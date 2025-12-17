R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " È u n p r e m i o c h e m i c o l p i s c e m o l t o , c o n s e g n a t o i n u n a s a l a i m p o r t a n t e : q u i n e l 1 9 2 4 i d e p u t a t i a v e n t i n i a n i s i r i u n i r o n o p e r p r o t e s t a r e c o n t r o l a v i o l e n z a f a s c i s t a e p e r e s a l t a r e i v a l o r i d i u n l i b e r o e d e m o c r a t i c o p a r l a m e n t o e n e l 1 9 4 6 v e n n e r o p r o c l a m a t i i r i s u l t a t i d e l r e f e r e n d u m i s t i t u z i o n a l e d e l 2 g i u g n o c h e d i e d e v i t a a l l a R e p u b b l i c a I t a l i a n a " . C o s ì i l g i o r n a l i s t a , a u t o r e e c o n d u t t o r e C o r r a d o A u g i a s n e l l ' a c c e t t a r e i l P r e m i o L a u r e n t u m ‘ I V a l o r i d e l l a C u l t u r a ’ , c o n s e g n a t o d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l l a X X X I X e d i z i o n e n e l l a S a l a d e l l a L u p a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , a P a l a z z o M o n t e c i t o r i o . “ U n a f i g u r a - r e c i t a l a m o t i v a z i o n e - c h e h a s a p u t o i n c a r n a r e c o n r i g o r e e p a s s i o n e i l r u o l o d i i n t e r p r e t e r a f f i n a t o e i n s o s t i t u i b i l e d e l l a c u l t u r a i t a l i a n a e d e u r o p e a . A u t o r e , g i o r n a l i s t a , u o m o d i t e a t r o e d i v u l g a t o r e , A u g i a s h a d e d i c a t o l a s u a v i t a a r e n d e r e a c c e s s i b i l i i s a p e r i , r a c c o n t a n d o l a c o m p l e s s i t à d e l l a s t o r i a , d e l l a l e t t e r a t u r a e d e l l e i d e e c o n u n o s t i l e i n c o n f o n d i b i l e , a n i m a t o d a c u r i o s i t à , c h i a r e z z a e p r o f o n d a i n t e g r i t à m o r a l e . I l s u o p e r c o r s o , s e g n a t o d a u n a c o s t a n t e r i c e r c a d e l l a v e r i t à e d a u n i n s t a n c a b i l e d e s i d e r i o d i c o n d i v i s i o n e , h a a v v i c i n a t o i n t e r e g e n e r a z i o n i a l p i a c e r e d e l l a c o n o s c e n z a e a l s e n s o c r i t i c o , t r a s m e t t e n d o i l v a l o r e d e l l a c u l t u r a c o m e s t r u m e n t o d i l i b e r a z i o n e e d i c r e s c i t a p e r s o n a l e e c o l l e t t i v a " . A t t r a v e r s o l a p a r o l a , s c r i t t a e n a r r a t a , A u g i a s “ h a c o s t r u i t o p o n t i t r a m o n d i d i v e r s i , r e s t i t u e n d o a l l a s o c i e t à i l s e n s o p r o f o n d o d e l d i a l o g o , d e l r i s p e t t o e d e l l a m e m o r i a . P e r l a s u a o p e r a p r e z i o s a e l a s u a t e s t i m o n i a n z a e s e m p l a r e n e l d i f f o n d e r e , c u s t o d i r e e r i n n o v a r e i v a l o r i d e l l a c u l t u r a , i l P r e m i o L a u r e n t u m r i c o n o s c e i n C o r r a d o A u g i a s u n a g u i d a l u m i n o s a e u n e s e m p i o d i c o e r e n z a e p a s s i o n e c i v i l e . P e r c h é , c o m e a f f e r m a A l b e r t E i n s t e i n , ‘ L a c u l t u r a è c i ò c h e r i m a n e q u a n d o s i è d i m e n t i c a t o t u t t o ’ e q u e s t a c i t a z i o n e s o t t o l i n e a l ’ i m p o r t a n z a d e l l a c u l t u r a c o m e f o n d a m e n t o d e l l a c o n o s c e n z a e d e l l a c r e s c i t a p e r s o n a l e , v a l o r i c h e A u g i a s h a s e m p r e p r o m o s s o c o n d e d i z i o n e e r i g o r e m o r a l e ” .