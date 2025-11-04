R o m a , 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - " N e l G i o r n o d e l l ’ U n i t à N a z i o n a l e e d e l l e F o r z e A r m a t e o n o r i a m o i l s a c r i f i c i o d i c h i , c o n c o r a g g i o e d e d i z i o n e , h a d i f e s o l a l i b e r t à e l ’ u n i t à d e l l a n o s t r a P a t r i a . I l l o r o e s e m p i o v i v e n e i v a l o r i c h e a n c o r a o g g i i s p i r a n o l e d o n n e e g l i u o m i n i i n u n i f o r m e , a l s e r v i z i o d e l l a N a z i o n e . O n o r e a c h i h a s e r v i t o e a c h i c o n t i n u a a s e r v i r e l ’ I t a l i a c o n v a l o r e , i m p e g n o e s p i r i t o d i s a c r i f i c i o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i o r g i a M e l o n i .