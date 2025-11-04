R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l a r i c o r r e n z a d e l 4 n o v e m b r e i l p e n s i e r o v a a i m i l i t a r i c a d u t i i n s e r v i z i o p e r l a t u t e l a d e l l e c o m u n i t à e d e i t e r r i t o r i , a c h i h a d o n a t o l a v i t a p e r l a l i b e r t à e l a d e m o c r a z i a d e l l ' I t a l i a . C o n r i c o n o s c e n z a r i c o r d i a m o a n c h e l e d o n n e e g l i u o m i n i c h e o g g i s e r v o n o i l n o s t r o P a e s e c o n o n o r e , s p e s s o l o n t a n o d a c a s a , i m p e g n a t i a c o s t r u i r e l a p a c e e a p r e s t a r e a i u t i . A l l e l o r o f a m i g l i e , c h e c o n d i v i d o n o s a c r i f i c i e a t t e s e , r i v o l g o l a m i a v i c i n a n z a e l a m i a g r a t i t u d i n e " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i L o r e n z o F o n t a n a .