o g n i p a z i e n t e c a r d i o t o r a c i c o e v a s c o l a r e l a m i g l i o r e p o s s i b i l i t à d i c u r a . L ’ a l t a c o m p l e s s i t à n o n è p i ù u n ’ e c c e z i o n e m a l a n o r m a , e l a q u a l i t à d e l l e d e c i s i o n i c h e p r e n d i a m o i n s a l a o p e r a t o r i a e i n t e r a p i a i n t e n s i v a d i p e n d e a n c h e d a m o m e n t i c o m e q u e s t o , i n c u i m e t t i a m o i n d i s c u s s i o n e c i ò c h e f a c c i a m o t u t t i i g i o r n i " . L a s e s s i o n e d i a p e r t u r a è d e d i c a t a a l l o s h o c k c a r d i o g e n o , c o n u n f o c u s p a r t i c o l a r e s u l l ’ i n t e g r a z i o n e t r a v a s o p r e s s o r i , i n o t r o p i e s u p p o r t i m e c c a n i c i . L ’ a t t e n z i o n e s i è c o n c e n t r a t a n o n s o l o s u l l a s c e l t a d e i d i s p o s i t i v i , m a s u l l a c o s t r u z i o n e d i p e r c o r s i s t r u t t u r a t i c h e p e r m e t t a n o d i a t t i v a r l i i n t e m p i u t i l i e d i v a l u t a r n e l ’ i m p a t t o s u g l i o r g a n i b e r s a g l i o . " L o s h o c k c a r d i o g e n o n o n è u n a f o t o g r a f i a , è u n f i l m c h e c a m b i a m i n u t o p e r m i n u t o - o s s e r v a E t t o r e P a n a s c i a , t r a i r e s p o n s a b i l i s c i e n t i f i c i d e l c o n g r e s s o - N o n e s i s t e u n p r o t o c o l l o v a l i d o p e r t u t t i : d o b b i a m o i m p a r a r e a l e g g e r e i n m o d o d i n a m i c o l ’ e m o d i n a m i c a , a u s a r e i v a s o p r e s s o r i i n m o d o p i ù s e l e t t i v o , a d e c i d e r e q u a n d o p a s s a r e a l s u p p o r t o m e c c a n i c o e q u a n d o i n v e c e i n s i s t e r e s u l l ’ o t t i m i z z a z i o n e f a r m a c o l o g i c a . A C a r a c t c e r c h i a m o d i m e t t e r e i n s i e m e e s p e r i e n z a c l i n i c a e d a t i p i ù r e c e n t i p r o p r i o p e r c o s t r u i r e p e r c o r s i c h e a b b i a n o s e n s o n e l l e t e r a p i e i n t e n s i v e r e a l i , n o n s o l o n e i t r i a l " . N e l c o r s o d e l l a g i o r n a t a s i p a r l e r à a n c h e d i s h o c k s e t t i c o , v a s o p r e s s o r i e i n t r o d u z i o n e d i n u o v e m o l e c o l e , c o n u n ’ a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a l l e i m p l i c a z i o n i s u l l a f u n z i o n e d ’ o r g a n o e s u l l a s o p r a v v i v e n z a a m e d i o t e r m i n e . I l f i l o c o n d u t t o r e è q u e l l o d e l l a ' s a r t o r i a t e r a p e u t i c a ' : a d a t t a r e i n t e n s i t à e c o m b i n a z i o n i d i f a r m a c i e d i s p o s i t i v i a l p r o f i l o d i r i s c h i o d i c i a s c u n p a z i e n t e , i n d i a l o g o c o s t a n t e t r a i n t e n s i v i , a n e s t e s i s t i e c a r d i o l o g i . A l c e n t r o d e i l a v o r i a n c h e l a c h i r u r g i a t o r a c i c a e l e s u e r i c a d u t e a n e s t e s i o l o g i c h e . L e s e s s i o n i d e d i c a t e a l l e t e c n i c h e m i n i n v a s i v e – d a l l a v i d e o c h i r u r g i a a l l e p r o c e d u r e r o b o t i c h e – m e t t o n o i n e v i d e n z a c o m e s t i a c a m b i a n d o i l l a v o r o i n s a l a o p e r a t o r i a e i n t e r a p i a i n t e n s i v a . " O g g i v e d i a m o p a z i e n t i c h e t o r n a n o a c a s a p i ù r a p i d a m e n t e , m a s p e s s o a r r i v a n o d a n o i c o n u n b a g a g l i o d i f r a g i l i t à i m p o r t a n t e - e v i d e n z i a C e c i l i a C o c c i a d e l c o m i t a t o s c i e n t i f i c o d e l c o n g r e s s o - I l c o m p i t o d e l l ’ a n e s t e s i s t a n o n è s o l o ' a d d o r m e n t a r e ' i l p a z i e n t e , m a a c c o m p a g n a r l o l u n g o u n p e r c o r s o c h e c o m i n c i a c o n l a v a l u t a z i o n e p r e o p e r a t o r i a , p a s s a p e r t e c n i c h e l o c o - r e g i o n a l i m i r a t e e s t r a t e g i e d i v e n t i l a z i o n e d e d i c a t e e a r r i v a a l p o s t - o p e r a t o r i o c o n p r o t o c o l l i d i r e c u p e r o r a p i d o . I l c o n g r e s s o c i p e r m e t t e d i c o n f r o n t a r e e s p e r i e n z e d i v e r s e e c a p i r e q u a l i s c e l t e , n e l l a p r a t i c a , f a n n o d a v v e r o l a d i f f e r e n z a s u i g i o r n i d i d e g e n z a , s u l l e c o m p l i c a n z e r e s p i r a t o r i e , s u l l a q u a l i t à d e l r e c u p e r o " . U n a l t r o a s s e c e n t r a l e d i C a r a c t 2 0 2 5 è l a g e s t i o n e p e r i o p e r a t o r i a i n t e g r a t a , i n c u i l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e i p e r c o r s i h a u n p e s o t a n t o q u a n t o l a s c e l t a d e l l e t e c n i c h e . " P a r l a r e d i a l t a c o m p l e s s i t à o g g i s i g n i f i c a r a g i o n a r e s u c o m e è c o s t r u i t o l ’ i n t e r o p e r c o r s o d e l p a z i e n t e , n o n s o l o s u c o m e è c o n d o t t o i l s i n g o l o a t t o a n e s t e s i o l o g i c o - s o t t o l i n e a D o m e n i c o M a s s u l l o d e l c o m i t a t o s c i e n t i f i c o d e l c o n g r e s s o - L a v e r a s f i d a è c o o r d i n a r e r e p a r t i , s a l e o p e r a t o r i e e t e r a p i e i n t e n s i v e i n m o d o c h e l a f r a g i l i t à v e n g a i n t e r c e t t a t a p r e s t o e c h e i l r i s c h i o v e n g a c o n d i v i s o t r a t e a m d i v e r s i . C a r c a t è n a t o p r o p r i o p e r f a r e m e r g e r e a n c h e l a d i m e n s i o n e o r g a n i z z a t i v a : c o m e d i s t r i b u i a m o l e r i s o r s e , c o m e c o s t r u i a m o t e a m , c o m e d i a l o g h i a m o c o n l e d i r e z i o n i s a n i t a r i e q u a n d o s e r v o n o m o d e l l i d e d i c a t i p e r i l p a z i e n t e c a r d i o t o r a c o v a s c o l a r e a d a l t o r i s c h i o " . G u a r d a n d o a l l a g i o r n a t a d i d o m a n i , i l c o n g r e s s o e n t r e r à n e l m e r i t o d e l l e a p p l i c a z i o n i d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e d e l m o n i t o r a g g i o e m o d i n a m i c o a v a n z a t o , c o n u n a p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l a p r o t e z i o n e d ’ o r g a n o . L e r e l a z i o n i a f f r o n t e r a n n o l ’ u s o d i a l g o r i t m i p r e d i t t i v i p e r a n t i c i p a r e l e i n s t a b i l i t à e m o d i n a m i c h e , i l r u o l o d e i d i v e r s i s i s t e m i d i m o n i t o r a g g i o – d a l l ’ e c o c a r d i o g r a f i a a l c a t e t e r e p o l m o n a r e f i n o a g l i i n d i c i d e r i v a t i d a a n a l i s i a u t o m a t i z z a t e – e l ’ i m p a t t o d i q u e s t e t e c n o l o g i e s u c e r v e l l o , r e n e e m i c r o c i r c o l o . " O g n i m o n i t o r c i r e s t i t u i s c e n u m e r i , m a i l n o s t r o c o m p i t o è t r a s f o r m a r e q u e i n u m e r i i n u n a s t o r i a c l i n i c a c o e r e n t e - c o m m e n t a L u i g i T r i t a p e p e , d e l c o m i t a t o s c i e n t i f i c o d e l c o n g r e s s o - . L a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l a g e s t i o n e e m o d i n a m i c a n a s c e d a q u i : n o n a c c o n t e n t a r s i d i u n v a l o r e “ a c c e t t a b i l e ” , m a i n t e r r o g a r s i s u c o s a s i g n i f i c h i p e r q u e l p a z i e n t e , i n q u e l m o m e n t o , a l l a l u c e d e l l a s u a f r a g i l i t à e d e l t i p o d i i n t e r v e n t o . G l i s t r u m e n t i d i m o n i t o r a g g i o e l e n u o v e t e c n o l o g i e c i a i u t a n o s e l i u s i a m o p e r a f f i n a r e l e d e c i s i o n i , n o n p e r s o s t i t u i r l e " . N e l l e s t e s s e o r e , u n a l t r o f i l o n e d i l a v o r i s a r à d e d i c a t o a l l e t e c n i c h e d i a n e s t e s i a l o c o r e g i o n a l e , a l P a t i e n t B l o o d M a n a g e m e n t e a l l a p r o t e z i o n e d e g l i o r g a n i v i t a l i d u r a n t e g l i i n t e r v e n t i m a g g i o r i . L e e s p e r i e n z e p r e s e n t a t e p e r m e t t e r a n n o d i d i s c u t e r e i n m o d o c r i t i c o l ’ i m p a t t o d i s t r a t e g i e c o m e l a r i d u z i o n e m i r a t a d e l l e t r a s f u s i o n i , l ’ u s o d i t e s t v i s c o e l a s t i c i i n t r a o p e r a t o r i , l a m o d u l a z i o n e d e i t a r g e t d i p r e s s i o n e a r t e r i o s a e i l r i c o r s o s e l e t t i v o a i s u p p o r t i m e c c a n i c i n e l l e f a s i p i ù d e l i c a t e d e l p e r c o r s o c h i r u r g i c o . L ’ o b i e t t i v o , r i b a d i t o f i n d a l l ’ a p e r t u r a , r e s t a q u e l l o d i r i d u r r e i l r i s c h i o d i c o m p l i c a n z e e d i r e s t i t u i r e a i p a z i e n t i u n a q u a l i t à d i v i t a m i g l i o r e d o p o i n t e r v e n t i a d a l t i s s i m a c o m p l e s s i t à . P e r S i a a r t i , C a r a c t 2 0 2 5 è a n c h e u n l u o g o d i a s c o l t o d e l l e e s i g e n z e c h e a r r i v a n o d a i p r o f e s s i o n i s t i e d a i c e n t r i i t a l i a n i . " S p e s s o l a t e r a p i a i n t e n s i v a e l ’ a n e s t e s i a c a r d i o t o r a c o v a s c o l a r e s o n o v i s t e s o p r a t t u t t o c o m e v o c i d i c o s t o - h a c o n c l u s o l a p r e s i d e n t e B i g n a m i - . N o i , c o n u n c o n g r e s s o c o m e q u e s t o , p r o v i a m o a m o s t r a r e l ’ a l t r a f a c c i a : i n v e s t i r e i n c o m p e t e n z e , i n f o r m a z i o n e e i n m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i a d e g u a t i s i g n i f i c a e v i t a r e c o m p l i c a n z e , r i d u r r e g i o r n a t e d i d e g e n z a , s a l v a r e v i t e . I m e s s a g g i c h e e s c o n o d a C a r a c t d e v o n o a i u t a r c i a c o s t r u i r e u n d i a l o g o p i ù f o r t e c o n c h i g o v e r n a i l s i s t e m a s a n i t a r i o " . I l c o n g r e s s o p r o s e g u i r à f i n o a d o m a n i 5 d i c e m b r e , a l t e r n a n d o r e l a z i o n i , d i b a t t i t i e m o m e n t i d i d i s c u s s i o n e d i c a s i c l i n i c i c o m p l e s s i , c o n u n c o s t a n t e c o n f r o n t o t r a a n e s t e s i s t i , i n t e n s i v i s t i , c a r d i o c h i r u r g h i , c h i r u r g h i t o r a c i c i e v a s c o l a r i , p e r f u s i o n i s t i e i n f e r m i e r i s p e c i a l i z z a t i .