N a p o l i , 1 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - A l P a l a z z o R e a l e d i N a p o l i , v e n t i q u a t t r o o r e d i a p p r o f o n d i m e n t i , d i b a t t i t i e a n a l i s i s c i e n t i f i c a d e d i c a t i a l f u t u r o d e l l ' a g r i c o l t u r a c a m p a n a , c h e s i a f f i a n c h e r a n n o a m o m e n t i d i r a c c o n t o e a o c c a s i o n i d i v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o e n o g a s t r o n o m i c o d e l l a C a m p a n i a . U n f o r u m , f r u t t o d i u n l a v o r o m u l t i d i s c i p l i n a r e d i e q u i p e , c h e r i u n i r à e s p e r t i , r i c e r c a t o r i e o p e r a t o r i d e l s e t t o r e , c h i a m a t i a t i r a r e l e s o m m e d e l l ’ a r t i c o l a t o l a v o r o s v o l t o e a p r e s e n t a r n e l a s i n t e s i , r a c c o l t a n e l r a p p o r t o “ C a m p a n i a M a t e r . I l M o d e l l o C a m p a n i a p e r i l c i b o c h e v e r r à ” . L ’ o p e r a , c u r a t a d a N i c o l a C a p u t o , a s s e s s o r e a l l ’ A g r i c o l t u r a d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a , d a T e r e s a D e l G i u d i c e , P r o f e s s o r e s s a d i E c o n o m i a A g r a r i a d e l l ' U n i v e r s i t à d i N a p o l i F e d e r i c o I I , e d a A l e x G i o r d a n o , P r o f e s s o r e A s s o c i a t o d i E c o n o m i a e M a n a g e m e n t d ’ I m p r e s a d e l l ’ U n i v e r s i t à G i u s t i n o F o r t u n a t o e d o c e n t e d i M a r k e t i n g e T r a s f o r m a z i o n e D i g i t a l e p r e s s o i l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e S o c i a l i d e l l ’ U n i v e r s i t à F e d e r i c o I I d i N a p o l i , r a p p r e s e n t a i l f i l o c o n d u t t o r e d e l l ' i n t e r o e v e n t o . I l s a g g i o s c i e n t i f i c o ( i n i t a l i a n o e i n g l e s e ) o f f r e u n a v i s i o n e a g g i o r n a t a d e l l e s f i d e d e l s e t t o r e e u n a r o a d m a p s t r a t e g i c a p e r i l f u t u r o d e l l ’ a g r i c o l t u r a c a m p a n a e f u n g e r à d a s i n t e s i e c o m p e n d i o d i t u t t i i t e m i c h e , a l i v e l l o n a z i o n a l e e d e u r o p e o , s a r a n n o a f f r o n t a t i e d i s c u s s i d u r a n t e l a m a n i f e s t a z i o n e . " C a m p a n i a M a t e r n a s c e c o m e s p a z i o v i v o d i c o n f r o n t o , c r e a t i v i t à e v i s i o n e - s p i e g a l ’ a s s e s s o r e C a p u t o - U n ’ o c c a s i o n e s t r a o r d i n a r i a p e r g u a r d a r e a l f u t u r o d e l s e t t o r e a g r o a l i m e n t a r e , e n o g a s t r o n o m i c o e c u l t u r a l e d e l l a n o s t r a r e g i o n e , c o n u n o s g u a r d o a p e r t o a l l ’ E u r o p a e a l m o n d o . I l m i o i n v i t o a p a r t e c i p a r e a t t i v a m e n t e v a a t u t t i g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e m a a n c h e a g l i s t a k e h o l d e r , a g l i e s p e r t i e s o p r a t t u t t o a g l i i m p r e n d i t o r i , c u o r e p u l s a n t e d e l l ’ a g r i c o l t u r a . S a r à u n m o m e n t o p e r c o s t r u i r e i n s i e m e p r o p o s t e c o n c r e t e , i n n o v a t i v e e s o s t e n i b i l i , c a p a c i d i r a f f o r z a r e i l r u o l o d e l l a C a m p a n i a c o m e m o d e l l o d i e c c e l l e n z a e l a b o r a t o r i o d i i d e e a l i v e l l o n a z i o n a l e e d e u r o p e o . C a m p a n i a M a t e r - c o n c l u d e C a p u t o - n o n è s o l o u n e v e n t o : è u n m o v i m e n t o , u n ’ e n e r g i a c o l l e t t i v a c h e m e t t e a l c e n t r o l e p e r s o n e , l e c o m p e t e n z e e l e p a s s i o n i . È i l p u n t o d i p a r t e n z a p e r u n a n u o v a n a r r a z i o n e d e l t e r r i t o r i o , f o n d a t a s u q u a l i t à , i d e n t i t à e f u t u r o " . I l p r o g r a m m a , f r u t t o d i u n l a v o r o d i r i c e r c a e s t u d i o a v v i a t o d a m e s i , s i a r t i c o l a i n t r e g r a n d i m a c r o a r e e c o n c e t t u a l i , c o r r i s p o n d e n t i a i t r e a g g e t t i v i c o n i q u a l i v i e n e o m a g g i a t a l a C a m p a n i a M a t e r : S o s t e n i b i l e , G e n e r o s a , F u t u r a . A l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a , V i n c e n z o D e L u c a , l ’ o n o r e d i d a r e i l v i a m e r c o l e d ì 1 7 , a l l e 9 , a l T e a t r o d i C o r t e d e l P a l a z z o R e a l e , a l l a m a r a t o n a d i e v e n t i . C o n l u i , N i c o l a C a p u t o e T i z i a n a D ’ A n g e l o , D i r e t t r i c e d i P a l a z z o R e a l e . D o p o l ’ A g r i B r e a k f a s t , s p a z i o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o , c o n i l s u p p o r t o d e i d a t i d e l l ’ I s t i t u t o d i R i c e r c a N o m i s m a e i l c o n t r i b u t o d e i c o o r d i n a t o r i d e l L a b o r a t o r i o d i R i c e r c a C a m p a n i a M a t e r , T e r e s a D e l G i u d i c e e A l e x G i o r d a n o . S a r à q u i n d i i l m o m e n t o d e l l a C a m p a n i a M a t e r S o s t e n i b i l e , i l f o c u s s u i t e m i d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o d i b i o d i v e r s i t à . S i p a r t e a l l e 1 1 c o n i l c o n f r o n t o s u S u o l o e A c q u a , c o o r d i n a t o d a F a b i o T e r r i b i l e , P r o f e s s o r e d i P e d o l o g i a , e d a R a f f a e l l a P e r g a m o , P r i m a R i c e r c a t r i c e d e l C r e a . A l l e 1 1 . 3 0 , l a r i f l e s s i o n e s u A g r i c o l t u r a e C l i m a , g u i d a t a d a F a b i a n C a p i t a n i o e F r a n c e s c o P e n n a c c h i o , e s p l o r e r à i l r a p p o r t o t r a p r a t i c h e a g r i c o l e e c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o . S i p a s s e r à , a l l e 1 2 , a l l ’ E c o n o m i a B l u , s e s s i o n e c o o r d i n a t a d a l b i o l o g o m a r i n o D o m e n i c o C i o r c i a r o , p e r a f f r o n t a r e l ' i n t e g r a z i o n e t r a i l s e t t o r e a g r i c o l o e q u e l l o m a r i n o . I l t e m a c r u c i a l e d i Z e r o S p r e c h i s a r à i n f i n e , a l l e 1 2 . 3 0 , a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o c o o r d i n a t o d a A n d r e a S e g r è , d o c e n t e d i E c o n o m i a C i r c o l a r e d e l l ' U n i v e r s i t à d i B o l o g n a . L a m a t t i n a t a s i c h i u d e r à u n d i b a t t i t o , m o d e r a t o d a l g i o r n a l i s t a L u i g i C h i a r e l l o , d i I t a l i a O g g i , e c o n l a p e r f o r m a n c e “ L e E r b e d i P a r m e n i d e ” c h e u n i r à , a l G i a r d i n o R o m a n t i c o , i n u n ' e s p e r i e n z a m u l t i s e n s o r i a l e , u n a d e g u s t a z i o n e d i p r o d o t t i t i p i c i r e g i o n a l i a l l a m u s i c a d i M a s s i m i l i a n o S a c c h i , G i u l i o F a z i o e M a r c o D i P a l o , a c c o m p a g n a t a d a l l a v o c e n a r r a n t e d i D i o n i s i a D e S a n t i s . I l p o m e r i g g i o c o m i n c e r à c o n u n m o m e n t o c e l e b r a t i v o . A l T e a t r o d i C o r t e , l ’ A s s e s s o r e R e g i o n a l e a l l ’ A g r i c o l t u r a N i c o l a C a p u t o , i n s i e m e a l d i r e t t o r e L u i g i R i c c i o , r e n d e r à o m a g g i o a q u a n t i l o h a n n o p r e c e d u t o a l l a g u i d a d e l l ’ A s s e s s o r a t o . S e g u i r à i l f o c u s s u l l a C a m p a n i a M a t e r G e n e r o s a , c h e c e l e b r a l ’ i n c r e d i b i l e p a t r i m o n i o d i e c c e l l e n z e d e l t e r r i t o r i o . L a s e s s i o n e s u D O P E c o n o m y e i l r a p p o r t o t r a c i b o e s a l u t e , m o d e r a t a d a l g i o r n a l i s t a R A I P e p p o n e C a l a b r e s e , v e d r à l ' i n t e r v e n t o d i M a u r o M i n e l l i , m e d i c o i m m u n o l o g o . A l l e 1 7 . 1 5 , C h i a r a G i o v o n i , e s p e r t a d i m a r k e t i n g , c o o r d i n e r à i l d i b a t t i t o s u D o p E c o n o m y e M a d e i n C a m p a n i a . S e g u i r à l a c o n s e g n a d e l P r e m i o C a m p a n i a M a t e r a i m p r e n d i t o r i c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l s u c c e s s o d e l l a D o p E c o n o m y e d e l M a d e i n C a m p a n i a , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i P e p p o n e C a l a b r e s e g i o r n a l i s t a R A I , B i a n c a S a n t o r o e , M a r i o A c a m p a e i n t e r v e n t i d i F r a n c o A r m i n i o , p o e t a e r e g i s t a “ p a e s o l o g o ” , a c c o m p a g n a t o d a l l a m u s i c a p o p o l a r e a c u r a d i L i v i o A r m i n i o e E d u a r d a I s c a r o . L a k e r m e s s e c o n t i n u e r à c o n l o s p e t t a c o l o “ I l r a g ù a t e a t r o ” d i A n t o n e l l a M o r e a e F e d e r i c a A i e l l o e l a d e g u s t a z i o n e d i p r o d o t t i t i p i c i c o n l ’ i n i z i a t i v a " S o r s i l e g a l i " e s i e s t e n d e r à o l t r e o c e a n o , c o n c o l l e g a m e n t i n o t t u r n i c o n r i s t o r a t o r i i n G i a p p o n e , N u o v a Z e l a n d a e A u s t r a l i a . G i o v e d ì 1 8 s e t t e m b r e s i r i p a r t i r à , a l l e 9 , c o n l ’ A g r i B r e a k f a s t e q u i n d i c o n i l t e r z o f o c u s C a m p a n i a M a t e r F u t u r a s u l l ’ a g r i c o l t u r a c h e g u a r d a a l d o m a n i a t t r a v e r s o l ’ i n n o v a z i o n e e l a r i c e r c a . A l c e n t r o d e l l a r i f l e s s i o n e , i l M o d e l l o C a m p a n i a . S i p a r l e r à d i I n n o v a z i o n e e c o n o s c e n z a p e r l ’ a g r i c o l t u r a , c o n i l c o o r d i n a m e n t o d i A l e x G i o r d a n o ; d i G i o v a n i i n a g r i c o l t u r a : s f i d e e o p p o r t u n i t à , c o n R o b e r t o M a z z e i , e d i C o m u n i t à r u r a l i e t e r r i t o r i r e s i l i e n t i , c o n T e r e s a D e l G i u d i c e . A m o d e r a r e , i l g i o r n a l i s t a d e I l S o l e 2 4 O r e G i o r g i o D e l l ’ O r e f i c e . L a c h i u s u r a s a r à s o l i d a l e , c o n u n p r a n z o o r g a n i z z a t o c o n l a C a r i t a s C a m p a n i a a c c o m p a g n a t o d a l l a p e r f o r m a n c e d i D a n i e l e D e M i c h e l e , i n a r t e D o n P a s t a , c h e o m a g g e r à l a c u c i n a c a m p a n a c o n u n o s p e t t a c o l o c h e f o n d e a r t e , m u s i c a e t e a t r o . A f f r o n t a n d o t e m i c r u c i a l i c o m e l a t u t e l a d i s u o l o e a c q u a , l ’ a d a t t a m e n t o a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i , i l r a p p o r t o t r a c i b o e s a l u t e , l a r i d u z i o n e d e g l i s p r e c h i , l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a D o p E c o n o m y n e i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i e i l r u o l o c e n t r a l e d e i g i o v a n i , C a m p a n i a M a t e r s i p o n e c o m e u n p a s s a g g i o d e c i s i v o p e r i l f u t u r o d e l l ’ a g r i c o l t u r a c a m p a n a .