R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e i l S u d I t a l i a è d e v a s t a t o d a l c i c l o n e H a r r y e i g h i a c c i a i c o n t i n u a n o a s c i o g l i e r s i s o t t o g l i e f f e t t i d e l l a c r i s i c l i m a t i c a , l a P r e s i d e n t e M e l o n i s c e g l i e d i f a r e l a g u e r r a a l G r e e n D e a l . È u n a t t e g g i a m e n t o i r r e s p o n s a b i l e e n e g a z i o n i s t a , c h e i g n o r a l a r e a l t à e m e t t e a r i s c h i o i l f u t u r o d e l P a e s e " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e , c o m m e n t a n d o l e p a r o l e d e l l a P r e s i d e n t e M e l o n i d u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a c o n g i u n t a c o n i l c a n c e l l i e r e t e d e s c o M e r z . " L e p a r o l e d e l l a P r e s i d e n t e M e l o n i c o n t r o l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a s e g n a n o l ’ e n n e s i m o t e n t a t i v o d i c o s t r u i r e u n c a p r o e s p i a t o r i o p e r n a s c o n d e r e l ’ a s s e n z a t o t a l e d i u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e e a m b i e n t a l e d e l s u o g o v e r n o . D i r e c h e i l G r e e n D e a l a v r e b b e ' m e s s o i n g i n o c c h i o ' l ’ E u r o p a s i g n i f i c a r a c c o n t a r e u n a f a l s i t à u t i l e s o l o a g i u s t i f i c a r e l ’ a l l i n e a m e n t o d e l l ’ I t a l i a a g l i i n t e r e s s i d e l l e l o b b y f o s s i l i " . " N o n è l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a a d a v e r m e s s o i n d i f f i c o l t à l e i m p r e s e e u r o p e e , m a l ’ a s s e n z a d i i n v e s t i m e n t i i n i n n o v a z i o n e , l a d i p e n d e n z a d a g a s e p e t r o l i o i m p o r t a t i e i l c o s t o a l t i s s i m o d e l l ’ e n e r g i a l e g a t o p r o p r i o a l l e f o n t i f o s s i l i . È q u e s t a l a v e r a ' d i p e n d e n z a s t r a t e g i c a ' c h e M e l o n i f i n g e d i n o n v e d e r e . S e M e l o n i v u o l e d a v v e r o e v i t a r e i l d e c l i n o i n d u s t r i a l e , s m e t t a d i f a r e p r o p a g a n d a c o n t r o l ’ a m b i e n t e e d i c a l a v e r i t à : s e n z a u n a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a s e r i a , p i a n i f i c a t a e s o c i a l m e n t e g i u s t a n o n e s i s t e a l c u n f u t u r o p e r l ’ i n d u s t r i a e u r o p e a , p e r i l l a v o r o e p e r l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a . I l v e r o c o r a g g i o o g g i è l i b e r a r s i d a i f o s s i l i , n o n d i f e n d e r l i " .