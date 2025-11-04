R i m i n i , 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - I n u n s e t t o r e c o m e q u e l l o s a n i t a r i o , i n c u i l e s a l e o p e r a t o r i e g e n e r a n o f i n o a l 3 0 % d e i r i f i u t i o s p e d a l i e r i , s i è t e n u t o a E c o m o n d o 2 0 2 5 u n p a n e l d e s t i n a t o a c a m b i a r e i l p a r a d i g m a d e l l a s a n i t à : l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r i m o R a p p o r t o L C A - L C C s u i d i s p o s i t i v i t e s s i l i u t i l i z z a t i i n s a l a o p e r a t o r i a , r e d a t t o d a A m b i e n t e I t a l i a e p r e s e n t a t o d a R o b e r t o C a r i a n i , c h e e v i d e n z i a u n a r i d u z i o n e d e l l ’ i m p r o n t a a m b i e n t a l e f i n o a l 3 4 % e c o s t i d e l l e e s t e r n a l i t à d e l m o n o u s o . O r g a n i z z a t o d a A s s o s i s t e m a C o n f i n d u s t r i a , c o n i l p a t r o c i n i o d e l M i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a , i l p a n e l h a p o s t o a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o i l t e m a d e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a n e l s e t t o r e s a n i t a r i o , p r e s e n t a n d o d a t i e s o l u z i o n i c o n c r e t e p e r u n a g e s t i o n e s o s t e n i b i l e d e i d i s p o s i t i v i m e d i c i t e s s i l i . A p a r t e c i p a r e a l l ’ i n c o n t r o , a l c u n e d e l l e r e a l t à p i ù a u t o r e v o l i d e l s e t t o r e c o m e I n t e r c e n t - E R , l a c e n t r a l e d i c o m m i t t e n z a r e g i o n a l e d e l l ’ E m i l i a - R o m a g n a , l a S c u o l a S u p e r i o r e S a n t ’ A n n a d i P i s a e S a f e H U B , a z i e n d a s p e c i a l i z z a t a n e l r e c u p e r o e n e l r i c i c l o d e l t e s s i l e . D a l l ’ a n a l i s i e m e r g e c o n c h i a r e z z a c h e l a s a n i t à i t a l i a n a d i s p o n e o g g i d i u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o p e r o r i e n t a r e g l i a c q u i s t i p u b b l i c i v e r s o c r i t e r i a m b i e n t a l i e d i e c o n o m i a c i r c o l a r e , c o n d u e r i s u l t a t i s t r a t e g i c i : r i d u z i o n e d e i r i f i u t i s a n i t a r i e d i m i n u z i o n e d e l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e l u n g o l ’ i n t e r a c a t e n a p r o d u t t i v a . L e s a l e o p e r a t o r i e , i n p a r t i c o l a r e , r a p p r e s e n t a n o c i r c a i l 3 0 % d e i r i f i u t i c o m p l e s s i v i p r o d o t t i d a u n a s t r u t t u r a o s p e d a l i e r a , e u n a p a r t e s i g n i f i c a t i v a d i q u e s t o q u a n t i t a t i v o d e r i v a d a i d i s p o s i t i v i m e d i c i t e s s i l i m o n o u s o , c h e c o n t r i b u i s c o n o i n m o d o r i l e v a n t e a l l a c r e s c i t a d e l r i f i u t o s a n i t a r i o . A l l a l u c e d i q u e s t i d a t i , g l i o s p e d a l i s o n o c h i a m a t i a r i p e n s a r e i p r o p r i m o d e l l i d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o , p a s s a n d o d a u n a l o g i c a d i e c o n o m i a l i n e a r e — b a s a t a s u “ p r o d u r r e , u t i l i z z a r e e s m a l t i r e ” — a m o d e l l i d i e c o n o m i a c i r c o l a r e , f o n d a t i s u l r i u s o , s u l r i c i c l o e s u l l a r i d u z i o n e d e l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e c o m p l e s s i v o . S e c o n d o i r i s u l t a t i d e l R a p p o r t o , l ’ u t i l i z z o d i c a m i c i r i n f o r z a t i r i u t i l i z z a b i l i c o n s e n t e u n a r i d u z i o n e d e l l ’ i m p r o n t a c l i m a t i c a d e l 3 4 % , m e n t r e p e r i t e l i o p e r a t o r i s i r e g i s t r a u n - 3 2 % d i i m p a t t o a m b i e n t a l e r i s p e t t o a l l e s o l u z i o n i m o n o u s o . L ’ a n a l i s i e c o n o m i c a L C C m e t t e i n o l t r e i n e v i d e n z a c o m e s i a n e c e s s a r i o c o n s i d e r a r e c o n a t t e n z i o n e i c o s t i n a s c o s t i d e l m o n o u s o , s p e s s o e s c l u s i d a l l e v a l u t a z i o n i d i s p e s a d i r e t t a m a c h e r i c a d o n o s u l l a c o l l e t t i v i t à i n t e r m i n i d i s m a l t i m e n t o e i m p a t t i a m b i e n t a l i . N e l c a s o s p e c i f i c o d e i d i s p o s i t i v i m o n o u s o i n s a l a o p e r a t o r i a , i l c o s t o s o c i a l e a s s o c i a t o p u ò e s s e r e s t i m a t o i n c i r c a 7 8 e u r o , a f r o n t e d i u n c i c l o d i v i t a c o m p l e t o e s o s t e n i b i l e d e l r i u t i l i z z a b i l e d i 6 0 c i c l i . O g g i i l s e t t o r e p u ò i n o l t r e c o n t a r e s u u n a f i l i e r a g i à p r o n t a e c e r t i f i c a t a : l e l a v a n d e r i e i n d u s t r i a l i c h e o p e r a n o n e l c o m p a r t o s a n i t a r i o d i s p o n g o n o d e l l a c e r t i f i c a z i o n e a m b i e n t a l e “ M a d e G r e e n i n I t a l y ” , r i l a s c i a t a d i r e t t a m e n t e d a l M i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e , c h e d e f i n i s c e e m i s u r a l ’ i m p r o n t a a m b i e n t a l e d e l c o m p a r t o . L a s a n i t à p e r a l t r o p u ò c o n t a r e a n c h e s u t e c n o l o g i e g i à d i s p o n i b i l i p e r i l r e c u p e r o e i l r i c i c l o d e l t e s s i l e a f i n e v i t a , r e n d e n d o c o n c r e t a l a p o s s i b i l i t à d i u n a g e s t i o n e c i r c o l a r e d e i d i s p o s i t i v i t e s s i l i . N o n è p i ù u n p r o g e t t o o u n ’ i p o t e s i , m a u n a r e a l t à i n d u s t r i a l e o p e r a t i v a : n o n c i s o n o p i ù s c u s e p e r n o n c a m b i a r e m o d e l l o . “ A b b i a m o s e n t i t o l a n e c e s s i t à d i m e t t e r e u n p u n t o f e r m o s u u n t e m a m o l t e v o l t e d i b a t t u t o m a s e m p r e c o n p o c h i s s i m i d a t i c o n c r e t i d a a n a l i z z a r e – d i c h i a r a M a r c o S q u a s s i n a , P r e s i d e n t e d i A s s o s i s t e m a C o n f i n d u s t r i a – I l R a p p o r t o L C A - L C C v u o l e e s s e r e u n o s t r u m e n t o u t i l e p e r a v v i a r e , g i à d a l 2 0 2 6 , c o n f r o n t i m i r a t i c o n l e c e n t r a l i d i c o m m i t t e n z a e c o n g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i , a l f i n e d i v a l o r i z z a r e l a r i d u z i o n e d e i r i f i u t i e d e l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e . ” “ L a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e – a g g i u n g e M a t t e o N e v i , D i r e t t o r e G e n e r a l e d i A s s o s i s t e m a C o n f i n d u s t r i a – h a u n c o m p i t o c h i a r o e d e v e a s s u m e r e u n r u o l o c e n t r a l e n e l l a p o l i t i c a a m b i e n t a l e . I c o s t i d e l l o s m a l t i m e n t o e g l i i m p a t t i a m b i e n t a l i r e s t a n o s u l t e r r i t o r i o , a c a r i c o d e i c i t t a d i n i e d e g l i u t e n t i . N o n p o s s i a m o p i ù p e n s a r e a u n a s a n i t à c o s t r u i t a s u u n m o d e l l o v e c c h i o , c h e n o n c o n s i d e r a i l p r o b l e m a d e l l a g e s t i o n e e d e l l a r i d u z i o n e d e l r i f i u t o . ” “ I l s e t t o r e s a n i t a r i o p u ò e d e v e d i v e n t a r e u n p r o t a g o n i s t a a t t i v o d e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a – c o n c l u d e D a n i e l a A n t o n i o n i , P r e s i d e n t e d e l l a S e z i o n e S a n i t à d i A s s o s i s t e m a C o n f i n d u s t r i a – I d a t i d e l R a p p o r t o L C A - L C C d i m o s t r a n o c h e l ’ i n n o v a z i o n e s o s t e n i b i l e è p o s s i b i l e e c o n v e n i e n t e . O c c o r r e p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l r i u t i l i z z o f o n d a t a s u s i c u r e z z a , t r a c c i a b i l i t à e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e , o r i e n t a n d o l e g a r e p u b b l i c h e v e r s o s o l u z i o n i c h e g e n e r a n o v a l o r e a m b i e n t a l e e d e c o n o m i c o p e r i l P a e s e . ” I l p a n e l h a e v i d e n z i a t o c o m e l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a n e l s e t t o r e s a n i t a r i o n o n s i a p i ù u n t e m a d i p r o s p e t t i v a , m a u n a n e c e s s i t à i m m e d i a t a , f o n d a t a s u d a t i s c i e n t i f i c i e s t r u m e n t i e c o n o m i c i d i v a l u t a z i o n e . L ’ a d o z i o n e d i m o d e l l i b a s a t i s u l r i u t i l i z z o e s u l l a t r a c c i a b i l i t à d e i d i s p o s i t i v i r a p p r e s e n t a u n a l e v a s t r a t e g i c a p e r u n a s a n i t à p i ù s o s t e n i b i l e , e f f i c i e n t e e r e s p o n s a b i l e .