M i l a n o , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S i è a p e r t o o g g i A r t i g i a n o i n F i e r a , u n o d e g l i a p p u n t a m e n t i p i ù a t t e s i d e l l ’ a n n o , i n p r o g r a m m a f i n o a d o m e n i c a 1 4 d i c e m b r e , t u t t i i g i o r n i d a l l e 1 0 : 0 0 a l l e 2 2 : 3 0 , c o n i n g r e s s o g r a t u i t o p r e s s o F i e r a m i l a n o R h o . L o s i l e g g e i n u n a n o t a . G i u n t a a l t r a g u a r d o d e l l a 3 0 e s i m a e d i z i o n e , l a m a n i f e s t a z i o n e s i c o n f e r m a c o m e l a p r i n c i p a l e v e t r i n a i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t a a l l e a r t i e a i m e s t i e r i , c o n b e n 2 . 8 0 0 e s p o s i t o r i p r o v e n i e n t i d a 9 0 P a e s i d e i 5 c o n t i n e n t i , d i s t r i b u i t i s u 9 p a d i g l i o n i . P e r n o v e g i o r n i c o n s e c u t i v i , " M i l a n o s i t r a s f o r m e r à i n u n c r o c e v i a d i c u l t u r e e t r a d i z i o n i , p e r c e l e b r a r e i l v a l o r e d e l " s a p e r f a r e " a r t i g i a n o : u n p a t r i m o n i o u n i v e r s a l e c h e p o n e a l c e n t r o l a p e r s o n a , e s a l t a n d o l a m a n u a l i t à , i l r i s p e t t o d e l l e t r a d i z i o n i , l a s o s t e n i b i l i t à , l ’ i n n o v a z i o n e e l a q u a l i t à . I n u n p e r i o d o s t o r i c o i n c u i i l r i s c h i o d e l l ’ o m o l o g a z i o n e a p p i a t t i s c e o g n i d i f f e r e n z a , A r t i g i a n o i n F i e r a s c e g l i e d i m e t t e r e i n l u c e l ’ a u t e n t i c i t à d e l l a " v i a a r t i g i a n a " : d a l l ’ a b b i g l i a m e n t o a l d e s i g n , d a l l ’ a r r e d a m e n t o a g l i a c c e s s o r i , d a i g i o i e l l i a i p r o d o t t i a l i m e n t a r i , f i n o a g l i a r t i c o l i d e d i c a t i a l b e n e s s e r e e a l t e m p o l i b e r o , a d A r t i g i a n o i n F i e r a è p o s s i b i l e s c o p r i r e c r e a z i o n i d i q u a l i t à , o r i g i n a l i p e r d e f i n i z i o n e e r e a l i z z a t e n e l r i s p e t t o d e l l a f i l i e r a p r o d u t t i v a e d e l l ’ a m b i e n t e . " A r t i g i a n o i n F i e r a q u e s t ' a n n o r a g g i u n g e u n t r a g u a r d o e c c e z i o n a l e : è l a n o s t r a 3 0 e s i m a e d i z i o n e " , s i l e g g e a n c o r a . Q u e s t o a n n i v e r s a r i o è l ' o c c a s i o n e " n o n s o l o p e r g u a r d a r e i n d i e t r o c o n o r g o g l i o a l l a s t r a d a p e r c o r s a , m a s o p r a t t u t t o p e r r i n n o v a r e i l n o s t r o i m p e g n o v e r s o i l f u t u r o d e l l ' a r t i g i a n a t o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e " . L ' e d i z i o n e 2 0 2 5 v u o l e e s s e r e u n i n n o a l l a p e r s o n a e a l l a c a p a c i t à d i c r e a r e b e l l e z z a e u t i l i t à p e r t u t t i " h a c o m m e n t a t o A n t o n i o I n t i g l i e t t a , P r e s i d e n t e G e . F i . G e s t i o n e F i e r e S p a , c h e h a u f f i c i a l m e t e i n a u g u r a t o l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 a l l a p r e s e n z a d i n u m e r o s i o s p i t i c h e h a n n o p o r t a t o i l l o r o s a l u t o : A t t i l i o F o n t a n a , P r e s i d e n t e R e g i o n e L o m b a r d i a , A l e s s i a C a p p e l l o , A s s e s s o r a S v i l u p p o E c o n o m i c o e P o l i t i c h e d e l L a v o r o C o m u n e d i M i l a n o , G i o v a n n i B o z z e t t i , P r e s i d e n t e F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , C a r l o B o n o m i , P r e s i d e n t e F i e r a M i l a n o S p a , C r i s t i n a B a r o n i , P r e s i d e n t e C o m i t a t o D i r e t t i v o A r t i g i a n o i n F i e r a . L a c e r i m o n i a d i a p e r t u r a c h e s i è t e n u t a n e l l ’ A r e a i s t i t u z i o n a l e d e l l a R e g i o n e S i c i l i a n a ( p a d i g l i o n e 4 ) , h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e a n c h e d i E d m o n d o T a m a j o , A s s e s s o r e a l l e A t t i v i t à P r o d u t t i v e d e l l a R e g i o n e S i c i l i a n a , c o n f e r m a n d o l a S i c i l i a q u a l e p r o t a g o n i s t a d i A r t i g i a n o i n F i e r a . L ’ a r e a e s p o s i t i v a , c u r a t a d a l l a R e g i o n e S i c i l i a n a e d a l l ’ A s s e s s o r a t o a l l e A t t i v i t à P r o d u t t i v e , " o s p i t a c i r c a 2 0 0 i m p r e s e d e l t e r r i t o r i o e v e d e q u e s t ’ a n n o i l d e b u t t o d e l l a P r o v i n c i a d i A g r i g e n t o , r a p p r e s e n t a t a d a o l t r e 1 0 a z i e n d e , o l t r e a l l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l a C c i a a S u d - E s t S i c i l i a , c o n 4 0 i m p r e s e . L ’ o f f e r t a s i c i l i a n a s p a z i a d a l l e r i n o m a t e c e r a m i c h e d i C a l t a g i r o n e a l l e l a v o r a z i o n i i n p i e t r a l a v i c a ; d a i c e l e b r i d o l c i a b a s e d i m a n d o r l e e a g r u m i a i l i q u o r i t i p i c i ; d a i s a l u m i d e l l e N e b r o d i a l r i n o m a t o p i s t a c c h i o d i B r o n t e ; d a g l i o l i e v i n i d i n u m e r o s e a z i e n d e a g r i c o l e a i g i o i e l l i , f i n o a g l i i c o n i c i c a n n o l i , a r a n c i n i e c a s s a t e " . Q u e s t ’ a n n o c o n i l t e m a “ È i l m o m e n t o d e l l a p e r s o n a ” , l a f i e r a r i n n o v a l a s u a m i s s i o n e d i v a l o r i z z a r e e s o s t e n e r e g l i a r t i g i a n i d i t u t t o i l m o n d o c h e , c o n i l l o r o s a p e r f a r e , i n c a r n a n o l ' e s p r e s s i o n e a u t e n t i c a d i u n ' u m a n i t à a l l a v o r o : n e i l o r o g e s t i c r e a t i v i s i f o n d o n o e l e m e n t i p r o f o n d i c o m e l ’ i d e n t i t à p e r s o n a l e , l a m e m o r i a s t o r i c a , l a p a s s i o n e , i l l e g a m e c o n i l t e r r i t o r i o , l a r i c c h e z z a c u l t u r a l e , l a f o r z a d e l l a t r a d i z i o n e e l o s l a n c i o v e r s o l ’ i n n o v a z i o n e . O g g i s c e g l i e r e l a " v i a a r t i g i a n a " s i g n i f i c a a b b r a c c i a r e u n a d i m e n s i o n e d e l l a v o r o p i ù u m a n a e s o s t e n i b i l e c h e r a p p r e s e n t a u n c o n t r i b u t o r e a l e , v i v o , p r e z i o s o : u n p a t r i m o n i o p e r t u t t a l ’ u m a n i t à . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d i A r t i g i a n o i n F i e r a , l a t r e n t e s i m a , è s e g n a t a s i a d a u n a s t r a o r d i n a r i a a p e r t u r a i n t e r n a z i o n a l e c h e d a l l a p r e s e n z a d i t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e . I v i s i t a t o r i p o t r a n n o t o c c a r e c o n m a n o l a d i v e r s i t à e l ' u n i c i t à d e i p r o d o t t i a r t i g i a n a l i d e i p o p o l i p r e s e n t i . D a l l ’ A f r i c a a d e s e m p i o c i s a r a n n o l e c e r a m i c h e d e l l a C a b i l i a d a l l ’ A l g e r i a ; g l i o g g e t t i n e i c o l o r i t i p i c i d e l l a t r a d i z i o n e d a l l a T u n i s i a ; l a c o s m e s i n a t u r a l e e b i o d a l M a r o c c o ; l ’ a b b i g l i a m e n t o , c e r a m i c h e e g i o i e l l i d a l l e 5 i m p r e s e E t i o p i a l l o r o e s o r d i o i n f i e r a . D a l l ’ A s i a p a s h m i n e i n s e t a e c a s h m e r e d a l l ’ I n d i a e d a l N e p a l c h e p o r t a a n c h e c a m p a n e t i b e t a n e ; r o d o t t i t i p i c i e d i m o s t r a z i o n i d a l v i v o d i a n t i c h i m e s t i e r i d a l l ’ A r a b i a S a u d i t a . I l V i e t n a m , c o n H a n o i , v a l o r i z z a a g r o a l i m e n t a r i s o s t e n i b i l i e i n c l u s i v i ; d a l l a C o r e a d e l S u d c o s m e s i e r i t u a l i d i b e l l e z z a ; d a l l ’ I r a n t a p p e t i u n i c i e z a f f e r a n o t i p i c o ; s e t e e t e s s u t i d a l l ’ U z b e k i s t a n . T r a l e n o v i t à , l a G i o r d a n i a p a r t e c i p a c o n M i c r o F u n d f o r W o m e n C o m p a n y , c h e s u p p o r t a e v a l o r i z z a l e d o n n e a r t i g i a n e d i A m m a n . D a l V e c c h i o C o n t i n e n t e , F r a n c i a e T u r c h i a c o n o f f e r t e a r t i g i a n a l i m o l t o v a s t e ; P o r t o g a l l o e G r e c i a c o n e c c e l l e n z e t i p i c h e e n o g a s t r o n o m i c h e . T r a i P a e s i d e l S u d A m e r i c a s p i c c a n o l a C o l o m b i a , c o n g i o i e l l i t i p i c i r e a l i z z a t i a m a n o e p l a c c a t i i n o r o o l t r e a l r i n o m a t o c a f f è ; i l P e r ù c o n p r o d o t t i i n c u o i o , p e l l e , t e s s i l e , c e r a m i c a e g i o i e l l e r i a , o l t r e a e c c e l l e n z e l o c a l i p r o v e n i e n t i d a C u b a e U r u g u a y . D a s e m p r e A r t i g i a n o i n F i e r a v a l o r i z z a a n c h e i l l e g a m e p r o f o n d o t r a a r t i g i a n o , t e r r i t o r i o e t r a d i z i o n e , o f f r e n d o u n v i a g g i o a f f a s c i n a n t e n e l M a d e i n I t a l y p i ù a u t e n t i c o d o v e i n c o n t r a r e a r t i g i a n i e c o l l e t t i v e p r o v e n i e n t i d a t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e . C o n 5 0 2 i m p r e s e d i p r o d o t t i b i o l o g i c i , d i m o n t a g n a e f r e e - f r o m , i l p i ù i m p o r t a n t e e v e n t o a l m o n d o d e d i c a t o a g l i a r t i g i a n i e a l l e m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e è a n c h e u n a v e t r i n a d ’ e c c e z i o n e p e r u n s e t t o r e a d a l t o v a l o r e e t i c o , u m a n o e a m b i e n t a l e : u n ’ e s p o s i z i o n e d i r i s o n a n z a g l o b a l e , c h e p e r m e t t e r à a i p r o d u t t o r i a r t i g i a n a l i d i p o r t a r e a u t e n t i c i t à e q u a l i t à i n f i e r a - t r a t r a d i z i o n i l o c a l i , r i c e r c a a p p l i c a t a e p i c c o l i g e s t i q u o t i d i a n i - p e r u n ’ i d e a c o n c r e t a d i “ v i v e r e b e n e ” c h e m e t t e i n s i e m e g u s t o , s a l u t e e r e s p o n s a b i l i t à . L e 5 0 2 i m p r e s e ( l ’ I t a l i a n e c o n t a 3 2 9 , d a l l ’ E u r o p a n e a r r i v a n o 5 1 e 1 2 2 d a l r e s t o d e l m o n d o ) , p e r l o p i ù c e r t i f i c a t e a v a r i o t i t o l o , s o n o d i f f u s e n e i 9 p a d i g l i o n i i n u n p e r c o r s o c h e u n i s c e l a l i b e r t à d e l f r e e - f r o m c o m e i n c l u s i o n e e s c e l t a i n f o r m a t a , l a m o n t a g n a c o m e t e m p o l u n g o e q u a l i t à e s s e n z i a l e e i l b i o l o g i c o c o m e g r a m m a t i c a c o m u n e , d e f i n e n d o u n a n u o v a c u l t u r a d e l l ’ a c q u i s t o i n c u i i l b e n e s s e r e è l e g a t o a l l a s o s t e n i b i l i t à , a l l a s a l u t e e a l r i s p e t t o p e r l e p e r s o n e e i l p i a n e t a . L a t r e n t e s i m a e d i z i o n e d i A r t i g i a n o i n F i e r a , o l t r e a c o n f e r m a r s i l a d e s t i n a z i o n e i d e a l e p e r f a r e i l p i e n o d i r e g a l i d i N a t a l e o r i g i n a l i e d i q u a l i t à , è a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r v i a g g i a r e t r a i t a n t i s a p o r i e c u c i n e d e l l ’ I t a l i a e d e l m o n d o i n u n ’ i n c r e d i b i l e v a r i e t à d i s p e c i a l i t à d a a s s a g g i a r e e c o m p r a r e t r a g l i s t a n d e d a g u s t a r e n e i 3 0 r i s t o r a n t i e n e i 2 0 L u o g h i d e l G u s t o c h e r a c c o n t a n o l e d i v e r s e i d e n t i t à g a s t r o n o m i c h e . T r a l e n o v i t à d a p r o v a r e q u e s t ’ a n n o c i s o n o i r i s t o r a n t i c a l a b r e s e , s a r d o e i n d i a n o , e i l d e b u t t o d e l n u o v o L u o g o d e l G u s t o c a r a i b i c o . N e i g i o r n i d e l l a f i e r a s a r à p o s s i b i l e a s s a g g i a r e l e s p e c i a l i t à d a n o r d a s u d d e l l o S t i v a l e o l t r e a l l ’ a m p i a o f f e r t a i n t e r n a z i o n a l e ; c o s ì a c c a n t o a i g r a n d i c l a s s i c i d e l l a t r a d i z i o n e i t a l i a n a , è p o s s i b i l e a v v e n t u r a r s i t r a t a n t e s p e c i a l i t à i n t e r n a z i o n a l i , c o m e i t a c o s m e s s i c a n i , l a p a e l l a s p a g n o l a , i l r a m e n g i a p p o n e s e , i l c h a n a m a s a l a i n d i a n o e m o l t e a l t r e s o r p r e s e . L a f i e r a è a n c h e a m i s u r a d i b a m b i n o c o n s p a z i d e d i c a t i s o l o a l o r o . A l l ’ i n g r e s s o d e i p a d i g l i o n i 6 - 1 0 , è a t t i v a u n ’ a r e a b a m b i n i a c u r a d i L e o l a n d i a c o n t a n t i s e r v i z i d e d i c a t i a i p i c c o l i v i s i t a t o r i d e l l a f i e r a e a l l e l o r o f a m i g l i e . “ L e o l a n d i a i n F i e r a ” è a n i m a t a d a t a n t i s h o w e s e r v i z i , d o v e i p i ù p i c c o l i p o t r a n n o d i v e r t i r s i i n a s s o l u t a s i c u r e z z a d a l l e 1 2 . 0 0 a l l e 1 8 . 0 0 n e l l a m a g i c a a t m o s f e r a d e l p a r c o p i ù a m a t o d ’ I t a l i a . D u e l e a r e e g i o c o p r e v i s t e : u n a p e r i b i m b i 4 - 7 a n n i e u n a p e r i b i m b i 0 - 3 6 m e s i ( s e m p r e c o n l a p r e s e n z a d i u n g e n i t o r e o u n a d u l t o r e s p o n s a b i l e ) . È d i s p o n i b i l e a n c h e u n ’ a r e a N u r s e r y p e r l e n e o m a m m e , d o t a t a d i f a s c i a t o i , p o l t r o n e p e r l ’ a l l a t t a m e n t o e s c a l d a b i b e r o n . N o v i t à d i q u e s t ' a n n o l ’ a r e a ‘ A r t i s t i i n F i e r a ’ a c u r a d i C o l o r v e l v e t d o v e i b a m b i n i p o s s o n o c o l o r a r e , e s p o r r e l e o p e r e e p a r t e c i p a r e a m i n i - c o n c o r s i p e r u n p r o g e t t o c o l l e t t i v o . A n c h e q u e s t ’ a n n o l a c a m p a g n a p u b b l i c i t a r i a d i A r t i g i a n o i n F i e r a è s t a t a r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I e d M i l a n o a t t r a v e r s o u n c o n t e s t a l q u a l e h a n n o p a r t e c i p a t o 1 5 g i o v a n i t a l e n t i d i d i v e r s i c o r s i T r i e n n a l i e M a s t e r I E D M i l a n o . L ’ i l l u s t r a z i o n e s c e l t a , r a c c o n t a l a c r e a t i v i t à a r t i g i a n a a t t r a v e r s o l a m e t a f o r a d i u n a p i a n t a c o m p o s t a d a o g g e t t i d ' a r t i g i a n a t o , c h e v i e n e i n n a f f i a t a c o n c u r a d a u n a r t i g i a n o i n e r b a , a f f i a n c a t o d a u n a f i g u r a p i ù a n z i a n a , a r a p p r e s e n t a r e l ’ u n i o n e t r a l a t r a d i z i o n e e i l f u t u r o d e l s a p e r f a r e . L a p i a n t a , d i v e n t a t a l a m p a d a , i n c i m a r i t r a e i l r i s u l t a t o d e l p r o c e s s o c r e a t i v o : l ’ i d e a e l ’ o r i g i n a l i t à p r e n d o n o f o r m a g r a z i e a l l a m a e s t r i a e a l l a p a s s i o n e d i u n ' u m a n i t à a l l a v o r o . P r e s s o l a r e c e p t i o n d e i p a d i g l i o n i 1 / 3 è a t t i v o i l c e n t r o s e r v i z i K i p o i n t d i P o s t e I t a l i a n e d o v e è p o s s i b i l e r i c h i e d e r e l a c o n s e g n a a d o m i c i l i o d e g l i a c q u i s t i . L e t a r i f f e v a r i a n o a s e c o n d a d e i p e s i e d e g l i i n g o m b r i d e l l a m e r c e . I n g r e s s o g r a t u i t o e m o b i l i t à C h i n o n s i è m a i r e g i s t r a t o a d A r t i g i a n o i n F i e r a p u ò s c a r i c a r e i l s u o p a s s g r a t u i t o s u l s i t o a r t i g i a n o i n f i e r a . i t i n p o c h i e s e m p l i c i c l i c k , m e n t r e t u t t i g l i i s c r i t t i a l l a c o m m u n i t y d i A r t i g i a n o i n h a n n o g i à r i c e v u t o d i r e t t a m e n t e s u l l o r o i n d i r i z z o e - m a i l i l p a s s g r a t u i t o . I p r i n c i p a l i m e z z i d i t r a s p o r t o p e r r a g g i u n g e r e l a m a n i f e s t a z i o n e s o n o l a l i n e a M 1 d e l l a m e t r o p o l i t a n a ( f e r m a t a R h o F i e r a ) , i l p a s s a n t e f e r r o v i a r i o , l e l i n e e r e g i o n a l i d i T r e n o r d e l ’ A l t a V e l o c i t à c o n I t a l o . I n o l t r e , l a d i s p o n i b i l i t à t o t a l e d i p a r c h e g g i è d i o l t r e 1 0 . 0 0 0 i p o s t i a u t o . U l t e r i o r i d e t t a g l i e a g g i o r n a m e n t i s o n o d i s p o n i b i l i s u l s i t o u f f i c i a l e a r t i g i a n o i n f i e r a . i t e s u i s o c i a l d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , c o m p r e s o i l c a n a l e W h a t s A p p . A r t i g i a n o i n F i e r a v a n t a t r a l e m e d i a p a r t n e r s h i p q u e l l a d i R A I I t a l i a e T G R , c h e h a n n o e s p r e s s o i l p r o p r i o s o s t e g n o r i c o n o s c e n d o i l v a l o r e s o c i a l e e c u l t u r a l e d e l l ’ e v e n t o .