R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - V a a l p o e t a M a r c o A m o r e i l P r e m i o L a u r e n t u m ‘ S i a e G i o v a n i T a l e n t i ’ , c o n s e g n a t o d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l l a X X X I X e d i z i o n e n e l l a S a l a d e l l a L u p a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , a P a l a z z o M o n t e c i t o r i o . “ M e n t r e d i v i d e l a p r o p r i a a t t i v i t à f r a i l m o n d o d e l l ’ a r t e c o n t e m p o r a n e a ( p r o g e t t a n d o m o s t r e e d e v e n t i ) e i l s e t t o r e d e l l a f i n a n z a a g e v o l a t a - r e c i t a l a m o t i v a z i o n e - i l g i o v a n e M a r c o A m o r e s c r i v e v e r s i v o l u t a m e n t e a n t i l i r i c i , v e r s i c h e h a n n o q u a l c o s a d i s i m i l e a t a g l i e n t i c o l l a g e c u b i s t i , a p u z z l e s p i g o l o s i e d i s i m m e t r i c i , a i n t a r s i d ’ i m m a g i n i s e g n a t e d a l c a o s d e l l a n o s t r a s o c i e t à s q u i l i b r a t a . L a s u a n u o v a r a c c o l t a L ’ o r a d e l m o n d o s i m u o v e a z i g z a g t r a i s i n i s t r i , g r o t t e s c h i f a n t a s m i d e l l i n g u a g g i o a m m i n i s t r a t i v o e b u r o c r a t i c o , l e i n n u m e r e v o l i m a s c h e r e d e l l a f a l s i t à p r o g r a m m a t a e l ’ e c c e d e n z a d i s e n s o d e l l ’ a n i m a , ‘ i n v e n z i o n e ’ i r r i d u c i b i l e a l l e m o r s e d e l l a s c i e n z a , d e l l a t e c n o c r a z i a e d e l l e c o n s u e t u d i n i . S e i l ‘ r i t o ’ d e l c a p i t a l i s m o i m p e d i s c e d i ‘ d a r e i l g i u s t o p r e z z o a l l e c o s e ’ c o n d a n n a n d o l ’ u o m o a d i v e n t a r e s e m p r e p i ù ‘ s p e c u l a r e / a l p a r c o m a c c h i n e ’ ; s e ‘ c r e s c e i l t a s s o d i p o v e r t à a s s o l u t a f a m i l i a r e ’ ; s e i d i s c o r s i s i s v u o t a n o d i s e n s o e ‘ l ’ e t i c a d i v e n t a f o r m a l e ’ , i p o e t i s a n n o a n c o r a c h e ‘ n o n e s i s t e n i e n t e , a l m o n d o , p r i v o d i p o e s i a ’ p e r c h i s a s g o m b r a r e i l s u o s g u a r d o d a i p a r a o c c h i : c h e p e r f i n o q u a n d o ‘ i l c a n t o d e g l i u c c e l l i è a s s o p i t o s o t t o u n a c o l t r e / i n v i s i b i l e ’ , o q u a n d o ‘ l a l u n a / i l l u m i n a g u s c i v u o t i ’ , q u a l c h e s e g n o i m p r e v i s t o r e s i s t e p e r m o s t r a r c i l ’ i n c o n s i s t e n z a d e l l e n o s t r e i l l u s i o n i , p e r e s t i n g u e r e i n n o i l ’ ’ e u f o r i a ' d e g l i i n u t i l i a c q u i s t i , p e r r i s o s p i n g e r e l a ‘ m a r e a ’ d e i c a l c o l i e d e l l e m e n z o g n e ‘ o l t r e i l f r a n g i f l u t t i ’ d e l l a c e c i t à , v e r s o c i ò c h e n o n s i p u ò v e n d e r e n é c o m p r a r e : a n c o r a e s e m p r e l ’ a n i m a ” .