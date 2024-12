Brutta sorpresa questa mattina per la sindaca di Viterbo, Chiara Frontini. Nella notte ignoti hanno vandalizzato la sua auto. La Lancia Y, parcheggiata in via Garibaldi, è stata ricoperta da fogli di giornale che hanno tappezzato i finestrini, sulle portiere il cartello “Do not distrub” e a fianco dell’auto, dalla parte del conducente, un paio di scarpe nere con i tacchi a spillo e un paio di slip rossi da donna.

Sin dalle prime ore della mattinata, l’insolito allestimento non è passato inosservato ai passanti. Sul posto poi è giunta la sindaca e si è capito che l’auto era la sua. Chiara Frontini ha segnalato il fatto alle forze dell’ordine. Sono quindi intervenuti gli agenti della Digos e quelli della polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi del caso per risalire all’autore o agli autori del gesto.