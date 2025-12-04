R o m a , 0 4 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - “ È o r m a i d i v e n t a t o i n s o s t e n i b i l e c o n t i n u a r e a f i n a n z i a r e i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e c o n r i s o r s e i m p o r t a n t i p a r i , n e l 2 0 2 6 , a c i r c a 1 4 2 m i l i a r d i , i n u n a m o d a l i t à c h e p o t r e m m o d e f i n i r e ‘ p e r i n e r z i a ’ s u l l a b a s e d i v e c c h i m o d e l l i , v e c c h i e s i t u a z i o n i e p r i o r i t à , c h e n o n r i s p o n d o n o p i ù a l l e n e c e s s i t à a t t u a l i d e l c o n t e s t o e p i d e m i o l o g i c o , s o c i a l e , e c o n o m i c o e p o l i t i c o . E ’ n e c e s s a r i o , p e r t a n t o , a g g i o r n a r e l a s t r a t e g i a d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o p u b b l i c o ” . L o h a d e t t o T o n i n o A c e t i , p r e s i d e n t e d i S a l u t e q u i t à , i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o d i p r e s e n t a z i o n e , a R o m a , d e l r e p o r t ‘ L a p r o g r a m m a z i o n e s a n i t a r i a p e r l ’ e q u i t à ’ , c o n d o t t o d a S a l u t e q u i t à . L a s t r a t e g i a a t t u a l e “ n o n v i e n e a g g i o r n a t a d a l 2 0 0 6 - 2 0 0 8 - s p i e g a A c e t i - L ' u l t i m o P i a n o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , i n f a t t i , r i s a l e a q u e s t e d a t e , c o s ì c o m e l ' u l t i m o P a t t o p e r l a S a l u t e d e l 2 0 1 9 - 2 0 2 1 , è i n p r o r o g a . A b b i a m o b i s o g n o , i n v e c e , d i u n a v i s i o n c h e g u a r d i a l l a r e a l t à v e r a , q u e l l a v i s s u t a d a i c i t t a d i n i e c h e a f f r o n t i l e p r i o r i t à ” . L a p r i m a “ è l a n o n a u t o s u f f i c i e n z a ” . C i s o n o p o i “ l e d e m e n z e e i n u o v i m o d e l l i p r o f e s s i o n a l i e o r g a n i z z a t i v i ” . P e r g a r a n t i r e l a s o s t e n i b i l i t à d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , s e c o n d o l ’ e s p e r t o , d o v r e b b e e s s e r e v a l o r i z z a t o “ a l m e g l i o t u t t o c i ò c h e s i i n t e n d e p e r S a n i t à d i g i t a l e : t e l e m e d i c i n a , t e l e a s s i s t e n z a e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . S o n o t u t t i a s p e t t i c h e n o n s t i a m o g o v e r n a n d o , m a s t i a m o g e s t e n d o i n m o d o m o l t o f r a m m e n t a t o - s o t t o l i n e a - A b b i a m o b i s o g n o d i u n a v i s i o n e d ' i n s i e m e , d i u n a r e g i a e d i u n p e n s i e r o p r o f o n d o c h e s i a i n g r a d o d i g u i d a r e q u e s t o p r o c e s s o d i t r a s f o r m a z i o n e d e l S s n , d a m e t t e r e i n c a m p o a s t r e t t o g i r o , a l t r i m e n t i n e v a d e l l ' a c c e s s o e q u o a l l e c u r e e a n c h e l a s o s t e n i b i l i t à d e l S s n ” . S e c o n d o i l p r e s i d e n t e d i S a l u t e q u i t à , i n I t a l i a v i è “ u n ’ e n o r m e f r a m m e n t a z i o n e d e l l a p r o g r a m m a z i o n e s a n i t a r i a r e g i o n a l e . C i s o n o R e g i o n i c h e h a n n o P i a n i s a n i t a r i , a l t r e c h e d i s p o n g o n o d i P i a n i s a n i t a r i e s o c i a l i , a l t r e , a n c o r a , h a n n o i P i a n i a g g i o r n a t i , a l t r e n o . C i s o n o R e g i o n i c h e h a n n o P i a n i s a n i t a r i v e c c h i o c h e p r o p r i o n e s o n o s p r o v v i s t e - e l e n c a A c e t i - P e r t a n t o , t a l e f r a m m e n t a z i o n e n e c e s s i t a d i u n ' a r m o n i z z a z i o n e e d i u n a s t r a t e g i a u n i t a r i a : i l P i a n o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . E ’ n e c e s s a r i o , q u i n d i , c h e t u t t i g l i a t t o r i i s t i t u z i o n a l i p a r t e c i p i n o a l l a p i a n i f i c a z i o n e d e l P i a n o , c o i n v o l g e n d o l e R e g i o n i , i l m i n i s t e r o , i l P a r l a m e n t o e t u t t i g l i s t a k e h o l d e r d e l S s n , a p a r t i r e d a l l e a s s o c i a z i o n i d i c i t t a d i n i e d i p a z i e n t i . O g g i a b b i a m o b i s o g n o c h e l a s t r a t e g i a d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o p u b b l i c o p a s s i i n m o d o s i g n i f i c a t i v o d a l P a r l a m e n t o - n o n c o m e g l i u l t i m i P i a n i s a n i t a r i n a z i o n a l i , d o v e h a s o l o e s p r e s s o p a r e r i , a n c h e n o n v i n c o l a n t i - D i a m o , q u i n d i , a l l ' o r g a n o s o v r a n o l a s o v r a n i t à d i d e c i d e r e c h e s a n i t à p u b b l i c a v o g l i a m o a v e r e p e r i p r o s s i m i a n n i ” , c o n c l u d e .