B a r i , 1 4 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - U n m e s s a g g i o d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i è s t a t o f a t t o p e r v e n i r e a l 1 0 0 ° C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à I t a l i a n a d i G i n e c o l o g i a e O s t e t r i c i a ( S I G O ) , i n c o r s o n e l l o s c e n a r i o d e l T e a t r o P e t r u z z e l l i , u n s a l u t o i n è s t a t o s o t t o l i n e a t o i l v a l o r e s t o r i c o d e l C o n g r e s s o e i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l a g i n e c o l o g i a e d e l l ’ o s t e t r i c i a n e l l a t u t e l a d e l l a s a l u t e d e l l e d o n n e e d e l P a e s e . L a p r e m i e r h a r i c h i a m a t o i l s i g n i f i c a t o p r o f o n d o d e l t i t o l o s c e l t o p e r q u e s t a e d i z i o n e – ' I l t e m p o d e l l e d o n n e ' – e v i d e n z i a n d o c o m e l a s a l u t e f e m m i n i l e d e b b a e s s e r e l e t t a n e l l a s u a c o m p l e s s i t à b i o l o g i c a , s o c i a l e , f a m i l i a r e e r e l a z i o n a l e , l u n g o t u t t e l e f a s i d e l l a v i t a . U n t e m p o c h e c a m b i a , i n f l u e n z a t o d a l l ’ e v o l u z i o n e d e m o g r a f i c a e t e c n o l o g i c a , m a c h e d e v e r e s t a r e s a l d a m e n t e a n c o r a t o a i p i l a s t r i d e l l a p r e v e n z i o n e e d e l l a d i a g n o s i p r e c o c e . P a r t i c o l a r e r i l i e v o è s t a t o d a t o a g l i i m p e g n i c o n c r e t i d e l G o v e r n o i n m a t e r i a d i p r e v e n z i o n e o n c o l o g i c a f e m m i n i l e . L a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o h a r i c o r d a t o l ’ e s t e n s i o n e d e l l o s c r e e n i n g m a m m o g r a f i c o a l l e d o n n e d i e t à c o m p r e s a t r a i 4 5 e i 7 4 a n n i , r e s a p o s s i b i l e g r a z i e a l l e r i s o r s e p r e v i s t e n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o 2 0 2 6 , r i b a d e n d o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a d i a g n o s i p r e c o c e e d e l l a r e t e d e l l e B r e a s t U n i t c o m e m o d e l l o d i e c c e l l e n z a d e l S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e . N e l m e s s a g g i o n o n è m a n c a t o u n r i f e r i m e n t o a l l ’ a g g i o r n a m e n t o d e i L i v e l l i E s s e n z i a l i d i A s s i s t e n z a , c o n u n a c r e s c e n t e a t t e n z i o n e a l l e p a t o l o g i e c h e c o l p i s c o n o p r e v a l e n t e m e n t e i l g e n e r e f e m m i n i l e , c o s ì c o m e a l r i n n o v a t o i m p e g n o p e r i l s o s t e g n o a l l a n a t a l i t à e p e r g a r a n t i r e u n a c c e s s o e q u o e u n i f o r m e a i p e r c o r s i d i p r o c r e a z i o n e m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . I l s a l u t o d e l l a P r e s i d e n t e M e l o n i - c o n c l u d o n o g l i o r g a n i z z a t o r i - " r a p p r e s e n t a u n s e g n a l e p o l i t i c o f o r t e e s i g n i f i c a t i v o , c h e r i c o n o s c e a l l a S I G O e a l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a g i n e c o l o g i c a u n r u o l o c e n t r a l e n e l l ’ i n t e r c e t t a r e i b i s o g n i d i s a l u t e d e l l e d o n n e e n e l c o n t r i b u i r e a l l a d e f i n i z i o n e d i s t r a t e g i e s a n i t a r i e m o d e r n e , s o s t e n i b i l i e o r i e n t a t e a l f u t u r o " .