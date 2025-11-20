Milano, 20 nov.(Adnkronos) - LIntelligenza Artificiale sta cambiando il mondo dellindustria e delle professioni e anche i settori delledilizia e dellarchitettura sono a una svolta. La sfida per architetti e ingegneri è oggi, infatti, quella di coniugare le interessanti opportunità offerte dallAi - che vanno dalla progettazione allelaborazione di dati sullambiente destinato ad ospitare una nuova costruzione, alla definizione delle caratteristiche degli edifici, fino alla presentazione finale dei progetti, - con le loro competenze e con il valore stesso del fattore umano, in un delicato equilibrio in evoluzione continua. È per questo che oggi, a Made expo, manifestazione dedicata al mondo delledilizia e dellarchitettura organizzata da Made eventi Srl, società di Fiera Milano Spa e Federlegno Arredo Eventi SpA, a Fiera Milano fino a sabato 22 novembre 2025, si è tenuto lInspirational Talk AI Architectural Intelligence, che ha visto il confronto diretto e partecipato tra Luca Sassi, Architetto e Content Creator, Neal Leach, Architetto e Professore Universitario, Matteo Pavanello, Associate, BIG Bjarke Ingels Group e Cosimo Scotucci, Senior Project Leader, MVRDV, salutati da Paola Sarco, Amministratore Delegato di Made Eventi e Head of Building & Industrial Exhibitions di Fiera Milano. Durante lincontro, Neal Leach ha offerto la sua importante e vasta esperienza accademica nellanalisi dellapplicazione dellIntelligenza Artificiale in architettura, ricordando come le implicazioni dellAI nei sempre più vari ambiti professionali siano, allo stato attuale, talmente ampie e controverse da non essere facilmente catalogabili. Il compito di chi la utilizza nel campo della progettazione architettonica, è quindi quello di essere consapevole delle grandi opportunità, che si manifestano in termini creazione ed elaborazione di big data, nel risparmio del tempo di ideazione del progetto e nella valorizzazione della creatività verso proposte sempre più originali e interessanti, nonché nella possibilità offerta anche a studi di progettazione di piccole dimensioni di raggiungere performance, tempistiche e precisione di realtà più ampie e strutturate. Accanto ai vantaggi, però, occorre tener conto anche di importanti criticità: tra queste, la svalutazione della figura del progettista, che, nel lungo periodo, potrebbe essere parzialmente sostituibile, la complessa gestione della formazione dei giovani designer, costretti a rincorrere un mercato in rapidissimo e imprevedibile mutamento a causa dellAI, e, per finire, la pervasività stessa dellIntelligenza Artificiale, capace, in un futuro sempre più prossimo, di sostituirsi sempre più efficacemente alle soft skills umane in ogni ambito della conoscenza e delle relazioni sociali. Le esperienze degli esponenti di importanti studi architettonici a livello europeo e mondiale hanno offerto un punto di vista diretto sullimportanza degli strumenti basati sullAI e sulle sue opportunità applicative. Così, Matteo Pavanello ha presentato la propria attività, soffermandosi soprattutto sulle utilità pratiche dellIntelligenza Artificiale, ormai trasversali a tutta la filiera della progettazione. Si passa così dalla ricerca di dati sui materiali allelaborazione sempre più evoluta e precisa dei progetti, alla valutazione rigorosa del loro impatto sul paesaggio, fino alla loro presentazione attraverso rendering intelligenti, animati o ambientati con particolare realismo. Uno dei principali vantaggi offerti dallAI, per Pavanello, si traduce nel risparmio e nellottimizzazione del tempo in ogni fase del processo progettuale, fondamentale per rendere produttivo ed efficace il lavoro del progettista. Allo stesso modo, Cosimo Scotucci ha offerto una visione della progressiva evoluzione degli strumenti AI, soprattutto nella previsione dellimpatto ambientale dei concept di edifici o di interi nuovi quartieri, ideati per armonizzarsi al paesaggio e agli standard abitativi del contesto. Gli strumenti di modellazione, in particolare, si integrano oggi a software intelligenti, in grado di incorporare elaborazioni sempre più complesse di informazioni e dare vita a progetti sempre più complessi e smart, capaci di rispondere con efficacia a esigenze concrete. La progressiva introduzione dellelemento artificiale nella raccolta, gestione ed elaborazione dei dati, non ha avuto però, nellesperienza di Scotucci, ripercussioni negative sulla funzione umana e culturale dellarchitetto, chiamato a rispondere con creatività ai bisogni dei futuri fruitori degli edifici coniugandole con la consapevolezza tecnica raggiunta grazie alle analisi dellAI. Luca Sassi ha infine osservato come lavvento dellAI sia paragonabile allintroduzione del motore a scoppio alla fine dellOttocento, in unepoca dominata dal trasporto con cavalli. Infatti, anche se lintroduzione dellautomobile ha progressivamente dimostrato le sue criticità, dai rischi di incidente allinquinamento, luomo non è più tornato indietro, perché ormai evoluto sulla scia del progresso possibile grazie alle infinite opportunità offerte dal nuovo veicolo. Così, lAI sta cambiando anche il mondo dellarchitettura in modo ormai irreversibile. Tutti i relatori hanno, infatti, concordato sulla necessità di progettare i nuovi edifici guardando al mondo tra dieci anni e cercando di prevedere in anticipo i cambiamenti tecnici, estetici e sociali e sul ruolo che lAI può avere in questa dimensione futuribile del costruito. Sassi ha poi concluso ricordando le possibilità di crescita anche per i professionisti del nostro Paese che siano in grado di sfruttare al meglio i vantaggi dellIntelligenza Artificiale, come hanno dimostrato i due architetti italiani presenti, esponenti di spicco di grandi studi internazionali. Il Talk di oggi ha rappresentato solo una delle tante iniziative di confronto e formazione in programma a MADE expo