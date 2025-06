TOLFA - Tolfa Jazz 2025 cerca volontari: un’occasione unica per vivere il festival da protagonisti.

L’Associazione di Promozione Sociale Tolfa Jazz ha lanciato un'appassionata call per volontari in vista della prossima edizione del celebre festival musicale, in programma dal 17 al 20 luglio 2025. “Non solo spettatori, ma veri e propri protagonisti”: è questo lo spirito dell'iniziativa che coinvolgerà giovani tra i 18 e i 30 anni, pronti a mettersi in gioco per vivere da dentro l’organizzazione di uno degli eventi jazz più amati e seguiti d’Italia.

L’esperienza da volontario a Tolfa Jazz non è solo un'opportunità per essere a contatto con la grande musica e con artisti di livello internazionale, ma anche un'occasione concreta di crescita personale e professionale, grazie alla possibilità di affiancare tecnici, organizzatori e comunicatori nelle varie attività che fanno vivere il festival.

I volontari verranno coinvolti in diversi settori chiave: accoglienza artisti e pubblico, supporto logistico e organizzativo, tecnico audio e luci, social media team e comunicazione e assistenza durante eventi e concerti. Un'esperienza immersiva che consente di toccare con mano la macchina organizzativa di un grande evento culturale, respirando l’atmosfera unica e cosmopolita che da anni caratterizza le estati tolfetane. Tolfa Jazz è da sempre molto più di un festival: è comunità, condivisione, passione e cultura. E i volontari rappresentano una parte fondamentale di questo spirito, contribuendo ogni anno alla riuscita di un evento che valorizza il territorio e apre Tolfa al mondo. Per candidarsi come volontari o per ricevere maggiori informazioni, basta scrivere entro il 5 giugno all’indirizzo email: info@tolfajazz.com.

“Un invito - spiegano dal direttivo dell’aps Tolfa Jazz - rivolto ai giovani motivati, curiosi e desiderosi di fare esperienza nel mondo degli eventi culturali, per scoprire l’altra faccia della musica: quella che lavora, crea, accoglie e costruisce emozioni. Il palco vi aspetta da protagonisti”.

