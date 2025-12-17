R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " M i s o n o c h i e s t a c h e c o s a c i f a c c i o q u i . O r a l ' h o c a p i t o : n o n c ’ è n u l l a d i p i ù p o e t i c o d i u n b a m b i n o c h e n a s c e u n a s e c o n d a v o l t a g r a z i e a l l e c u r e . S o n o c e n t i n a i a i b a m b i n i c h e h a n n o b e n e f i c i a t o d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , f r u t t o d e l g e n i o i t a l i a n o e d e l l a g e n e r o s i t à d e g l i i t a l i a n i " . C o s ì i l C o n s i g l i e r e d i A m m i n i s t r a z i o n e d e l l a F o n d a z i o n e T e l e t h o n F r a n c e s c a P a s i n e l l i n e l l ’ a c c e t t a r e i l P r e m i o L a u r e n t u m ‘ I m p e g n o S o l i d a l e e V i s i o n e ’ , d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l l a X X X I X e d i z i o n e n e l l a S a l a d e l l a L u p a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , a P a l a z z o M o n t e c i t o r i o . A P a s i n e l l i v a q u e s t o i m p o r t a n t e r i c o n o s c i m e n t o “ p e r l ’ e c c e z i o n a l e c o n t r i b u t o r e s o a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e d a l l a d i v u l g a z i o n e d e i s u o i v a l o r i c i v i l i , e t i c i e s o c i a l i ” , r e c i t a l a m o t i v a z i o n e . “ G i à d i r e t t o r e g e n e r a l e e d o r a C o n s i g l i e r e d i A m m i n i s t r a z i o n e d e l l a F o n d a z i o n e T e l e t h o n , F r a n c e s c a P a s i n e l l i h a s a p u t o t r a d u r r e l a s u a p r o f o n d a c o m p e t e n z a , l a d e d i z i o n e i n s t a n c a b i l e e l a v i s i o n e s t r a t e g i c a i n r i s u l t a t i c o n c r e t i , a p r e n d o l a s t r a d a a n u o v e p o s s i b i l i t à t e r a p e u t i c h e p e r n u m e r o s e p e r s o n e a f f e t t e d a m a l a t t i e g e n e t i c h e r a r e . S o t t o l a s u a g u i d a , T e l e t h o n h a r a f f o r z a t o i l p r o p r i o r u o l o d i m o t o r e d i p r o g r e s s o s c i e n t i f i c o e s o c i a l e , p r o m u o v e n d o u n a c u l t u r a d e l l a r i c e r c a f o n d a t a s u l l a t r a s p a r e n z a , s u l l ’ i n n o v a z i o n e e s u l l a c e n t r a l i t à d e l l a p e r s o n a . I l s u o p e r c o r s o t e s t i m o n i a u n ’ u m a n i t à l u c i d a e a p p a s s i o n a t a , c a p a c e d i t r a s f o r m a r e l a s o l i d a r i e t à i n a z i o n e e l a s p e r a n z a i n r e a l t à t a n g i b i l i p e r t a n t e f a m i g l i e . I l C e n t r o C u l t u r a l e L a u r e n t u m r i c o n o s c e i n F r a n c e s c a P a s i n e l l i u n a f i g u r a e s e m p l a r e , c h e c o n c o r a g g i o , i n t e g r i t à e s p i r i t o d i s e r v i z i o h a r e s o l a s c i e n z a a c c e s s i b i l e , i n c l u s i v a e s e m p r e o r i e n t a t a a l b e n e c o m u n e , i n c o e r e n z a c o n l a m a s s i m a d i E l e a n o r R o o s e v e l t : ‘ I l f u t u r o a p p a r t i e n e a c o l o r o c h e c r e d o n o n e l l a b e l l e z z a d e i p r o p r i s o g n i ’ ” .