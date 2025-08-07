R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " L a s c i a m o s t a r e l a q u e s t i o n e g i u d i z i a r i a , c ' è u n f a t t o p o l i t i c o : s i a m o g o v e r n a t i d a d i l e t t a n t i a l l o s b a r a g l i o . Q u e s t a v i c e n d a p o l i t i c a m e n t e d i m o s t r a c h e q u e s t o g o v e r n o n o n è a l l ' a l t e z z a . M e l o n i d i c e c h e c i s o n o m a g i s t r a t i c h e l a v o r a n o c o n t r o i l g o v e r n o ? E ' v e r o : M a n t o v a n o , B a r t o l o z z i , N o r d i o s o n o t u t t i m a g i s t r a t i c h e M e l o n i p e r ò s i è p r e s a a l g o v e r n o " . L o d i c e M a t t e o R e n z i a m a r g i n e d e L a V e r s i l i a n a .