M i l a n o , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e s t a c a m b i a n d o i l m o n d o d e l l ’ i n d u s t r i a e d e l l e p r o f e s s i o n i e a n c h e i s e t t o r i d e l l ’ e d i l i z i a e d e l l ’ a r c h i t e t t u r a s o n o a u n a s v o l t a . L a s f i d a p e r a r c h i t e t t i e i n g e g n e r i è o g g i , i n f a t t i , q u e l l a d i c o n i u g a r e l e i n t e r e s s a n t i o p p o r t u n i t à o f f e r t e d a l l ’ A i - c h e v a n n o d a l l a p r o g e t t a z i o n e a l l ’ e l a b o r a z i o n e d i d a t i s u l l ’ a m b i e n t e d e s t i n a t o a d o s p i t a r e u n a n u o v a c o s t r u z i o n e , a l l a d e f i n i z i o n e d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e g l i e d i f i c i , f i n o a l l a p r e s e n t a z i o n e f i n a l e d e i p r o g e t t i , - c o n l e l o r o c o m p e t e n z e e c o n i l v a l o r e s t e s s o d e l “ f a t t o r e u m a n o ” , i n u n d e l i c a t o e q u i l i b r i o i n e v o l u z i o n e c o n t i n u a . È p e r q u e s t o c h e o g g i , a M a d e e x p o , m a n i f e s t a z i o n e d e d i c a t a a l m o n d o d e l l ’ e d i l i z i a e d e l l ’ a r c h i t e t t u r a o r g a n i z z a t a d a M a d e e v e n t i S r l , s o c i e t à d i F i e r a M i l a n o S p a e F e d e r l e g n o A r r e d o E v e n t i S p A , a F i e r a M i l a n o f i n o a s a b a t o 2 2 n o v e m b r e 2 0 2 5 , s i è t e n u t o l ’ I n s p i r a t i o n a l T a l k “ A I A r c h i t e c t u r a l I n t e l l i g e n c e ” , c h e h a v i s t o i l c o n f r o n t o d i r e t t o e p a r t e c i p a t o t r a L u c a S a s s i , A r c h i t e t t o e C o n t e n t C r e a t o r , N e a l L e a c h , A r c h i t e t t o e P r o f e s s o r e U n i v e r s i t a r i o , M a t t e o P a v a n e l l o , A s s o c i a t e , B I G – B j a r k e I n g e l s G r o u p e C o s i m o S c o t u c c i , S e n i o r P r o j e c t L e a d e r , M V R D V , s a l u t a t i d a P a o l a S a r c o , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i M a d e E v e n t i e H e a d o f B u i l d i n g & I n d u s t r i a l E x h i b i t i o n s d i F i e r a M i l a n o . D u r a n t e l ’ i n c o n t r o , N e a l L e a c h h a o f f e r t o l a s u a i m p o r t a n t e e v a s t a e s p e r i e n z a a c c a d e m i c a n e l l ’ a n a l i s i d e l l ’ a p p l i c a z i o n e d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e i n a r c h i t e t t u r a , r i c o r d a n d o c o m e l e i m p l i c a z i o n i d e l l ’ A I n e i s e m p r e p i ù v a r i a m b i t i p r o f e s s i o n a l i s i a n o , a l l o s t a t o a t t u a l e , t a l m e n t e a m p i e e c o n t r o v e r s e d a n o n e s s e r e f a c i l m e n t e c a t a l o g a b i l i . I l c o m p i t o d i c h i l a u t i l i z z a n e l c a m p o d e l l a p r o g e t t a z i o n e a r c h i t e t t o n i c a , è q u i n d i q u e l l o d i e s s e r e c o n s a p e v o l e d e l l e g r a n d i o p p o r t u n i t à , c h e s i m a n i f e s t a n o i n t e r m i n i c r e a z i o n e e d e l a b o r a z i o n e d i b i g d a t a , n e l r i s p a r m i o d e l t e m p o d i i d e a z i o n e d e l p r o g e t t o e n e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a c r e a t i v i t à v e r s o p r o p o s t e s e m p r e p i ù o r i g i n a l i e i n t e r e s s a n t i , n o n c h é n e l l a p o s s i b i l i t à o f f e r t a a n c h e a s t u d i d i p r o g e t t a z i o n e d i p i c c o l e d i m e n s i o n i d i r a g g i u n g e r e p e r f o r m a n c e , t e m p i s t i c h e e p r e c i s i o n e d i r e a l t à p i ù a m p i e e s t r u t t u r a t e . A c c a n t o a i v a n t a g g i , p e r ò , o c c o r r e t e n e r c o n t o a n c h e d i i m p o r t a n t i c r i t i c i t à : t r a q u e s t e , l a s v a l u t a z i o n e d e l l a f i g u r a d e l p r o g e t t i s t a , c h e , n e l l u n g o p e r i o d o , p o t r e b b e e s s e r e p a r z i a l m e n t e s o s t i t u i b i l e , l a c o m p l e s s a g e s t i o n e d e l l a f o r m a z i o n e d e i g i o v a n i d e s i g n e r , c o s t r e t t i a r i n c o r r e r e u n m e r c a t o i n r a p i d i s s i m o e i m p r e v e d i b i l e m u t a m e n t o a c a u s a d e l l ’ A I , e , p e r f i n i r e , l a p e r v a s i v i t à s t e s s a d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e , c a p a c e , i n u n f u t u r o s e m p r e p i ù p r o s s i m o , d i s o s t i t u i r s i s e m p r e p i ù e f f i c a c e m e n t e a l l e “ s o f t s k i l l s ” u m a n e i n o g n i a m b i t o d e l l a c o n o s c e n z a e d e l l e r e l a z i o n i s o c i a l i . L e e s p e r i e n z e d e g l i e s p o n e n t i d i i m p o r t a n t i s t u d i a r c h i t e t t o n i c i a l i v e l l o e u r o p e o e m o n d i a l e h a n n o o f f e r t o u n p u n t o d i v i s t a d i r e t t o s u l l ’ i m p o r t a n z a d e g l i s t r u m e n t i b a s a t i s u l l ’ A I e s u l l e s u e o p p o r t u n i t à a p p l i c a t i v e . C o s ì , M a t t e o P a v a n e l l o h a p r e s e n t a t o l a p r o p r i a a t t i v i t à , s o f f e r m a n d o s i s o p r a t t u t t o s u l l e u t i l i t à “ p r a t i c h e ” d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e , o r m a i t r a s v e r s a l i a t u t t a l a f i l i e r a d e l l a p r o g e t t a z i o n e . S i p a s s a c o s ì d a l l a r i c e r c a d i d a t i s u i m a t e r i a l i a l l ’ e l a b o r a z i o n e s e m p r e p i ù e v o l u t a e p r e c i s a d e i p r o g e t t i , a l l a v a l u t a z i o n e r i g o r o s a d e l l o r o i m p a t t o s u l p a e s a g g i o , f i n o a l l a l o r o p r e s e n t a z i o n e a t t r a v e r s o r e n d e r i n g i n t e l l i g e n t i , a n i m a t i o a m b i e n t a t i c o n p a r t i c o l a r e r e a l i s m o . U n o d e i p r i n c i p a l i v a n t a g g i o f f e r t i d a l l ’ A I , p e r P a v a n e l l o , s i t r a d u c e n e l r i s p a r m i o e n e l l ’ o t t i m i z z a z i o n e d e l t e m p o i n o g n i f a s e d e l p r o c e s s o p r o g e t t u a l e , f o n d a m e n t a l e p e r r e n d e r e p r o d u t t i v o e d e f f i c a c e i l l a v o r o d e l p r o g e t t i s t a . A l l o s t e s s o m o d o , C o s i m o S c o t u c c i h a o f f e r t o u n a v i s i o n e d e l l a p r o g r e s s i v a e v o l u z i o n e d e g l i s t r u m e n t i A I , s o p r a t t u t t o n e l l a p r e v i s i o n e d e l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e d e i c o n c e p t d i e d i f i c i o d i i n t e r i n u o v i q u a r t i e r i , i d e a t i p e r a r m o n i z z a r s i a l p a e s a g g i o e a g l i s t a n d a r d a b i t a t i v i d e l c o n t e s t o . G l i s t r u m e n t i d i m o d e l l a z i o n e , i n p a r t i c o l a r e , s i i n t e g r a n o o g g i a s o f t w a r e i n t e l l i g e n t i , i n g r a d o d i i n c o r p o r a r e e l a b o r a z i o n i s e m p r e p i ù c o m p l e s s e d i i n f o r m a z i o n i e d a r e v i t a a p r o g e t t i s e m p r e p i ù c o m p l e s s i e s m a r t , c a p a c i d i r i s p o n d e r e c o n e f f i c a c i a a e s i g e n z e c o n c r e t e . L a p r o g r e s s i v a i n t r o d u z i o n e d e l l ’ e l e m e n t o a r t i f i c i a l e n e l l a r a c c o l t a , g e s t i o n e e d e l a b o r a z i o n e d e i d a t i , n o n h a a v u t o p e r ò , n e l l ’ e s p e r i e n z a d i S c o t u c c i , r i p e r c u s s i o n i n e g a t i v e s u l l a f u n z i o n e u m a n a e c u l t u r a l e d e l l ’ a r c h i t e t t o , c h i a m a t o a r i s p o n d e r e c o n c r e a t i v i t à a i b i s o g n i d e i f u t u r i f r u i t o r i d e g l i e d i f i c i c o n i u g a n d o l e c o n l a c o n s a p e v o l e z z a t e c n i c a r a g g i u n t a g r a z i e a l l e a n a l i s i d e l l ’ A I . L u c a S a s s i h a i n f i n e o s s e r v a t o c o m e l ’ a v v e n t o d e l l ’ A I s i a p a r a g o n a b i l e a l l ’ i n t r o d u z i o n e d e l m o t o r e a s c o p p i o a l l a f i n e d e l l ’ O t t o c e n t o , i n u n ’ e p o c a d o m i n a t a d a l t r a s p o r t o c o n c a v a l l i . I n f a t t i , a n c h e s e l ’ i n t r o d u z i o n e d e l l ’ a u t o m o b i l e h a p r o g r e s s i v a m e n t e d i m o s t r a t o l e s u e c r i t i c i t à , d a i r i s c h i d i i n c i d e n t e a l l ’ i n q u i n a m e n t o , l ’ u o m o n o n è p i ù t o r n a t o i n d i e t r o , p e r c h é o r m a i e v o l u t o s u l l a s c i a d e l p r o g r e s s o p o s s i b i l e g r a z i e a l l e i n f i n i t e o p p o r t u n i t à o f f e r t e d a l n u o v o v e i c o l o . C o s ì , l ’ A I s t a c a m b i a n d o a n c h e i l m o n d o d e l l ’ a r c h i t e t t u r a i n m o d o o r m a i i r r e v e r s i b i l e . T u t t i i r e l a t o r i h a n n o , i n f a t t i , c o n c o r d a t o s u l l a n e c e s s i t à d i p r o g e t t a r e i n u o v i e d i f i c i g u a r d a n d o a l m o n d o t r a d i e c i a n n i e c e r c a n d o d i p r e v e d e r e i n a n t i c i p o i c a m b i a m e n t i t e c n i c i , e s t e t i c i e s o c i a l i e s u l r u o l o c h e l ’ A I p u ò a v e r e i n q u e s t a d i m e n s i o n e f u t u r i b i l e d e l c o s t r u i t o . S a s s i h a p o i c o n c l u s o r i c o r d a n d o l e p o s s i b i l i t à d i c r e s c i t a a n c h e p e r i p r o f e s s i o n i s t i d e l n o s t r o P a e s e c h e s i a n o i n g r a d o d i s f r u t t a r e a l m e g l i o i v a n t a g g i d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e , c o m e h a n n o d i m o s t r a t o i d u e a r c h i t e t t i i t a l i a n i p r e s e n t i , e s p o n e n t i d i s p i c c o d i g r a n d i s t u d i i n t e r n a z i o n a l i . I l T a l k d i o g g i h a r a p p r e s e n t a t o s o l o u n a d e l l e t a n t e i n i z i a t i v e d i c o n f r o n t o e f o r m a z i o n e i n p r o g r a m m a a M A D E e x p o c h e , c o n 6 2 5 a z i e n d e i n q u a t t r o p a d i g l i o n i , s i c o n f e r m a l ’ e v e n t o l e a d e r d e l s e t t o r e i n I t a l i a . A n c h e i n q u e s t a e d i z i o n e , l a m a n i f e s t a z i o n e è p a r t e d i M I B A – M i l a n I n t e r n a t i o n a l B u i l d i n g A l l i a n c e , p i a t t a f o r m a i n t e r n a z i o n a l e c h e r i u n i s c e i n u n u n i c o e c o s i s t e m a q u a t t r o m a n i f e s t a z i o n i l e a d e r n e i r i s p e t t i v i a m b i t i : G E E – G l o b a l E l e v a t o r E x h i b i t i o n , M a d e E x p o , S m a r t B u i n l d i n g E x p o e S i c u r e z z a , r a p p r e s e n t a n d o u n ’ o f f e r t a c o m p l e t a d i t e c n o l o g i e , m a t e r i a l i e s o l u z i o n i c a p a c i d i g u i d a r e l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e d i g i t a l e d i e d i f i c i e c i t t à . M a d e e x p o s i s v o l g e a F i e r a M i l a n o f i n o a s a b a t o 2 2 n o v e m b r e 2 0 2 5 .