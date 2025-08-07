R o m a , 7 a g o ( A d n k r o n o s ) - " C a s o A l m a s r i . S u d i v e r s i q u o t i d i a n i s i l e g g e o g g i u n a v e l i n a c h e a r r i v a d a P a l a z z o C h i g i p e r l a q u a l e l a g u a r e n t i g i a c o s t i t u z i o n a l e e s p r e s s a m e n t e p r e v i s t a p e r l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e p e r i M i n i s t r i s i e s t e n d e r e b b e a n c h e a u n c o l l a b o r a t o r e ( p i ù c o r r e t t a m e n t e u n a c o l l a b o r a t r i c e ) d e l M i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l e M a t t e o R e n z i . " L a L e g g e C o s t i t u z i o n a l e 1 / 8 9 è c r i s t a l l i n a e p e r m e s a c r o s a n t a . C h i v o l e s s e p i e g a r e l a n o r m a p e r s a l v a r e u n a c o l l a b o r a t r i c e , c o m m e t t e r e b b e u n a t t o c o n t r o l a C o s t i t u z i o n e , c o n t r o l e I s t i t u z i o n i , c o n t r o l a G i u s t i z i a . S u q u e s t o p u n t o n o n s i s c h e r z a : l a g u a r e n t i g i a c o s t i t u z i o n a l e v a l e p e r l a P r e m i e r e p e r i M i n i s t r i . N o n v a l e p e r i c a p i d i g a b i n e t t o . S e q u a l c u n o p r o v a s s e a s o s t e n e r e i l c o n t r a r i o s i a p r i r e b b e u n o s c o n t r o i s t i t u z i o n a l e s e n z a p r e c e d e n t i " , a g g i u n g e i l l e a d e r d i I v .