R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - N a s c e u n ’ a l l e a n z a s t r a t e g i c a n e l c u o r e d e l M e d i t e r r a n e o p e r l a s a l v a g u a r d i a e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l c o r a l l o . I l 2 5 f e b b r a i o 2 0 2 6 , l a c i t t à d i T o r r e d e l G r e c o o s p i t e r à i l w o r k s h o p i n t e r n a z i o n a l e “ I l c o r a l l o c o m e p o n t e d i c o o p e r a z i o n e n e l M e d i t e r r a n e o ” , u n e v e n t o c h e r i u n i r à i s t i t u z i o n i , c e n t r i d i r i c e r c a e i m p r e s e d a I t a l i a e T u n i s i a p e r d e f i n i r e u n a f i l i e r a d e l c o r a l l o e t i c a , c i r c o l a r e e s o s t e n i b i l e . L ’ i n i z i a t i v a c u l m i n e r à c o n l a f i r m a d i u n P r o t o c o l l o d ’ I n t e s a ( M o U ) v o l t o a s t a b i l i r e u n n u o v o m o d e l l o d i c o o p e r a z i o n e t r a n s f r o n t a l i e r a . L ’ e v e n t o s i p r o p o n e d i a f f r o n t a r e l e s f i d e c r u c i a l i c h e a c c o m u n a n o i P a e s i d e l M e d i t e r r a n e o : d a l d e g r a d o d e g l i e c o s i s t e m i m a r i n i c a u s a t o d a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i a l l a n e c e s s i t à d i u n a m a g g i o r e t r a c c i a b i l i t à d e l p r o d o t t o p e r c o n t r a s t a r e l a p e s c a i l l e g a l e e t u t e l a r e i c o n s u m a t o r i . I l w o r k s h o p r a p p r e s e n t a u n a p i a t t a f o r m a p e r i n t e g r a r e l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a s u l l a m a p p a t u r a d e i f o n d a l i e i l r e s t a u r o d e g l i h a b i t a t c o n l e p i ù a v a n z a t e t e c n o l o g i e d i g i t a l i , c o m e l a b l o c k c h a i n , p e r g a r a n t i r e t r a s p a r e n z a e s i c u r e z z a l u n g o t u t t a l a c a t e n a d e l v a l o r e . U n m o m e n t o c e n t r a l e d e l l a g i o r n a t a s a r à l a f i r m a d e l P r o t o c o l l o d ’ I n t e s a t r a C o n s o r z i o C o r a l l o e C a m m e o T o r r e s e , C l u s t e r B i g ( B l u e I t a l i a n G r o w t h ) , F o r M a r e , C l u s t e r M a r i t i m e T u n i s i e n ( C m t ) , I n s t m – I n s t i t u t N a t i o n a l d e s S c i e n c e s e t T e c h n o l o g i e s d e l a M e r e S t a z i o n e Z o o l o g i c a A n t o n D o h r n . L ’ a c c o r d o f o r m a l i z z a l ’ i m p e g n o a c o l l a b o r a r e s u p r o g e t t i d i r i c e r c a c o n g i u n t i , p r o g r a m m i d i f o r m a z i o n e p e r a r t i g i a n i e g i o v a n i , e l o s v i l u p p o d i s t a n d a r d c o n d i v i s i p e r l a p e s c a s o s t e n i b i l e e l a c o m m e r c i a l i z z a z i o n e r e s p o n s a b i l e . L ’ o b i e t t i v o è t r a s f o r m a r e l a p r o t e z i o n e d e l c o r a l l o i n u n ’ o p p o r t u n i t à d i s v i l u p p o p e r l e e c o n o m i e c o s t i e r e , p r o m u o v e n d o l ’ e m p o w e r m e n t d i d o n n e e g i o v a n i e v a l o r i z z a n d o u n p a t r i m o n i o c u l t u r a l e e a r t i g i a n a l e u n i c o a l m o n d o .