R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " M i s o n o c h i e s t o i l p e r c h é d i q u e s t o p r e m i o : i o n o n s o n o u n p o e t a . P o i h o r a z i o n a l i z z a t o : e s i s t e u n c o n t a t t o t r a l u s s o e c u l t u r a . V i s i e t e c h i e s t i p e r c h é l ’ I t a l i a è u n a c a p i t a l e d e l l u s s o ? I l l u s s o r i s i e d e n e l l a p r o f o n d i t à d e l l a n o s t r a c u l t u r a , n o n è s o l o u n a q u e s t i o n e e s t e t i c a " . C o s ì l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i K e r i n g L u c a d e M e o n e l l ’ a c c e t t a r e i l P r e m i o L a u r e n t u m ‘ E c c e l l e n z a I t a l i a n a n e l m o n d o d e l s e t t o r e I n d u s t r y ’ , d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l l a 3 9 e s i m a e d i z i o n e n e l l a S a l a d e l l a L u p a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , a P a l a z z o M o n t e c i t o r i o . “ C o n s t r a o r d i n a r i a v i s i o n e s t r a t e g i c a , c a p a c i t à d i i n n o v a z i o n e e l e a d e r s h i p r i c o n o s c i u t a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , h a s a p u t o i n c a r n a r e a l m e g l i o i v a l o r i e l e a s p i r a z i o n i d e l l ’ e c c e l l e n z a i t a l i a n a n e l s e t t o r e i n d u s t r y . N e l c o r s o d i u n a c a r r i e r a b r i l l a n t e e c o s t e l l a t a d i s u c c e s s i , h a g u i d a t o a l c u n e t r a l e p i ù i m p o r t a n t i r e a l t à i n d u s t r i a l i e u r o p e e , c o n t r i b u e n d o i n m o d o d e t e r m i n a n t e a l l a t r a s f o r m a z i o n e e a l l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ i n d u s t r i a a u t o m o b i l i s t i c a g l o b a l e " , s i l e g g e n e l l a m o t i v a z i o n e . L a s u a e s p e r i e n z a m a n a g e r i a l e , " u n i t a a u n a p p r o c c i o s e m p r e o r i e n t a t o a l l a s o s t e n i b i l i t à , a l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e a l l o s v i l u p p o d e l c a p i t a l e u m a n o , f a d i L u c a d e M e o u n m o d e l l o e s e m p l a r e d i c o m e i l t a l e n t o i t a l i a n o s a p p i a a f f e r m a r s i e l a s c i a r e u n s e g n o p r o f o n d o n e l l o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e . I l s u o o p e r a t o h a g e n e r a t o v a l o r e n o n s o l o p e r l e a z i e n d e g u i d a t e , m a a n c h e p e r i l s i s t e m a P a e s e , p r o m u o v e n d o u n ’ i m m a g i n e d e l l ’ I t a l i a d i n a m i c a , c o m p e t e n t e e p r o i e t t a t a v e r s o i l f u t u r o . P e r q u e s t i m o t i v i , i l P r e m i o L a u r e n t u m è o r g o g l i o s o d i c o n f e r i r e a L u c a d e M e o i l r i c o n o s c i m e n t o q u a l e t e s t i m o n i a n z a d e l s u o s t r a o r d i n a r i o c o n t r i b u t o e d e l l ’ i m p a t t o p o s i t i v o e s e r c i t a t o a l i v e l l o g l o b a l e , a l l ’ i n s e g n a d e l l a m a s s i m a d i J o c h e n Z e i t z : ‘ L a s o s t e n i b i l i t à n o n è p i ù s o l o f a r e m e n o d a n n i . S i t r a t t a d i f a r e p i ù b e n e ’ ” .