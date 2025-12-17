Roma, 16 dic.(Adnkronos) - "Mi sono chiesta che cosa ci faccio qui. Ora l'ho capito: non cè nulla di più poetico di un bambino che nasce una seconda volta grazie alle cure. Sono centinaia i bambini che hanno beneficiato della ricerca scientifica, frutto del genio italiano e della generosità degli italiani". Così il Consigliere di Amministrazione della Fondazione Telethon Francesca Pasinelli nellaccettare il Premio Laurentum Impegno Solidale e Visione, durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio. A Pasinelli va questo importante riconoscimento per leccezionale contributo reso alla ricerca scientifica ed alla divulgazione dei suoi valori civili, etici e sociali, recita la motivazione. Già direttore generale ed ora Consigliere di Amministrazione della Fondazione Telethon, Francesca Pasinelli ha saputo tradurre la sua profonda competenza, la dedizione instancabile e la visione strategica in risultati concreti, aprendo la strada a nuove possibilità terapeutiche per numerose persone affette da malattie genetiche rare. Sotto la sua guida, Telethon ha rafforzato il proprio ruolo di motore di progresso scientifico e sociale, promuovendo una cultura della ricerca fondata sulla trasparenza, sullinnovazione e sulla centralità della persona. Il suo percorso testimonia unumanità lucida e appassionata, capace di trasformare la solidarietà in azione e la speranza in realtà tangibili per tante famiglie. Il Centro Culturale Laurentum riconosce in Francesca Pasinelli una figura esemplare, che con coraggio, integrità e spirito di servizio ha reso la scienza accessibile, inclusiva e sempre orientata al bene comune, in coerenza con la massima di Eleanor Roosevelt: Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.