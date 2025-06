CERVETERI - «Younes da oggi è un cittadino italiano». Il giovane ha prestato giuramento sulla Costituzione italiana davanti al sindaco Elena Gubetti diventando così, formalmente, cittadino italiano, anche se «lo è sempre stato» precisa il primo cittadino. Il giovane infatti «è nato in Italia e vive da sempre a Cerveteri, ha frequentato e tutt’ora frequenta le nostre scuole e solamente ora che è diventato maggiorenne, è potuto diventare un cittadino italiano anche sui suoi documenti. Una cittadinanza che anche sua madre Dalila, anche lei nata in Italia ma di origine marocchina, vorrebbe vedersi riconosciuta anche lei ma a causa di assurdi cavilli burocratici non riesce ad avere. Personalmente è stato un momento anche molto emozionante - aggiunge ancora il sindaco - Younes è un ragazzo d’oro, che conosco molto bene per il suo impegno quotidiano e costante al servizio della nostra città». Il giovane è infatti impegnato con la protezione civile comunale. «In occasione degli eventi pubblici della nostra città, delle iniziative solidali o degli interventi nel territorio, lo trovate sempre al suo posto, fiero di indossare la divisa della Protezione civile, felice di mettersi a disposizione per i suoi concittadini. Non mi sento di darti il “benvenuto” caro Younes, perché qui ci sei sempre stato: ti auguro quindi un futuro roseo, ricco di emozioni, di momenti felici e di diritti finalmente riconosciuti»

