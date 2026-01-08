R o m a , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l C o m i t a t o O l i m p i c o N a z i o n a l e I t a l i a n o e l ’ A u t o r i t à d i s i s t e m a p o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e f a n n o s q u a d r a p e r v a l o r i z z a r e l o s p o r t n e l l ’ a r e a d i r i f e r i m e n t o d e l l ’ A d S P . I l P r e s i d e n t e d e l C o n i , L u c i a n o B u o n f i g l i o , e i l P r e s i d e n t e d e l l ’ A d S P , R a f f a e l e L a t r o f a , h a n n o s o t t o s c r i t t o o g g i - a l F o r o I t a l i c o - u n p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a f i n a l i z z a t o a l l o s v i l u p p o d i u n a c o l l a b o r a z i o n e , s o p r a t t u t t o i n v i s t a d i g r a n d i e v e n t i a g o n i s t i c i . L ’ a c c o r d o s i p r e f i g g e , f i n o a l t e r m i n e d e l l ’ a t t u a l e q u a d r i e n n i o o l i m p i c o , l a p r o m o z i o n e d e l m o v i m e n t o d a n d o r i s a l t o a l r u o l o d e i p o r t i d i C i v i t a v e c c h i a , F i u m i c i n o e G a e t a n e l l ’ a c c o g l i e r e d e l e g a z i o n i , a t l e t i e t i f o s i i n a r r i v o v i a m a r e e s v i l u p p a n d o p o l i n e l l e z o n e r e t r o p o r t u a l i , a n c h e c o m e l e v a d i r i g e n e r a z i o n e u r b a n a . P r e v i s t o a n c h e l ’ e v e n t u a l e u t i l i z z o d i a r e e d e m a n i a l i p o r t u a l i d i s m e s s e o r i q u a l i f i c a t e p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i s t r u t t u r e t e m p o r a n e e , l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i c r o c i e r e t e m a t i c h e i n o c c a s i o n e d i m a n i f e s t a z i o n i n o n c h é d i c a m p u s s p o r t i v i n e l l e a r e e i n t e r e s s a t e , c o n l a p o s s i b i l i t à d i f a v o r i r e l ’ i n c l u s i o n e s o c i a l e , v e i c o l a n d o g l i i d e a l i s p o r t i v i a b e n e f i c i o d e i g i o v a n i e d e l l e s c u o l e p r e s e n t i n e l l e z o n e p o r t u a l i . L a s i n e r g i a , d e s t i n a t a a n c h e a d i f f o n d e r e d i s c i p l i n e s p o r t i v e c o m e v e l a , c a n o t t a g g i o , c a n o a e k a y a k , n u o t o i n a c q u e l i b e r e e a l t r i s p o r t n a u t i c i a l l ’ i n t e r n o d e i p o r t i e d e i b a c i n i g e s t i t i d a l l ’ A d S P , v i v r à n e l s e g n o d e l l a s o s t e n i b i l i t à , m e d i a n t e p r o g e t t i d i d e c a r b o n i z z a z i o n e e a p p u n t a m e n t i p i l o t a s u s p o r t a i m p a t t o z e r o . L e r i s p e t t i v e c o m p e t e n z e e v i s i o n i s t r a t e g i c h e s i f o n d o n o i n u n a c o o p e r a z i o n e c h e i n t e n d e u t i l i z z a r e l o s p o r t c o m e f o n d a m e n t a l e m o t o r e d i c r e s c i t a n e i t e r r i t o r i p o r t u a l i . " C o n q u e s t o P r o t o c o l l o v o g l i a m o t r a s f o r m a r e i n o s t r i p o r t i i n v e r i e p r o p r i l u o g h i d i i n c o n t r o t r a m a r e , s p o r t e c o m u n i t à . È u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à p e r p r o m u o v e r e i n c l u s i o n e , s o s t e n i b i l i t à e v a l o r i z z a r e i l t e r r i t o r i o , i n s i n t o n i a c o n i g r a n d i e v e n t i c h e a t t e n d o n o l a n o s t r a r e g i o n e . M i p i a c e d e f i n i r l o ' s p o r t n e i p o r t i ' , p e r c h é l ’ a t t o d i o g g i è u n a c o r n i c e s t r a o r d i n a r i a c h e r i e m p i r e m o d i c o n t e n u t i c o n c r e t i , a l c u n i d e i q u a l i s o n o g i à f r u t t o d i r a p p o r t i c o n i l C o n i . I p o r t i a c c o l g o n o i l m o n d o e l o s p o r t i t a l i a n o r a p p r e s e n t a l a N a z i o n e : i n s i e m e p o s s i a m o r a f f o r z a r e i l l e g a m e p o r t o - c i t t à e d i f f o n d e r e i v a l o r i d e l l o s p o r t " , c o m m e n t a i l p r e s i d e n t e d e l l ' A d S P d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e R a f f a e l e L a t r o f a .