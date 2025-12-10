R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - M e t t e r e a d i s p o s i z i o n e d e g l i e c o s i s t e m i r e g i o n a l i r i s o r s e e c o m p e t e n z e p e r r i d u r r e l o s t i g m a , m i g l i o r a r e l ' a d e r e n z a a l l e c u r e e t r a d u r r e l ' i n n o v a z i o n e i n r i s u l t a t i t a n g i b i l i p e r l a s a l u t e d e l l e p e r s o n e . E ' l ' o b i e t t i v o d e l l a p i a t t a f o r m a R H I V o l u t i o n p r e s e n t a t a o g g i d a V i i V H e a l t h c a r e a C a s a G s k , c h e h a s e d e a V e r o n a . N e l c o r s o d e l l a g i o r n a t a l a f a r m a c e u t i c a h a c e l e b r a t o i 1 3 p r o g e t t i v i n c i t o r i d e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l b a n d o R H I V o l u t i o n , s e l e z i o n a t i p e r i l l o r o i m p a t t o p o t e n z i a l e s u p r e v e n z i o n e , a d e r e n z a a l l e t e r a p i e , q u a l i t à d e l l e c u r e e i n c l u s i o n e s o c i a l e d e l l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n H i v . L ' a z i e n d a - i n f o r m a u n a n o t a - c o n f e r m a c o s ì i l p r o p r i o i m p e g n o a s o s t e n e r e l ' a c c e s s o a l l ' i n n o v a z i o n e f a r m a c o l o g i c a e a n u o v i m o d e l l i d i e r o g a z i o n e d e l l e c u r e , m a a n c h e l ' i m p e g n o a i n v e s t i r e n e l l a p r e v e n z i o n e e n e l r a f f o r z a m e n t o d e i s e r v i z i s a n i t a r i r e g i o n a l i l a v o r a n d o i n p a r t n e r s h i p c o n t u t t e l e p a r t i i n t e r e s s a t e p e r c o n t r i b u i r e c o n c r e t a m e n t e a l l ' o b i e t t i v o c o n d i v i s o d i ' z e r o n u o v e i n f e z i o n i ' . F o n d a t a n e l 2 0 0 9 , l a s o c i e t à d e l g r u p p o G s k - u n i c a a z i e n d a a l m o n d o c o m p l e t a m e n t e f o c a l i z z a t a s u l l a l o t t a , p r e v e n z i o n e e t r a t t a m e n t o d e l l ' H i v - è p r e s e n t e i n I t a l i a c o n u n a s e d e d i r e z i o n a l e a V e r o n a e c o l l a b o r a s t r e t t a m e n t e c o n i l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e , i c e n t r i d i r i c e r c a , l e i s t i t u z i o n i l o c a l i e l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i . " L ' H i v è u n a p a t o l o g i a c l i n i c a m e n t e b e n s t u d i a t a - d i c h i a r a V i n c e n z o P a l e r m o , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i V i i V H e a l t h c a r e - m a s o c i a l m e n t e e t e r a p e u t i c a m e n t e a n c o r a a p e r t a , n o n r i s o l t a . V i i V s i d i s t i n g u e p e r l a m i s s i o n e s o c i a l e e s c i e n t i f i c a u n i c a , f o c a l i z z a t a e s c l u s i v a m e n t e s u l l ' H i v . R H I V o l u t i o n r a p p r e s e n t a p r o p r i o i l n o s t r o i m p e g n o c o n c r e t o p e r t r a s f o r m a r e l ' i n n o v a z i o n e i n r i s u l t a t i s a n i t a r i t a n g i b i l i : v o g l i a m o c h e l e t e r a p i e l o n g a c t i n g d i v e n t i n o a c c e s s i b i l i e s o s t e n u t e d a p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i s t r u t t u r a t i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e " . L ' e s s e r e u n ' a z i e n d a c h e v i v e l a p r o p r i a m i s s i o n e i n u n ' u n i c a a r e a t e r a p e u t i c a - s i l e g g e n e l l a n o t a - s i t r a d u c e n e l l ' i m p e g n o d i i n g a g g i a r e l e p a r t i d e c i s i o n a l i d e l l a n o s t r a s o c i e t à a i n d i r i z z a r e r i s o r s e n e l l a p r e v e n z i o n e d e l l ' H i v e n e l p o t e n z i a m e n t o d e l l e U n i t à d i M a l a t t i e i n f e t t i v e , c o n l ' o b i e t t i v o d i f i n a n z i a r e p r o g r a m m i c o n t i n u a t i v i e s t r u t t u r a l i p e r r i d u r r e l e n u o v e i n f e z i o n i . D u r a n t e l ' i n c o n t r o è s t a t o r i b a d i t o c o m e R H I V o l u t i o n s i a u n p r o g e t t o c h e h a l ' a m b i z i o n e d i e s s e r e u n r i f e r i m e n t o , a p a r t i r e d a q u e s t ' a n n o , p e r i l f u t u r o . " L a t e r a p i a l o n g - a c t i n g è g i à o g g i u n a r e a l t à - a f f e r m a C r i s t i n a Z o c c h e t t i , d i r e t t o r e m e d i c o d i V i i V H e a l t h c a r e - L o s v i l u p p o d i f o r m u l a z i o n i a d u r a t a s e m p r e p i ù l u n g a è l a s t r a d a p e r r i d u r r e p r o g r e s s i v a m e n t e l a c r o n i c i t à . A b b r a c c i a r e q u e s t a n u o v a a m b i z i o n e , s u p e r a n d o l a l o g i c a d e l s o l o c o n t r o l l o v i r o l o g i c o , e i m p e g n a r s i a d o f f r i r e i n m o d o p r o a t t i v o t e r a p i e i n n o v a t i v e a q u a n t e p i ù p e r s o n e p o s s i b i l e è c i ò c h e p e n s i a m o r a p p r e s e n t i u n a g e s t i o n e m o d e r n a d e l l a p a t o l o g i a . S i a m o o r g o g l i o s i d i c e l e b r a r e i 1 3 v i n c i t o r i d e l b a n d o 2 0 2 5 , c h e r a p p r e s e n t a n o p r o p r i o e s e m p i i n t a l s e n s o , o s s i a d i c o m e c o l l a b o r a z i o n e , r i c e r c a e c o m u n i t à p o s s a n o t r a d u r s i i n p r o g r a m m i c o n c r e t i e s o s t e n i b i l i , a v v i c i n a n d o c i a l l ' o b i e t t i v o d i z e r o n u o v e i n f e z i o n i " . L ' i m p e g n o e c o n o m i c o e f i l a n t r o p i c o d i V i i V - p r o s e g u e l a n o t a - r i f l e t t e l a c o n v i n z i o n e c h e i n v e s t i m e n t i m i r a t i s i a n o e s s e n z i a l i p e r a v v i a r e c a m b i a m e n t i s t r u t t u r a l i d u r a t u r i . D a l l a s u a f o n d a z i o n e a d o g g i l a f a r m a c e u t i c a h a d e d i c a t o p i ù d i 2 0 m i l i o n i d i e u r o t r a d o n a z i o n i , s p o n s o r i z z a z i o n i e g i o r n a t e d i v o l o n t a r i a t o d e i d i p e n d e n t i , d i c u i c i r c a 2 m i l i o n i n e l 2 0 2 5 . I n o l t r e , t r a m i t e i l m e c c a n i s m o d e l p a y b a c k h a r e s t i t u i t o a l l e R e g i o n i o l t r e 2 5 0 m i l i o n i , d i c u i c i r c a 3 0 n e l 2 0 2 5 . " I n v e s t i r e i n p r e v e n z i o n e e n e l l a q u a l i t à d e l l e c u r e v o l t e a f a v o r i r e l ' i m p l e m e n t a z i o n e d e l l ' i n n o v a z i o n e l o n g - a c t i n g n e l l e U n i t à d i M a l a t t i e i n f e t t i v e è l a c h i a v e p e r r i d u r r e l o s t i g m a e m i g l i o r a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e c o n H i v e d i c h i v u o l e p r e v e n i r e l ' i n f e z i o n e - s o t t o l i n e a F a b i o V e c c h i o , M a r k e t A c c e s s , G o v e r n m e n t A f f a i r s a n d C o m m u n i c a t i o n s D i r e c t o r d i V i i V H e a l t h c a r e - L ' H i v , i n f a t t i , c o m p o r t a a n c o r a o g g i p e s a n t i r i c a d u t e e m o t i v e e s o c i a l i : r i t e n i a m o f o n d a m e n t a l e c h e l e r i s o r s e r e g i o n a l i d e r i v a n t i d a l l a n o s t r a a t t i v i t à s i a n o d e s t i n a t e i n m o d o m i r a t o a l l a p r e v e n z i o n e d e l l ' H i v e a l p o t e n z i a m e n t o d e l l e c u r e n e l l e u n i t à d i m a l a t t i e i n f e t t i v e : i n v e s t i m e n t i v i n c o l a t i a q u e s t i s c o p i p o s s o n o f i n a n z i a r e p r o g r a m m i s t r u t t u r a l i e d u r a t u r i , c o n i m p a t t o r e a l e e s o s t e n i b i l e v e r s o l ' o b i e t t i v o z e r o n u o v e i n f e z i o n i " . R H I V o l u t i o n c o m p r e n d e a n c h e l e a t t i v i t à g i à i n c o r s o d e l l ' a z i e n d a i n I t a l i a , t r a c u i p r o g r a m m i d i i n f o r m a z i o n e e p r e v e n z i o n e e i l p r o g e t t o H I V u p c h e l ’ a z i e n d a s u p p o r t a ( h i v u p . i t / ) .